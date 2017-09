CHIRURGIE DES YEUX: Une 3e salle d'opération ouverte à Souillac

Un troisième bloc opératoire pour la chirurgie des yeux sera opérationnel au New Souillac Hospital à partir de ce 25 septembre. Cette mesure a été prise à la suite de la visite du ministre de la Santé et de la Qualité de la vie, Anwar Husnoo, à l'hôpital de Souillac en août dernier, alors qu'il était venu pour un constat des services et des facilités disponibles pour les patients souffrant de diabète et de problèmes oculaires. L'objectif est notamment de réduire la liste d'attente des patients souffrant de cataracte.

« Jusqu'ici, nous n'avions que deux salles d'opération, une à l'hôpital de Moka et une deuxième à l'hôpital de Souillac. Actuellement, 2 400 patients attendent de se faire opérer de la cataracte. D'où la raison d'ouvrir une troisième salle afin de réduire la liste d'attente. La nouvelle salle est non seulement accessible aux habitants du Sud mais aussi aux patients venant des quatre coins de l'île », déclare une source du ministère de la Santé. Selon nos renseignements, des chirurgies se tiendront tous les jours dans la nouvelle salle afin que le ministère puisse atteindre son objectif. L'équipe médicale et ophtalmologique sera d'ailleurs renforcée pour offrir ces services au quotidien. « Le New Souillac Hospital est déjà doté de tous les équipements et facilités. L'équipe sera renforcée, permettant ainsi à une cinquantaine de patients additionnels d'être opérés chaque semaine », précise cette source.