Cheikh Jâni, pour la tolérance et l’équité...

Comment appréhender une femme mystique comme Cheikh Jâni aujourd’hui en vertu de l’actualité et des questionnements qu’elle soulève ? Y aurait-il encore de la place pour la poésie et la méditation dans ce monde déchiré par des tensions perpétuelles ?

Restons à l’écoute des profondeurs de notre âme… et découvrons Sainte Janie.

Initiée très tôt à la vie spirituelle, Malek Jân disait que la méditation sert à mieux se connaître pour s’améliorer ; c’est ce qu’elle prêchait dans son village natal, Jeyhounabad au coeur du Kurdistan iranien depuis qu’elle reprit le flambeau de son frère Ostad Elahi.

À l’heure où on revisite ses classiques pour redéfinir le sens des mots et leur rapports aux actions à l’aune d’une actualité ardente dans un monde empreint de méfiance et d’intolérance, découvrir Malek Jân Ne’mati, aussi appelée Cheikh Jâni (Sainte Janie) est une véritable révélation. Lors d’une rencontre littéraire, Leili Anvar, spécialiste de littérature et de civilisation persanes, nous présente cette poétesse originaire du Kurdistan iranien. Accompagnée du musicien David Bruley au daf, elle nous fait découvrir la poésie de cette grande figure mystique ; bien en avance sur son temps, celle-ci a marqué la tradition spirituelle en Iran.

Depuis la nuit des temps, il y a des populations entières qui s’effacent et d’autres qui ne vivent que des bribes de vie. Aujourd’hui, des conflits attisés par les forces invisibles de la mondialisation font trembler la terre et impactent douloureusement la planète. Comble de tristesse ou d’angoisse, de révolte enfouie ou d’impuissance, le cœur des gens recherche désespérément des vérités qui ne leur seront jamais révélées. Que de saints hommes ont traversé les siècles depuis l’Hégire sur ces terres brûlantes allant de la Perse à l’Andalousie ! Admirés, honorés, décriés ou controversés, ils ont laissé des traces indélébiles dans le cœur de leurs adeptes. Des images contradictoires traversent l’esprit...

À l’heure des questionnements, où les paroles et autres débats finissent dans des impasses et où les actions deviennent meurtrières, pourquoi ne pas choisir le silence méditatif pour « comprendre avant d’agir avec justesse », comme dirait probablement Cheikh Jâni ? Mais croirait-on aujourd’hui en la parole d’une femme pragmatique, d’une sainte à l’esprit rebelle ?

Dans ces états où le voile et le silence sont presque synonymes, certaines femmes avaient un jour marqué les mentalités avec leur pensée juste. On se rappellera peut-être au VIIIe siècle de Rabi’a el Addawiya, Umma al Khayr, « Mère du bien », une grande sainte musulmane née à Bassora en Iraq et qui s’est dévouée pour l’amour divin. Recherchant la parfaite union avec Dieu selon la spiritualité soufie, elle dépassait toute démarche ascétique. Ses poèmes racontent sa quête, sa contemplation et sa libération dans sa rencontre avec Dieu. La jannat wa la nar, siwa Allah, écrivait-elle.

« Il n’y a ni paradis ni enfer, mais uniquement Dieu ».

En ressuscitant Cheikh Jâni au cours d’une brève soirée et en la comparant à Thérèse d’Avila, Leili Anvar nous a fait penser à d’autres saintes femmes comme Rabi’a el Addawiya même si plusieurs siècles la séparent de Cheikh Jâni. Cela a bel et bien existé : à plusieurs époques, des femmes marquaient les mémoires et changeaient les mentalités par leur vision de la vie, leur soif de connaissance, leur intuition pour agir en faveur d’un retour à l’essentiel.

Ayant connu Malek Jân Ne’mati, Leili Anvar nous livre des anecdotes sur cette figure charismatique. Malgré sa cécité, la poétesse avançait dans la vie avec des convictions fondées elles-mêmes sur la force de sa vision intérieure des choses. Ayant choisi le célibat, elle avait néanmoins le sens de l’intuition maternelle lorsqu’elle conseillait des jeunes mères qui ne savaient pas toujours comment élever leurs enfants par cette phrase : « Dans la vie, il vaut mieux avoir reçu trop d’amour que pas assez. » L’insécurité affective, on ne le sait que trop, peut mener vers des abîmes sans fin…

Née en 1906 dans une famille appartenant à l’ordre mystique des Ahl-e-Haqq, elle se nourrit de cette tradition spirituelle aux côtés de son père Hajj Nematollah qui lui donne la même éducation que son frère Ostad Elahi. Assoiffée de savoir universel, elle ne se limite pas uniquement à l’apprentissage d’une vie ascétique et mystique vouée à la prière. Elle étudie aussi le persan et l’arabe, elle apprend à jouer au luth sacré kurde, le tanbûr, ainsi qu’au setar, le luth classique persan. Elle s’intéresse également à l’histoire, à la géographie, aux sciences et particulièrement à l’anatomie. Pour Malek Jân, connaître le fonctionnement du corps aide à appréhender l’âme qu’il abrite et qui doit se perfectionner à chaque vie pour renaître meilleure. Elle croyait à la renaissance ascendante des âmes et surtout à leur essence profonde ; elle affirmait qu’au fil des siècles, c’est la même essence qui revient dans certains saints et prophètes pour répandre la sagesse spirituelle sur terre un peu à l’instar des avatars hindous.

C’est à la mort de son père qu’elle commence à développer cette vision intérieure alors qu’elle perd progressivement la vue. Grâce à une constante méditation et à la contemplation de la figure divine, elle essaiera d’approfondir la connaissance des choses et du monde. Cette passion mystique la pousse à remettre en cause les dogmes et certaines vérités révélées ; selon elle, il est évident que celles-ci manquent de souplesse. Elles devraient s’adapter davantage à « la fluidité de l’esprit humain et l’infinie diversité des situations, l’infinie diversité des âmes », comme nous le rappelle Leili Anvar.

Femme spirituelle et poétesse imprégnée de soufisme, Malek Jân est aussi une véritable femme d’action. Elle s’investit dans l’amélioration des conditions de vie des gens de son village : l’électricité arrive à Jeyhounabad et les villageois découvrent le micro-crédit à taux zéro pour avancer avec des projets variés. Par ailleurs, sa réflexion la conduit à penser que nul ne doit être lésé. Chacun a le droit au savoir pour connaître son être profond et évoluer pour s’améliorer. En militant pour les droits de la femme, elle se livre à l’éducation des parents : les mères doivent apporter le même soin à leurs filles au même titre que leurs fils et les pères doivent leur laisser une part d’héritage égale comme à leurs frères.

Malheureusement, elle est controversée dans un pays traditionnaliste lorsqu’elle met en place dans le culte Ahl-e Haqq des réformes qui accordent à la femme la même place que l’homme sur le plan rituel. Cheikh Jâni trouve refuge en France où elle décède en juillet 1993 à la suite d’une opération à coeur ouvert. Depuis vingt ans, des pèlerins viennent de part et d’autre se recueillir sur un mémorial construit à Baillou dans le Loir-et-Cher pour lui rendre hommage.

Certains vibrent pour les quatrains d’Omar Khayyam ou les vers de la Roseraie de Saadi ; d’autres se rappellent avec émotion de la coupe de Jamshed de Hafez, de l’amour de Rumî pour son maître Shems-eddine et du tourment de la présence dont parle Djami. Pour Roudaki, « le monde n’est qu’un conte, un souffle qui passe » ; pour Attar, il faut chercher « les perles de vérité » dans l’océan de la vie. Que de richesse poétique et mystique dans la civilisation persane ! En s’inspirant de la pensée de Rumî, Malek Jân évoque l’amour du divin, cet être Aimé qui est en nous comme un miroir.

David Bruley secoue en douceur les guirlandes de cymbalettes de son daf pour attirer notre attention. Ensuite, il fait claquer ses doigts sur ce tambourin en peau de chèvre en donnant toute la mesure et la puissance aux paroles de cette grande poétesse lues par Leili Anvar qui ponctue chaque vers de ce poème adressé à l’Aimé d’un court silence, l’espace d’un souffle recueilli :

Tu es l’allumette

et la lampe

Le jardinier

et le jardin

Tu es rossignol

Tu es chant

Bouton de rose,

parfum flottant

La guerre et la paix

en même temps

à chaque heure

à chaque instant

tu déploies

tes mille couleurs

Tu es le miroir

aux merveilles

Présent et absent

sans pareil.

En écho à cette invitation au recueillement, le calme se répand au cœur d’une audience médusée. Chaque vers appelle la réflexion, chaque image devient une quête en soi. Lumière divine et jardin du paradis, tendresse et sens en éveil, tumulte et sérénité, vide et plénitude...

Du bout des doigts, le musicien fait résonner son daf en ralentissant le rythme ; les battements se perdent au loin. On imagine alors ces cérémonies soufies ancestrales qui laissaient les gens dans un état spirituel de béatitude. Le daf s’est tu mais il reste encore les réverbérations de la percussion dans l’air, sublimant chaque vers récité par Leili Anvar.

Tout est Un, l’Un est Tout. Un ange est passé. Malek Jân, l’ange chérie, nous invite à faire une halte sur le chemin de la vie, dans son parcours si tourmenté et frénétique pour méditer.

Quelle belle découverte ! Tout en s’impliquant dans la vie quotidienne pour améliorer la vie des siens, Cheikh Jâni passera sa vie à polir son être comme un miroir pour s’élever. Les paroles liées aux actions, elle donne une belle leçon à l’humanité : la quête de toute vérité demande une réelle volonté pour se plonger dans l’introspection afin que bourgeonnent les fleurs de l’action dans la sérénité...