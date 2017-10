Ce 31erendez-vous a été l’apanage de Rameshwar Gujadhur, qui s’est offert un autre triplé après celui de la 26e journée, dont l’épreuve phare avec Unbridled Joy, bien piloté par Sunil Bussunt. Unbridled Joy a emboîté le pas à Nottinghamshire (Allyhosain), qui avait un peu plus tôt mis sur orbite la casaque rouge et écharpe jaune, avant que Gondwana ne termine le festival sous la selle de Vijay Anand Bundhoo. Le résultat de ce triplé est que, désormais, l’entraînement Rameshwar Gujadhur n’a plus que Rs 505 500 de retard sur le leader Gilbert Rousset, bredouille pour la deuxième semaine d’affilée. Hormis ce triplé, les autres épreuves ont été équitablement réparties entre les établissements Jones (Red China), Narang (Our Jet), Sewdyal (Rob’s Jewel), Daby (Emaar) et Merven (Gold Medalist).

Pour en revenir à la victoire d’Unbridled Joy, qui s’est offert son huitième succès sur notre turf, il faut faire ressortir qu’il a une nouvelle fois démontré toute sa combativité et sa résistance en ligne droite lorsqu’il a repoussé l’assaut de Do Be Snappy et autre Argun. À neuf ans, il donne toujours le meilleur de lui-même, pour le plus grand bonheur de son entourage.

C’est justement le pensionnaire de Rameshwar Gujadhur qui s’est porté en tête après une mise en action des plus réussies. Il était flanquée d’Elite Class, qui se montrait quelque peu ardent sous la conduite de Jameer Allyshosain, alors qu'Argun, sur lequel Rye Joorawon avait fait un effort en début de parcours, s’est placé en troisième position sur les barres, précédant son compagnon d’entraînement Entrée, qui condamnait Soldier’s Code à son extérieur. Au coeur du peloton, on retrouvait Do Be Snappy, qui évoluait sur l’arrière-main d’Awesome Adam, alors que Split The Breeze et Memphis Mafia occupaient les deux derniers rangs.

Malgré le fait que Unbridled Joy n’imprimait pas un train sélectif à l’épreuve, les positions des uns et des autres sont restées inchangées. Et là ,on trouve que Jameer Allyhosain aurait pu tenter quelque chose sur Elite Class, mais l’apprenti a préféré camper sur sa position, sans doute pour être en accord avec les instructions de Ricky Maingard.

Au vu des circonstances, on savait que le meneur aurait été difficile à battre car il fallait courir deux fois plus vite pour le rattraper. Au dernier virage, on a remarqué qu’Elite Class, qui n’avait pu se détendre durant le parcours, était monté à pleins bras par son cavalier. Il était évident qu’à ce moment précis il n’allait pas pouvoir prétendre à la victoire. En revanche, Argun avait bénéficié d’un parcours en or et semblait facile le long des barres. L’alezan devait être lancé dans un premier temps à l’extérieur du meneur en début de ligne droite, mais son cavalier s'est ravisé quand Unbridled Joy a penché quelque peu en pleine piste. Quant à Do Be Snappy, il s’est amené en pleine piste après avoir amorcé son attaque en épaisseur.

Unbridled Joy a continué sur le même rythme en pleine ligne droite. À l’intérieur, la menace Argun se faisait de plus en plus précise, ce dernier donnant même l’impression de pouvoir dominer l’élève de Rameshwar Gujadhur. En deux temps trois mouvements, Do Be Snappy s'est également mis de la partie sous la monte de Rakesh Bhaugeerothee. Avec le danger venant de toutes parts Sunil Bussunt n’avait d’autre choix que de sortir les grands moyens. Il a demandé à sa monture un ultime effort et ce dernier a répondu favorablement à ses sollicitations.

Unbridled Joy a puisé dans ses réserves pour repousser la fin de course de Do Be Snappy, qui l’aurait certainement emporté avec un jockey plus aguerri voire un style plus académique sur le dos. Mais à sa décharge, il faut ressortir qu’il a beaucoup versé à l’intérieur dans cette partie de la course. L’élève de Simon Jones a tout de même coiffé Argun pour le premier accessit, alors que Soldier’s Code a complété le quarté. La déception est venue du duo de Ricky Maingard Elite Class -Memphis Mafia, les deux n'ayant été que de pâles figurants en ligne droite.

Unbridled Joy a couvert les 1500m en 1.32.23.

Rob’s Jewel le plus rapide en B41

L’installation des false rails à 2,75m entre les 1250m et le dernier tournant représentait 17 mètres additionnels à parcourir samedi dernier et se traduisait par une moyenne d’une seconde et 20 centièmes par rapport aux distances traditionnelles. De ce fait, aucun record n’a été battu. Le fait marquant de la journée demeure la convaincante victoire de Rob’s Jewel dans la septième épreuve.

Ce cheval entraîné par Amardeep Sewdyal montait de classe après son brillant succès en B36, mais à la faveur de sa première ligne, il a eu le loisir de dicter son propre rythme avant de déposer ses rivaux dans la ligne d’arrivée. Il bouclé les 1400m en 1.25.15, réussissant la meilleure marque en B41 cette saison, mais aussi un chrono inférieur à celui de Nottinghamshire, victorieux en 1.25.73 en B51 un peu plus tôt. Pourtant, Rob’s Jewel n’était pas parti sur des bases élevées, mais lorsque Rama lui a filé les rênes à 400 mètres de l’arrivée, il a déposé ses rivaux pour s’imposer dans un canter. Rob’s Jewel a réalisé un temps supérieur de 3 centièmes à celui enregistré sur 1365m par Gondwana dans l’épreuve de clôture.

Dans un même ordre d’idées, on a noté que Our Jet, qui concourait en B46, a été plus rapide sur 1500m qu’Unbridled Joy dans un B61. En effet, le vainqueur de Narang s’est imposé en 1.31.64, soit 59 centièmes de mieux que le gagnant de l’épreuve principale. Outre ces chronos, on a enregistré une marque référentielle dans l’épreuve d’ouverture vu que c’était la première fois qu’on organisait un 1600m à Maurice pour la fourchette 0-26. Dans une valeur avoisinante, soit en 0-25, Seven Carat avait réussi 1.42.18 sur une piste molle à 3 unités et avec des false rails à 3,75m lors de la cinquième journée, tandis qu’en B31, Kimberley avait arrêté le chrono à 1.39.23 lors du huitième acte avec des false rails à 1,75m. Vu les conditions du jour, le temps 1.39.93 réussi par Gold Medalist constitue une performance chronométrique honorable.

Dark Force termine en 36.19

Cette journée a servi les desseins des chevaux évoluant avec le pas. Si Red China, Our Jet, Unbridled Joy et Rob’s Jewel ont réussi le pillar to post, on constate que les autres vainqueurs ont fait la différence en suivant de très près. La palme de meilleur finisseur de la journée est revenue à Dark Force, aligné dans la troisième épreuve remportée par Red China. Une fois en tête, Bhaugeerothee a pris le soin de réduire l’allure. À titre d’indication, il a couvert les premiers 400m en 27.09 contre 26.58 pour la partie correspondante de la cinquième course remportée par Nottinghamshire. Dark Force était toujours septième à 7,90L du meneur et futur gagnant à 600m de l’arrivée. La course ayant été réduite à un sprint court, il n’a refait que 1,20L jusqu’au poteau final, mais il a gagné quatre rangs. Dark Force a terminé en 36.16 contre 36.39 pour Red China sur la partie qui nous intéresse. Jungle Path n’a pu influencer les résultats, mais il a terminé en 36.31. Ces deux chevaux seront sans doute mieux servis si le train est lancé et si les conditions sont en leur faveur la prochaine fois, il faudra revoir leurs ambitions à la hausse.