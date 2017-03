CHÉBEL - VOL CHEZ INTERMART : Un suspect arrêté

Dylan Maurice Leste, 26 ans, soupçonné d’avoir participé à un vol perpétré à l’hypermarché Intermart de Chébel, a été arrêté hier soir par les hommes du surintendant de police Daniel Monvoisin et de la CID de la division ouest. Cet habitant de Mare-Graviers, Beau-Bassin, a avoué avoir emporté plusieurs articles, des bouteilles de whisky, des paquets de cigarettes ainsi que de l’argent. Le suspect a raconté aux enquêteurs que, dans la nuit de mardi à mercredi, il a défoncé le guichet automatique de la State Bank of Mauritius pour s’introduire dans l’hypermarché. C’est hier matin, à l’ouverture du supermarché, que les employés ont constaté qu’un vol avait eu lieu. Les enquêteurs et les éléments du SOCO ont visionné les images des caméras de surveillance et relevé des empreintes. Dylan Maurice Leste devait comparaître devant le tribunal de Rose-Hill ce matin sous une charge de larceny by night breaking.