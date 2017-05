CHURCHILL ET “L’IMPOSTE’’ HISTORIQUE

Le 10 mai 1940, Winston Churchill atteint enfin, à l’âge de 65 ans, l’apogée de sa carrière politique en entrant à la 10 Downing Street. Le système parlementaire très particulier du Royaume-Uni lui permet de devenir le Premier ministre de Sa Majesté sans avoir été élu à ce poste par le peuple, et à vrai dire sans être non plus le premier choix des députés conservateurs. En ce tragique matin de mai 40, la bataille de France est déclenchée et le plus grand homme politique occidental du XXe siècle entre dans l’histoire à travers une “imposte” à sa dimension.

Le royaume a tenu la dernière consultation populaire d’avant-guerre en novembre 1935. Winston, réélu à Epping, reste backbencher peu apprécié qu’il est du leader, S. Baldwin. Celui-ci cédera la place en 1937 à Neville Chamberlain, passé aussi par une imposte donc, si on accepte cette logique.

Lorsqu’il devient finalement Premier ministre en 1940, on ne peut pas dire que Winston succède à son “père politique”. Il tient en vérité Chamberlain en piètre estime, lui lançant après Munich cette apostrophe célèbre: « Vous aviez le choix entre le déshonneur et la guerre. Vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. » Il n’est pas non plus celui que les conservateurs, majoritaires à la chambre, veulent voir au No 10. Churchill n’est pas à cette date, il faut le rappeler, leader (il le deviendra en novembre 40) d’un parti qui lui préfère Lord Halifax. Mais le ‘Holy Fox’ considère que le pouvoir ne peut s’exercer depuis la Chambre des Lords, où lui siège. On peut donc dire que c’est le désistement de Lord Halifax qui « ouvre l’imposte » à Churchill.

Au sommet de sa carrière, le Vieux Lion dépasse l’apogée de celle de son père. Lord Randolph, politicien doué, mais manquant de loyauté à son chef, n’aura été que brièvement Chancelier de l’Échiquier. Winston lui succède à ce poste à 38 ans d’écart, mais s’y montre, il faut le dire, médiocre. Arrivé aux finances en 1924, il insiste pour que la Livre retrouve sa parité-or d’avant 1914, erreur fatale à l’économie britannique. Le ministère des Finances ne sera donc, pas plus que pour Lord Randolph, le tremplin dont Winston rêvait vers le No 10. Il dut en vérité attendre 10 ans ‘dans le désert’ et s’il cumula bien, comme d’autres plus tard, le poste de primus inter pares à celui de ministre de la Défense, il n’envisagea pas une seconde d’être en même temps ministre des Finances.

Le parlement élu en 1935 resta en fonction jusqu’à juillet 1945, voyant se succéder, nous l’avons dit, trois Premiers ministres conservateurs. Le parti se présenta aux élections du 26 juillet 1945 en ordre de bataille derrière Winston Churchill, devenu entre-temps son héros. Il y fut défait et perdit 189 sièges – Clement Attlee, pâle second des années de guerre, remportant une victoire aussi large qu’inattendue.

Le peuple britannique, qui pourtant désigne souvent Winston comme “le plus grand homme du XXe siècle”, ne voulut donc pas de lui lorsqu’il se présenta à sa propre succession, comme Premier ministre désigné. Il fallut attendre jusqu’à novembre 1951 pour que les électeurs fassent basculer la majorité aux Communes dans le camp des Tories. Churchill, toujours leader du parti, put alors enfin entrer à la 10 Downing Street par la grande porte.