THE CHANTECLER CUP — B61 — 1500M : La remise de 4 kg doit aider Elite Class

L’élite est au repos vu que la Coupe d’Or est programmée pour la 32e journée. Ce sont ceux qui sont classés en B61 qui animeront l’épreuve principale ce samedi. Une carte intéressante avec beaucoup de prétendants à la victoire. Notre choix s’est porté sur Elite Class, qui bénéficie d’une remise au poids de 4 kg, qui est toujours bonne à prendre.

Ricky Maingard a pris la décision d’allouer la monte d’Elite Class à l’apprenti Jameel Allyhosain. On sait que ce cheval a parfois tendance à se montrer ardent dans un parcours et il a hérité du numéro 6. L’entraîneur saura donner les ordres qu’il faut pour que son protégé ait le meilleur parcours possible. Et s’il décidait en faveur de la position tête et corde, ce ne serait nullement surprenant dans le sens où Elite Class n’aura, en principe, qu’Unbridled Joy à déborder dans la partie initiale. S’il peut le faire sans avoir à sortir de son pas, les lauriers devraient l’attendre au bout de la ligne droite finale. On pense que c’est la meilleure tactique car Elite Class pourrait éprouver des difficultés à trouver un bon dos. Le cheval vient de bien se comporter à son retour en compétition et il est prêt pour revisiter le box des vainqueurs.

Les challengers sont nombreux. Il faut commencer par Split The Breeze, qui est déclassé à ce niveau. Du reste, il a déjà démontré qu’il est à l’aise dans la valeur du jour et l’a confirmé par une victoire. Force est toutefois de constater que ses adversaires du jour sont d’un très bon niveau. Mais il ne part pas battu d’avance.

Gilbert Rousset présente deux chevaux. Argun avec Rye Joorawon et Entree avec Nishal Teeha. Argun, c’est un compétiteur régulier à qui l’entraîneur a décidé de faire porter des œillères. Ce cheval a tendance à verser en fin de parcours et on espère que ce changement de harnachement aura l’effet escompté. L’alezan est dans une très bonne forme et devrait être bien placé durant la course. Au finish, il fait partie des meilleurs. Alors attention !

Entree a réalisé une bonne saison avec trois succès et toute nouvelle victoire sera un bonus. Sa dernière course est à ignorer vu le manque de rythme. Il s’est montré sous son meilleur jour à l’entraînement avec des galops forts intéressants. On reste persuadé qu’il n’aime pas être bousculé au début d’un parcours. Son entourage pourrait cependant être attiré par un changement de tactique vu qu’il a hérité d’une très bonne ligne.

Unbridled Joy reste sur une bonne dernière course. Il a tout intérêt à essayer de prendre la direction des opérations. Cette tactique l’ayant souvent souri. Mais il pourrait trouver plus véloce que lui et être contraint à la position d’attentiste. Dans ce cas, une place sera plus à sa portée. L’autre Maingard de service est Memphis Mafia, qui est capable de bien faire à l’occasion. La malchance a voulu qu’i soit placé complètement à l’extérieur au départ. Tout dépendra de sa position dans le parcours. Do Be Snappy est un des chevaux en forme du côté de Simon Jones. Il se trouve en B61 et n’a pas été particulièrement gâté par la ligne. Il peut certes bien terminer s’il suit d’un peu plus loin, mais sa tâche s’annonce plus compliquée.

On croit Elite Class mieux placé pour la victoire et que le danger viendra principalement des chevaux de Gilbert Rousset.

LES AUTRES COURSES

Les favoris bien placés

1. Cette première épreuve devrait se jouer entre Rebel Alliance et Gold Medalist. Le premier nommé avait très bien couru à sa dernière tentative sur le parcours du jour. Son entraîneur a préféré confirmer son engagement dans cette valeur inférieure plutôt que dans la deuxième épreuve. Ce qui fait qu’il porte la lourde charge de 62 kg. Placé au numéro 2 à la corde, il devrait suivre de plus près, mais sans toutefois sortir de son pas. On devrait alors le revoir à l’arrivée. Gold Medalist avait été rattrapé la dernière fois. La faute sans doute à un excès de confiance de la part d’Imran Chisty. L’Indien est maintenant averti qu’il doit faire preuve de plus de patience. Il voudra sans doute mener les opérations, mais aura à bien doser les efforts de sa monture. S’il le fait, la victoire devrait se dessiner au bout de la ligne droite. On aurait tort d’écarter Birds Eye View, qui avait été mal monté à ses débuts. Être plus en retrait cette fois pourrait l’aider, surtout s’il parvient à courir caché. Il faut accorder une chance à Starsky, qui devrait être plus à son affaire sur cette distance réduite.

2. Brave Leader a été tellement dominateur la dernière fois qu’on ne prend pas le risque de pronostiquer contre lui. On sait que Swapneel Rama va insister pour mener le peloton et seul Bezamod semble pouvoir lui tenir la gageure dans la partie initiale. En fait, ces deux chevaux se sont déjà rencontrés et la ligne était en faveur du cheval de Rameshwar Gujadhur. Brave Leader avait démontré des qualités qu’on ne lui connaissait pas pour facilement dominer ses adversaires. Dans ce petit champ de six chevaux, il a intérêt à tout tenter dans la partie initiale. Il faut maintenant savoir dans quelle mesure Bezamod est capable de le forcer à s’user prématurément sans que, lui, ait à puiser dans ses réserves. Toute débauche d’énergie de la part de ces deux chevaux jouera en faveur d’un finisseur. Suzie’s Arrow, par exemple, qui est bien loti avec seulement 57,5 kg sur le dos. Il avait quelque peu déçu la dernière fois, mais a l’excuse que c’était sa deuxième course après un long repos. Il peut faire amende honorable. Emaar espère pouvoir conjurer le mauvais sort, lui qui s’est contenté des accessits cette saison. Swinging Captain, lent au départ, n’est pas bien placé avec sa première ligne. On est d’avis que ce sera difficile pour lui à ce niveau.

3. The Brass Bell semble bien parti pour une deuxième victoire d’affilée. Le hongre a conservé ses bonnes dispositions et devrait pouvoir bien se placer dans la course. Une épreuve qui pourrait être menée par Red China qui, en l’absence de chevaux rapides, peut prendre la direction des opérations à son compte. C’est lui le principal danger pour The Brass Bell. Le nouveau Student Grant est promis à un bel avenir au Champ de Mars. Il a donné satisfaction à l’entraînement. Cependant, il se pourrait que cette course vienne un peu trop vite pour lui. Mais si c’était lui qui se montrait le plus rapide au départ, il pourrait être difficile à reprendre en fin de parcours. On aurait accordé une bonne chance à Dark Force s’il avait hérité d’une meilleure ligne. Tout dépendra de sa position dans la course. Après Ski est un cheval qui s’est montré en progrès à l’entraînement. Il aura toutefois à composer avec une ligne extérieure, tout comme Zen Master, qui a déjà montré qu’il est plus à l’aise en B31. À ne pas éliminer Midnight Man, qui n’avait pas mal terminé sa course à sa dernière tentative. Son entraîneur a été en faveur de l’apport des œillères australiennes et d’un tongue-tie pour l’aider à mieux se comporter durant la course. Attention !

4. Rien n’est sûr dans cette épreuve. Il n’est pas facile de trouver qui l’emportera. Ils sont plusieurs à pouvoir passer le but en premier. On a finalement penché en faveur de Schachar, qui a cette fois hérité d’une meilleure ligne. Ce qui devrait le placer plus proche de la tête de la course. No Resistance pourrait une fois encore être le meneur. Il court sans œillères et devrait être moins ardent. S’il n’est pas inquiété à l’avant, il peut réaliser le bout en bout. On trouve que Prince Lateral n’a pas été bien piloté à sa dernière tentative. Il a été repris peu après le départ alors qu’il aurait pu suivre dans une position plus avantageuse. Son numéro 3 devrait être d’un bon apport pour la suite des événements. New Star viendra, lui, au finish. Il a parfois tendance à être lent au départ. Il se peut que le tempo ne soit pas en sa faveur. Pour cette fois, il devrait se contenter d’une place. Jolie Roger est le compétiteur qui possède la meilleure valeur. Il semblerait que les propriétaires aient insisté pour que ce soit Vijay Anand Bundhoo qui le pilote. Le cheval reste sur une bonne prestation avec son jockey du jour et il faut reconnaître qu’il a sa chance.

5. Lee’s Star devrait pouvoir se racheter. Il montait de deux valeurs la dernière fois pour se retrouver en B56, mais passe en B51 cette fois. Il retrouve un petit champ où il devrait largement pouvoir trouver la position idéale dès le début du parcours. À l’avant, on devrait assister à une lutte entre Nottinghamshire, Navistar et même Moonlight Runner. Ce dernier pourrait toutefois abdiquer si jamais il fallait batailler dur pour assumer le rôle de leader. Il pourrait cependant être le plus véloce et forcer les deux autres à baisser les armes. Ce qui pourrait le rendre encore plus résistant en fin de parcours. Navistar essaiera d’imposer sa loi. Il a gagné de cette façon et retrouvera son cavalier fétiche. Nottinghamshire profite de la décharge à laquelle a droit Jameel Allyhosain. Il a tout pour essayer de conserver l’avantage de la corde. Il est à noter qu’il porte des side winkers vu qu’il avait tendance à s’arrêter la dernière fois. Belenos avec 62 kg, c’est le pari de Patrick Merven. Un pari osé, mais qui pourrait découler du fait qu’il s’attend que la course soit lancée sur des bases très élevées.

7. Qui pourra empêcher Rob’s Jewel d’aligner une troisième victoire au Champ de Mars ? À première vue, les adversaires ne sont pas nombreux. On prendrait partie pour Ocean Drive South, qui reste sur deux bons succès et qui peut encore posséder une marge de progression. Il a été confié à Jameel Allyhosain, ce qui lui donne droit à une remise de 4 kg. Mais la malchance a voulu qu’il soit placé au numéro 8 au départ. Il faut maintenant savoir s’il pourra surmonter le handicap de ce mauvais couloir pour prendre la foulée du leader, qui sera nul autre que Rob’s Jewel. Ce n’est pas certain. Les feux semblent donc au vert pour Rob’s Jewel, qui pourrait réaliser un autre fin de course époustouflante pour mettre ses poursuivants dans le rouge. Antwerp paraît un bon candidat pour une place à l’arrivée. La dernière fois, il avait été repris pour être placé à l’arrière-garde en raison d’une mauvaise ligne. Il démarre du numéro 2 cette fois et devrait être moins décroché. On peut aussi s’attendre que Wow Holiday confirme ses bons débuts. Steal A March pourrait également bien se comporter, surtout que le parcours a été raccourci.

8. Si Power Dive n’est pas inquiété à l’avant, il peut espérer réaliser le bout en bout pour renouer avec le succès. Il avait failli la dernière fois, la faute à The Brass Bell, qui est absent cette fois. Son danger sera Social Network, qui n’est pas dénué de vélocité au départ. On lui aurait préféré les 1400m vu que les 35m additionnels lui auraient donné le temps nécessaire pour essayer de faire la différence au début du parcours. Il pourrait être contraint à venir au finish car, il ne faut pas oublier que Power Dive a déjà gagné de bout en bout sur 1000m et qu’il a obtenu un meilleur numéro de corde. Et si jamais ces deux chevaux se livraient une lutte pour le commandement, on regarde alors en direction de Kentucky Bluegrass, qui se manifestera à coup sûr dans la ligne droite finale. Billy Bojangles peut aussi espérer se mêler à la lutte vu qu’il se retrouvera avec seulement 56 kg sur le dos. Mais il devra auparavant contourner le handicap de sa mauvaise ligne. Gondwana a été trop décevant pour qu’on lui accorde une chance, alors que Saracen King doit encore progresser pour viser la victoire. Tigre Libre ayant été retiré, son compagnon de box Billy Bojangles pourrait le suppléer et accrocher un accessit avec l'apport de la remise son apprenti.

Nos pronostics

Gold Medalist

Rebel Alliance

Starsky

Birds Eye View

Brave Leader

Suzie’s Arrow

Bezamod

Emaar

The Brass Bell

Red China

Student Grant

Zen Master

Schachar

Prince Lateral

No Resistance

Jolie Roger

Lee’s Star

Nottinghamshire

Belenos

Navistar

Elite Class

Argun

Entree

Unbridled Joy

Rob’s Jewel

Ocean Drive South

Antwerp

Wow Holiday

Power Dive

Social Network

Kentucky Bluegrass

Billy Bojangles