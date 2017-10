THE CHANTECLER CUP — B 61 — 1500M : Unbridled Joy n’a pas été rejoint

On le savait redoutable quand il est seul à l’avant. Unbridled Joy s’est rappelé au bon souvenir de son entourage pour résister à ses poursuivants et signer son huitième succès au Champ de Mars. Ce cheval et ses propriétaires méritent d’être salués pour ce parcours.

La course s’est déroulée selon les plans de Subiraj Gujadhur dans le sens où Unbridled Joy a pu prendre la direction des opérations. Pour notre part, on avait prévu qu’Elite Class serait contraint à prendre la tête pour ne pas se montrer ardent. On a vu que le cheval tirait sur son mors dans la partie initiale et la meilleure option pour l’apprenti Jameel Allyhosain aurait été de laisser sa monture courir à son aise et ne pas la retenir. Il avait peut-être pris les ordres de l’entraîneur Ricky Maingard, mais tout le monde sait pertinemment bien qu’une course ne se déroule pas nécessairement comme on le souhaite. Il y a bien souvent des décisions à prendre pendant l'épreuve. On peut aussi comprendre que Jameel Allyhosain soit encore un apprenti et qu’il n’a pas encore appris tous les rouages du métier.

Par ailleurs, quand on compare les temps fractionnés de cette course par rapport à la quatrième, on se rend compte que le tempo n’était pas élevé, d’où l’importance de faire de sorte qu’un cheval soit plus relaxe. On revient de ce fait à la tactique d’Elite Class une nouvelle fois. Ainsi, tous les poursuivants ont subi la loi du meneur et ils avaient tous à sortir le grand jeu en fin de parcours. Néanmoins, Argun était bien placé en troisième position. Il a quelque peu versé à l’intérieur, mais n’a pu trouver le petit plus pour retourner la situation en sa faveur. Comme cela avait été le cas fin 2016.

Do Be Snappy est celui qui a le mieux terminé. Il peut même s’estimer malheureux dans le sens où il a versé sur sa droite en deux occasions et n’a pu être bien soutenu, alors que les choses sérieuses avaient commencé. N’était cet écart, il l’aurait sans doute emporté. Secret Code est venu prendre la quatrième place. Elite Class, qui y a laissé des forces en luttant contre son cavalier, n’a pu faire mieux que septième, devancé par Awesome Adam et Entree. Ce dernier n’a été qu’un simple figurant, tout comme Split The Breeze et Memphis Mafia.

LES AUTRES COURSES

Un triplé pour Rameshwar Gujadhur

1. Gold Medalist a été exact au rendez-vous et il l’a emporté très facilement. Son poursuivant le plus proche, Rebel Alliance, s’est retrouvé à plus de cinq longueurs. Du côté de Patrick Merven, on a opté pour la prudence. Pas question que Gold Medalist mène le peloton. Selon l’entraîneur, le cheval s’était montré ardent et il avait aussi été mis sous pression quand il s’est retrouvé en tête. Soit, mais il faut tenir en ligne de compte qu’Imran Chisty n’a pas pris la bonne décision en demandant à sa monture d’accélérer aux 400m. Ce qui a fait qu’il s’est fait reprendre. Cette fois, il a été décidé que Gstaad agirait comme leader. Gold Medalist s’est positionné tranquillement à la corde, et ce, devant son challenger principal Rebel Alliance. Gold Medalist a eu une course plutôt difficile, tout comme Starsky qui, lui, s’est retrouvé à un certain moment en troisième épaisseur. Ainsi, quand Gold Medalist a été déboîté aux 400m et a accéléré dans la dernière courbe, aucun adversaire n’a pu soutenir la comparaison. Et il n’y a qu’à jeter un coup d’œil sur les écarts à l’arrivée.

2. Il a fallu attendre la huitième tentative d’Emaar pour le voir passer le but en premier cette saison. Le petit repos accordé au cheval lui a été bénéfique et il faut faire ressortir que les circonstances ont été en sa faveur. Ses propriétaires ne pouvaient rêver de meilleure occasion pour aller à la rencontre de leur protégé à l’issue de la course. Brave Leader a été contré par Bezamod dans la course à l’avant. Du coup, le premier nommé a vu partir ses chances. Le leader avait aussi entamer sa résistance car, il est, selon nous, un cheval qui ne doit pas être bousculé au début d’un parcours. Après 300m de course, Suzie’s Arrow n’a montré aucun intérêt à rester en troisième position. Ce dont a profité Rye Joorawon pour placer Emaar. La position idéale quoi. Swinging Captain, lui, a une fois encore raté sa mise en action. Il s’est bien replacé, mais s’est montré quelque peu ardent. Dans l’emballage final, Emaar a eu le plus de répondant, cela dû surtout à un parcours tranquille. Swinging Captain s’est bien défendu avant de s’avouer vaincu. On peut penser que Suzie’s Arrow aurait pu prétendre à mieux s’il avait conservé sa position initiale. Seeking The Dream s’est amené tardivement sans toutefois faire impression sur les trois premiers.

3. Dans notre avant-papier, on avait fait de Red China le principal adversaire de The Brass Bell étant donné que le cheval de Simon Jones pouvait se retrouver seul en tête en l’absence d’un vrai meneur. C’est ce qui s’est passé et Red China a pu facilement prendre les devants. Pendant ce temps, The Brass Bell s’est montré lent au départ et a dû être sollicité à fond par Rye Joorawon pour recoller aux chevaux de tête. Il avait sûrement été prévu du côté de Gilbert Rousset que cette épreuve pourrait souffrir d’un manque de rythme. Quand on regarde les temps fractionnés, on se rend compte que Red China n’a pas eu à travailler pour prendre la position de leader. 27"09 pour les premiers 400m, ce qui est relativement lent. Rakesh Bhaugeerothee a bien jugé la course pour parcourir les derniers 800m à vive allure. Une accélération au début de la descente avant de souffler et un autre coup de pied sur l’accélérateur à 600m de l’arrivée ont eu raison de tous ses poursuivants. The Brass Bell a été le premier des battus. Dark Force est venu priver Zen Master de la troisième place. Les autres engagés n’ont pas eu une incidence sur la course. À noter le retrait de Midnight Man, qui a fait des siennes dans sa stalle. 20 sous par roupie ont été retirés des gains du gagnant.

4. Surprise à l’arrivée de la quatrième course avec la victoire de Our Jet. Une course de bout en bout pour distancer ses poursuivants dans l’emballage final. On ne le pensait pas capable de le faire de cette façon. Il nous avait surtout habitués à être un one-paced horse alors que, cette fois, il a démontré d’autres qualités. Son entraîneur pense qu’il est peut-être un cheval d’été et que l’état de sa robe s’était bien amélioré depuis quelques jours. Le cheval peut aussi avoir profité de son passage au vert et espérons qu’il confirme à sa prochaine tentative. Jolie Roger termine deuxième sans pouvoir faire impression sur le vainqueur. Il a néanmoins confirmé ses bonnes dispositions du moment. Schachar était idéalement placé dans le parcours, mais a été nettement dominé au sprint final. Buffalo Trip a essayé de bien se positionner. Il n’a pu toutefois continuer sur le même rythme. Prince Lateral a fait ce qu’il a pu. Le rythme n’était pas en sa faveur et il ne pouvait prétendre à mieux vu les circonstances.

5. L’apport des œillères australiennes a fait que Nottinghamshire s’est montré plus appliqué pour triompher pour une troisième fois au Champ de Mars. Il faudrait également faire mention de la remise de 4 kg de l’apprenti Jameel Allyhosain. Mais Nottinghamshire a démontré qu’il peut être plus performant dans la course d’attente ou pour parcourir le dernier kilomètre en moins d’une minute. Si dans un premier temps le favori Lee’s Star a tout fait pour conserver l’avantage de la corde, forçant quelque peu Nottinghamshire à travailler pour s’installer en tête, force est de constater que le rythme n’a pas été pour autant élevé dans les premiers 400m vu que Jameel Allyhosain a repris sa monture, ce qui a considérablement gêné ses poursuivants dont Lee’s Star et Hililyhililyhilo. Ce dernier a alors perdu sa position. Ce n’est que quand Navistar s’est amené que le rythme a évolué, surtout au début de la descente. Quand Down Under a accéléré à partir des 800m, on pensait que c’était surtout pour ne pas rester en troisième épaisseur. Il a continué sur sa route pour prendre la mesure de Navistar dans le dernier virage. On s’est dit à ce moment-là qu’il ne pourrait maintenir le rythme. Mais il s’est bien battu pour ne courber l’échine que face à Nottinghamshire, devançant même Lee’s Star, qui n’a pas accéléré comme attendu en ligne droite. En fait, on a appris que le cheval s’est blessé quand il a été gêné aux environs des 1100m. Belenos a terminé plaisamment et pourrait nécessiter un parcours allongé maintenant. À noter que Moonlight a saigné et a été suspendu jusqu’à la fin de la saison.

7. De course, il n’y en a pas eu dans la septième. Rob’s Jewel a, une nouvelle fois, surclassé ses adversaires pour repousser son poursuivant immédiat à plus de cinq longueurs et accrocher sa troisième victoire de la saison. Vite en tête de sa première ligne, Swapneel Rama a bien contrôlé le rythme dans les premiers 400m avant de passer à la vitesse supérieure au début de la descente. On attendait Forward Drive pour l’inquiéter, mais le gris a connu un départ laborieux. Il a été en contact avec le favori et a été débalancé. De ce fait, il s’est retrouvé plus en retrait que prévu. Le Clos a tenté quelque chose, mais sans succès. Steal A March a, lui, essayé de suivre d’assez près avant d’être gêné par Marron, qui avait tendance à verser à l’intérieur. On a appris après la course que ce cheval avait claqué. Ocean Drive South a eu un parcours assez difficile en épaisseur et a été débalancé par Valerin quand ce dernier a été forcé vers l’extérieur. Pendant ce temps, Rob’s Jewel a continué son cavalier seul et a littéralement laissé sur place ses adversaires pour boucler les 1400m en 1'25"15, soit un meilleur chrono que Nottinghamshire. Wow Holliday a dominé Le Clos pour la deuxième place et c’est Steal A March qui a terminé quatrième. Il faut ici souligner que des traces de sang ont été trouvées dans la trachée de Rob’s Jewel et qu’Antwerp a été retiré au cours de la journée pour cause d’incapacité physique.

8. La dernière course est revenue à Gondwana — sous la selle de Vijay Anand Bundhoo —, une victoire quelque peu surprenante, mais il faut reconnaître que le lot auquel il était confronté n’était pas relevé. Des turfistes se demandent si le fait que le cheval ait cette fois couru avec ses quatre fers ait pu contribuer à sa victoire, alors qu’il n’en avait que trois la dernière fois. On se souvient qu’il en avait perdu un avant le départ lors de sa dernière tentative et qu’il n’avait pu être ferré à nouveau. Power Dive pensait avoir fait le plus difficile quand il a pu tranquillement se placer en tête de la course et il a abordé la ligne droite en vainqueur. Dans un premier temps, Billy Bojangles a donné l’impression de pouvoir faire la différence, mais il a versé à l’intérieur. C’est finalement Gondwana qui a été l’auteur de la meilleure accélération quand il a été dirigé vers l’intérieur. Du coup, Rameshwar Gujadhur accrochait un triplé pour la 31e journée.

Plus que Rs 526 100 d’avance pour Gilbert Rousset

Le triplé réalisé par Rameshwar Gujadhur a fait que l’avance du leader, Gilbert Rousset, bredouille samedi et qui connaît un manque de réussite ces derniers temps, a été considérablement réduite. Si elle était d’un peu plus d’un million de roupies avant la 30e journée, elle se chiffrait à Rs 961 500 avant que ne débute la 31e journée, qui a été bien prolifique au challenger principal, qui a ramené dans ses caisses Rs 601 000 et dépassé la barre de Rs 10M. Ce qui fait que son retard n’est plus que de Rs 526 100. Ce qui peut augurer une fin de saison assez mouvementée pour le titre d’entraîneur champion. Au niveau du nombre de victoires, Gilbert Rousset compte six longueurs d’avance, soit 34 contre 28.



Rs 20 000 d’amende pour Allyhosain

Jameel Allyhosain a été sanctionné d’une amende de Rs 20 000 pour avoir trop repris Nottinghamshire dans la cinquième course. Une fois en tête, il a jugé bon de réduire le rythme et n’a pas pris conscience que son geste a gêné certains des chevaux qui le suivaient, dont le favori Lee’s Star. Du reste, lors de l’enquête, Rye Joorawon en a fait état et a déclaré que son cheval a été blessé. Les Racing Stewards ont dit à Jameel Allyhosain qu’il aurait pu tout simplement laisser son cheval courir dans son pas au lieu de le retenir vu qu’il avait montré son intention de faire la course à l’avant.