CHEBEL-CAMBRIOLAGE À INTERMART : Un premier suspect identifié

L’hypermarché Intermart, à Chebel, a été cambriolé la nuit dernière. Le vol a été constaté ce matin lors de l’ouverture. Plusieurs articles, dont des bouteilles de whisky et des paquets de cigarettes, ainsi que de l’argent, ont été emportés. Les enquêteurs, notamment ceux du Scene of Crime Office (SOCO), se trouvent depuis ce matin sur les lieux pour visionner les images des caméras de surveillance et relever des empreintes.

Cet exercice a permis l’identification d’un premier suspect. Selon nos recoupements d’informations, les malfrats ont défoncé le guichet automatique de la State Bank of Mauritius (SBM) pour s’introduire dans l’hypermarché. À l’heure où nous mettions sous presse, les responsables d’Intermart procédaient toujours à l’inventaire des articles volés. Il était prévu qu’Intermart rouvre ses portes à 15 heures aujourd’hui.