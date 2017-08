CHINE-MAURICE — 45 ans de relations bilatérales : Un film sur les immigrés chinois tourné à Maurice

Une équipe de tournage, venue tout droit de Shanghai, a posé ses valises hier à Maurice. Cette délégation de sept personnes – dont Liu Shengnan, célèbre réalisateur du film Mrs Mimi Lin – sera au pays jusqu’au 5 septembre pour le tournage du film A long way front home, qui retrace l’histoire des premiers immigrés chinois venus s’installer à Maurice. Cette initiative du Chinese Culture and Arts Committee (CCAC) cadre avec le 45e anniversaire de l’établissement de relations bilatérales entre la Chine et Maurice.

Lors de leur visite au bureau du vice-président de la République, Barlen Vyapoory, hier à Quatre-Bornes, les réalisateurs chinois ont saisi l’occasion d'interviewer ce dernier. À une série de questions axées sur la contribution de la communauté sino-mauricienne dans le pays, le vice-président a réaffirmé sa gratitude envers cette dernière. « J’ai plusieurs amis sino-mauriciens que j'ai côtoyés de loin ou de près. La communauté sino-mauricienne a considérablement contribué au développement du pays, notamment dans la zone franche, mais aussi sur le plan culturel. Nous leur sommes infiniment reconnaissants », a-t-il déclaré à la délégation.

Et d’ajouter que le titre du film, A long way from home, est « particulièrement symbolique », car « home is where the roots are », a soutenu le vice-président. « It’s a long way from home in terms of distance and time as well. » Il a par ailleurs félicité l’équipe de tournage pour son effort visant à « préserver cette richesse qui est la culture chinoise », une culture qu’il a lui-même enseignée à ses élèves lorsqu’il était instituteur, dit-il encore.

La rencontre s’est terminée en toute convivialité par un échange de cadeaux. Dans la plus pure tradition chinoise, la délégation chinoise a remis un service à thé ainsi qu’un livre au vice-président mauricien. À savoir que plusieurs personnalités de l’île seront interviewées dans le cadre de ce film, dont Alain Wong, Ken Fong, maire de Beau-Bassin/Rose-Hill, Kee Chong Li Kwong Wing de la State Bank of Mauritius et le Pr Ah Chuen, chairman d’ABC Banking.