LE CHEF DE LA SEMAINE - DORINNE LAYOVE : Vannière de mère en fille

Dorinne Layove est vannière, comme l’étaient sa mère et sa grand-mère. Elle a appris le métier toute jeune, en commençant par tresser les anses de paniers pour aider sa maman. À base de vacoas, cette artisane fabrique un grand éventail d’articles. Sacs, plateaux, cadres à photos, coffres, sous-plats, fleurs et autres objets : sa production est très appréciée et on lui passe commande. “Mo travay al dan bokou pei : Lafrans, Kanada, Litali ek lezot ankor. Se enn plezir pou mwa tres vakwa”, ajoute-t-elle. Dorinne regrette que peu de jeunes, aujourd’hui, s’intéressent à la vannerie. Aussi, quand elle est sollicitée pour démontrer son art dans les écoles, elle s’empresse d’y aller : “Mo sagrin ki sa travay-la pe al tonbe, mo kone ena ankor lavenir ladan.”

Dorinne habite près de la mer à Le Bouchon. La plage publique de ce lieu plein de charme est bordée d’immenses badamiers, qui rapportent presque toute l’année. Les fruits jonchent le sol et il n’y a qu’à se baisser pour les ramasser (les badam ont quasiment les mêmes propriétés que les amandes). Sous ces arbres, quelques rochers ont été placés stratégiquement, et les connaisseurs s’en servent pour casser les noix et se délecter. Dorinne en fait partie.

Le chutney qu’elle nous propose à base de ce fruit est une recette de sa grand-mère. En gourmet qui veille à la sauvegarde des traditions, elle ne se lasse pas de la reproduire.

Chutney de badam et étouffée de bred gandol

Chutney de badam

Ingrédients

2 kilos de noix de badam, qui donneront 2 tasses de badam après le décoquage

4 branches de karipoule

1 bouquet de menthe

1 boule de pâte de tamarin (sans les graines)

10 petits piments

Sel

Préparation

Casser les noix (Dorinne se sert d’un marteau), en les attaquant sur la tranche du fruit pour en extraire les badam. Laver les badam, les sécher et les faire griller légèrement dans une karay ou au four.

Écraser les badam avec tous les autres ingrédients au mixeur, ou mieux, sur la roche à cari.

Étouffée de bred gandol

Ingrédients

1 gros paquet de bred gandol

2 gros oignons hachés grossièrement

5 piments secs

1 c. à bouche d’ail écrasé

Huile, sel

Préparation

Laver les bred gandol et garder les tiges tendres et les feuilles. Les hacher, les passer une minute à l’eau bouillante, les égoutter et les réserver.

Dans une karay, verser un bon tour d’huile et faire revenir l’oignon, l’ail et les piments secs. Ajouter les bred et le sel. Laisser le tout mijoter et réduire pendant quelques minutes. Servir avec du riz. L’association du chutney et de l’étouffée est délicieuse.

Petit extra : Avec les badam, Dorinne fait également du nougat. Il suffit de préparer un caramel et d’y ajouter les badam, après les avoir fait griller légèrement. On peut aussi ajouter un peu de graines de sésame. Verser la préparation sur une plaque beurrée et attendre qu’elle refroidisse. Casser alors le nougat en morceaux. Si on ne l’a pas dégusté dans les heures qui suivent, il faut le garder dans une boîte hermétique.