CHEMIN-GRENIER - SECRET DE GRAND MÈRE CO LTD : Une vraie réussite dans l'empowerment des femmes

Elles sont une vingtaine de femmes qui étaient au chômage il y a une vingtaine d'années et qui, grâce à Anooradah Pooran, femme entrepreneur dans l'âme, auront réussi à créer leur propre petite entreprise, Secret de Grand Mère Co Ltd, à Chemin-Grenier, laquelle produit aujourd'hui un total de 24 variétés de tisanes et de thé. Celles-ci sont vendues sur le marché local mais sont aussi exportées à travers le monde. « Je ne me plains pas. Notre entreprise est une vraie réussite et nous pouvons l'agrandir si nous obtenons suffisamment de matières premières », lance Anooradah Pooran, une passionnée de plantes médicinales.

Secret de Grand Mère Co Ltd produit mensuellement environ 8 000 sachets de 24 variétés de tisanes pouvant soigner divers troubles et maladies, comme la grippe, le diabète, l'hypertension, l'acidité, le mal de ventre, la migraine, le stress, les maux de gorge, l'insomnie ou les troubles oculaires. Ceux-ci sont écoulés principalement à travers les supermarchés de la chaîne Winners et quelques autres petits supermarchés et pharmacies. « Nous n'avons jusqu'à l'heure eu aucun reproche au sujet de la qualité de nos produits », souligne notre interlocutrice. Cette petite entreprise emploie cinq personnes à plein-temps et une dizaine à mi-temps.

Cette histoire remonte à 1996, lorsque Anooradah Pooran a créé l'Association pour l'éducation des enfants défavorisés (APEDED) pour offrir une éducation préprimaire aux enfants défavorisés de sa localité. « Les femmes qui amenaient leurs enfants à cette école étaient toutes au chômage, car ayant perdu leurs emplois dans le secteur du textile. Elles ne pouvaient obtenir un autre emploi ailleurs, vu qu'elles étaient peu éduquées. Elles restaient à la maison et leur pauvreté grandissait. Nous avons alors décidé, après discussions avec elles, de monter un projet d'où elles peuvent tirer des revenus qui les aideraient dans leur foyer. Elles avaient de gros problèmes financiers et elles ne pouvaient subvenir aux besoins de leurs enfants », raconte-t-elle.

Des propositions ont été faites pour la pâtisserie, l'artisanat et autres, « mais ces secteurs étaient saturés ». Anooradah Pooran entamant des études dans les plantes médicinales, elle leur a alors proposé de cultiver des plantes médicinales et à encourager la population à les utiliser pour soigner leurs maux. « À l’époque, personne ne parlait de plantes médicinales, ni le gouvernement, ni le ministère. Les femmes, elles, avaient une certaine connaissance de ces plantes, qu'elles utilisaient couramment chez elles », fait-elle ressortir. Le projet est alors proposé au Global Environment Fund (GEF), émanant du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et qui, après étude, a accepté de le financer à hauteur de Rs 1,2 M. Le projet consistait à construire une serre pour cultiver des plantes médicinales et pour les vendre au public. « Mais ça n'a pas marché, nous n'arrivions pas à écouler toutes les plantes que nous cultivions, malgré le fait que nous sensibilisions la population sur l'importance des plantes médicinale. Nous avons alors essayé de fait sécher les feuilles puis les mettre en sachets dans des sacs en plastique et les vendre au public. Mais cela n'a pas marché non plus », se rappelle-t-elle.

C'est alors que le groupe décide de prendre le taureau par les cornes en commençant à préparer des tisanes contre certaines maladies, en faisant sécher les feuilles et en les mettant dans des sachets en aluminium, faits par des consultants indiens. Ne décollant toujours pas, le groupe décide de prendre part à des foires de la SMEDA, la première fois en Chine, où il obtient sa première commande internationale. À partir de là, il refera son emballage. Le résultat est cette fois concluant. Et le groupe se retrouve aujourd'hui avec 25 variétés de tisanes, dont quatre variétés de thé, à la demande des clients.

Toutes les formules ont été travaillées avec la compagnie SGS Inde, qui a validé toutes ces formules. « Nous avons eu la chance, grâce à Entreprise Mauritius, de nous développer sur le marché international. Nous sommes allés ainsi à Madagascar, au Kenya et à La Réunion, d'où nous obtenons de petites commandes, et même de France, où nous envoyons environ 2 000 sachets tous les trimestres », fait ressortir Anooradah Pooran.

Cette petite entreprise cultive ses propres plantes médicinales. « Mais j'ai besoin encore de feuilles, que j'achète à des particuliers. Je leur dis de les cultiver et que je les achète. Je demande donc aux gens intéressés d'en cultiver dans leurs arrière-cours. C'est un marché garanti. J'ai un médecin qui cultive de la menthe et de la citronnelle pour moi. Je prends tout, mais il faut se rappeler que je n'utilise pas de produits chimiques », dit encore Anooradah Pooran. L'entreprise a par ailleurs obtenu l'Emerging Exporters Award d'Entreprise Mauritius et le 1er prix au National Inclusive Business Award.

Autre fait important : puisque cette entreprise consommait beaucoup d'électricité, elle a fait installer, toujours avec l'aide de GEF, des panneaux photovoltaïques, lesquels produisent toute l'électricité dont elle a besoin. Elle vend aussi une partie au Central Electricity Board, d'où elle tire des revenus variant entre Rs 15 000 et Rs 20 000 par mois.