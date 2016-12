CHANTS DE NOËL : Les Happy Singers au CCEF

Dans le cadre des festivités de Noël, les Happy Singers, en collaboration avec les scoutes de Glen Park, ont animé un concert de chants de Noël au siège du Centre culturel d’expression française à Curepipe. Un beau répertoire d’une quinzaine de chants parmi lesquels Noël, c’est l’amour, Carols of the bells, Candlelight Carol, Christmas Lullaby, Silent Night, The First Noel/Pachelbel Canon.

On aura apprécié les mélodieux arrangements de Silent Night en y intégrant des airs de Noël connus, de The First Noel et du célèbre Canon in D de Pachelbel, ou encore ceux de Deck the hall et de Jingle bells. Les concertistes auront aussi apporté une touche cosmopolite au spectacle en intégrant dans le répertoire des morceaux en différentes langues.

Le chant d’introduction Noël, c’est l’amour a transmis dans la langue de Molière un beau message d’amour: l’enfant de l’amour est né. Avec le classique Do you hear what I hear? dans la langue de Shakespeare, les Happy Singers ont à la fois fait un plaidoyer pour la paix et dressé un portrait affectueux de l’esprit de Noël. L’étincelant chant de Noël traditionnel Ring, Little Bells, Ring dans sa version allemande Kling, Glockchen, Kling! a mis en relief le caractère universel de Noël. Et que dire de cet appel pour la paix en trois langues — hébreu, latin et anglais — “Shalom, Pacem, Peace”?

Il faut dire que le groupe reprend des chansons en plusieurs langues : le kreol, le français, l’anglais, l’arabe, l’hindi, le mandarin et même l’allemand. Ils même chanté du Ti Frer et Lata Mangeshkar en version chorale.

“On ne réclame rien des membres. On prend tout en charge du moment de la commande des partitions jusqu’à la performance, c’est-à-dire l’achat des partitions, les coûts pour les répètes et logistiques, la location des salles où on se produit, la location du système de sonorisation, les photos, les vidéos, décorations des salles, les cadeaux pour l’audience surtout quand on va vers les personnes âgées ou les enfants malades. Seuls les membres qui désirent contribuent un peu. On n’impose rien à personne. Mais on le fait de tout cœur et je pense que c’est cela qui fait la différence”, dit Belinda Felix, Choral Leader.

A la fin du concert, le chef de la troupe scoute de Glen Park, M. G. Ittoo, a remercié les Happy Singers pour avoir, ces dernières années, donné l’occasion à ses membres à se former pour le chant en public.

A partir d’aujourd’hui: (3) Programme de chants de Noël : aujourd’hui, 25 décembre, sur MBC/TV 3 à 15h25; au Monastère de Carmel à Bonne-Terre le 26 décembre à partir de 16h30.