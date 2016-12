CHOMAGE : Le nombre de sans-emploi augmente de 1 800

Le taux de chômage baisserait cette année à 7,4 % par rapport à 7,9 % en 2015. C’est ce que prévoit Statistics Mauritius à la lumière des récentes données sur l’évolution de la situation de l’emploi dans le pays. Statistics Mauritius rapporte cependant que le nombre de sans-emploi a augmenté de 1800 au 3e trimestre 2016 comparativement au trimestre correspondant de 2015.

Selon les prévisions de Statistics Mauritius, le nombre de chômeurs passerait de 46 300 en 2015 à 42 900 en 2016, soit une réduction de 3 400. Parallèlement, le nombre de personnes ayant un emploi diminuerait : de 538 300 en 2015 à 536 500 cette année, la baisse de 1 800, représentant l’effet combiné des emplois créés et perdus pendant l’année. Passant en revue la situation du chômage au troisième trimestre de 2016, Statistics Mauritius estime que le nombre de sans-emplois avait atteint 44 400, soit une progression de 1 800 par rapport au nombre prévalant au trimestre correspondant de 2015, avec pour résultat que le taux de chômage d’une période à l’autre est passé de 7,4 % à 7,6 %. Chez les hommes (de 4,8 % à 5,3 %) et chez les femmes (de 11,3 % à 11,4 %), le taux de chômage était en hausse.

Cependant, en nombre absolu, le chômage chez les jeunes dans le groupe d’âge de 16 à 24 ans avait diminué : de 20 700 (9 500 hommes et 12 200 femmes) au troisième trimestre 2015 à 19 100 (8 500 hommes et 10 600 femmes) au même trimestre de 2016. « The youth unemployment rate decreased by 1.6 percentage points from 25.6 % in the third quarter 2015 to 24.0 % in the third quarter 2016. During the same period, the youth unemployment rates for both male and female decreased by 1.9 percentage points to 18.6 % and by 1.1 percentage points to 31.3 % », relève Statistics Mauritius dans son rapport. Élaborant sur les principales caractéristiques des personnes au chômage au troisième trimestre de cette année, Statistics Mauritius souligne qu’environ 26 200 chômeurs, soit 59 % du total, étaient célibataires. Il y avait environ 5 000 personnes sans-emploi qui n’avaient pas réussi aux examens du Certificate of Primary Education (CPE) et 16 200 autres qui ne détenaient pas le Cambridge School Certificate. De plus, un chômeur sur cinq était à la recherche d’un emploi pendant plus d’une année alors que deux tiers du nombre total de chômeurs avaient une expérience du travail. Chez les jeunes chômeurs, on estimait à 9 800 ceux qui n’étaient pas mariés et qui étaient à la recherche de leur premier emploi. Par ailleurs, Statistics Mauritius annonce qu’environ 5 700 chômeurs étaient des chefs de famille et que 7 900 autres vivaient dans des familles où il n’y avait aucun salarié.

Pour ce qui concerne les personnes en emploi au troisième trimestre 2016, les données officielles montrent que, sur le total de 536 300, il y avait 69 % qui travaillaient dans le secteur des services contre 23,8 % dans le secteur industriel et 7,2 % dans le secteur primaire (agriculture et pêche, entre autres). La hausse des emplois dans le secteur des services est graduelle.