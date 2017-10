LE CHÂTEAU MON PLAISIR ET SON JARDIN : De l’état d’abandon au « joyau de la couronne » ?

L’âme du Château Mon Plaisir revit. La première phase des travaux réalisés sur le monument historique situé au Jardin des Pamplemousses vient de terminer. Après la charpente, la toiture, les façades, les escaliers, même le sol, ce lieu classé monument historique connaîtra une transformation intérieure en vue de sa réouverture prochaine au public. La rénovation de cette résidence datant de 1823 s’inscrit dans le cadre d’un projet de réhabilitation du Jardin de Pamplemousses dans son ensemble.

Si le Jardin botanique SSR, créé au 18e siècle, a accueilli plusieurs résidents — du gouverneur français Mahé de Labourdonnais à James Duncan et autres administrateurs du jardin en passant par Pierre Poivre, intendant de l’Isle de France — le Château Mon Plaisir, bâti un siècle plus tard, a d’abord abrité le Colonel Dalrymple, puis ses successeurs, parmi lesquels Adrien d’Epinay. C’est dans cette ancienne architecture du 19e qu’Emmanuel Richon, conservateur du Blue Penny Museum, intervenait lundi soir pour faire le tracé historique du lieu, et ce à l’occasion de la cérémonie de réouverture en présence de Mahen Seeruttun, ministre de l’Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire, de Pritiviraj Roopun, ministre de la Culture, des membres du SSR Botanic Garden Trust, du Dr Seelavarn Ganeshan, Chairperson du SSR Botanic Garden Trust et d’autres invités. Au plafond, les lustres à pampilles éclairent la pièce principale. Dans une autre pièce du rez-de-chaussée, la lumière tamisée et les portes blanches allient design et charme de jadis. Ses multiples portes en bois qui ont retrouvé leur couleur gris bleuté, sa façade, son escalier, jusqu’aux salles climatisées, tout est remis à neuf dans cette belle demeure pour accueillir les visiteurs. Avec la deuxième phase de la restauration qui prendra fin dans quelques mois, le Chairperson du SSR Botanic Garden Trust espère que le château attirera plus de visiteurs. « Le Château deviendra un haut lieu d’échanges scientifique et culturel, un centre de pédagogie et un observatoire botanique de l’océan Indien. Nous envisageons d’accueillir des conférences internationales consacrées à l’écologie, la botanique, l’histoire, la culture, les arts aussi bien qu’aux tournages cinématographiques », dit-il.

Pendant deux ans, le monument historique fermé au public en raison de sa dégradation, a fait l’objet d’une première phase de restauration pour le coût de Rs 25 M, provenant des fonds du SSR Botanic Garden Trust et d’un grant du gouvernement. Le contrat a été alloué à la firme Laxmanbhai. Selon le Seelavarn Ganeshan, ce lieu de résidence « était dans un état lamentable et presque à l’abandon quand le nouveau conseil d’administration a pris ses fonctions il y a maintenant un peu plus de deux années. Le Château était envahi par des rats, des pigeons, et des termites et autres insectes. Il était en train de s’écrouler ! »

Mais la rénovation n’est pas complète, le plus gros travail reste à faire. « Il faudra aménager le Château pour lui redonner ses allures d’antan. Pour lui rendre son authenticité, sa valeur historique et culturelle, nous allons faire appel à des experts en architecture ancienne. Cela consistera en la phase 2 de notre projet, qui s’échelonnera sur quelques mois encore. Nous allons rendre ce Château opérationnel et nous avons déjà plusieurs idées sur son utilisation éventuelle et nous sommes ouverts à toute proposition ». Ainsi, le Château Mon Plaisir ouvrira ses portes de nouveau une fois que la deuxième phase des travaux sera complétée.

En plus de redonner l’éclat et son mobilier d’époque à cette belle demeure du 19e siècle, il est aussi question de réhabiliter le Jardin botanique. Plusieurs projets pourraient se concrétiser dans cette grande propriété qui abriterait plus de 700 espèces de plantes, dont des espèces endémiques et des espèces spectaculaires, telles que le Talipot et les nénuphars, les girofliers, le muscadier, le macadamia, le caféier. Les projets de restauration touchent principalement la réparation de la grille principale et les barrières métalliques. Dans ce même jardin qui avait une fonction vivrière et productive avant de devenir un jardin d’acclimatation sous l’impulsion de Pierre Poivre, la construction d’une pépinière servira en premier lieu à approvisionner le jardin et le surplus sera mis en vente aux visiteurs. Par ailleurs, les déchets verts produits par le Jardin seront convertis en compost. Aussi, un coin consacré aux orchidées et aux fougères ainsi qu’un espace consacré aux plantes médicinales seront créés.

Puisqu’une des vocations du jardin est la pédagogie en matière de botanique et de la conservation des plantes et de la biodiversité, des visites guidées sont aussi au programme pour les écoles. « Afin de mieux faire connaître ce jardin et inculquer une notion d’écologie et l’importance de la conservation des espèces, nous proposons une visite guidée pour chaque école qui nous rend visite. Nous sommes aussi en train de mettre à jour le plan géomètre du jardin avec l’aide des Services forestiers du ministère de l’Agro-Industrie », a affirmé Seelavarn Ganeshan.

Le passage au jardin botanique et au château permettra aussi de faire plaisir aux petits et grands. « Nous aurons bientôt une boutique de souvenirs, une cafeteria », dit-il. Le jardin va connaitre une transformation graduelle dans les mois à venir avec le réaménagement de l’espace parking et les marchands ambulants, la rénovation des toilettes, et l’embellissement général. « Nous comptons aussi développer des codes QR et avoir une application Jardin botanique qui faciliterait la visite », a-t-il dit.

Pour Mahen Seeruttun, le jardin demeure une grande priorité. « Il est important que le Jardin de Pamplemousses retrouve toute sa splendeur, car nous ambitionnons de faire de ce jardin le joyau de la couronne », dixit le ministre...