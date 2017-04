CHUTES : Quatre personnes, dont une fillette, dans un état grave

La police a enregistré quatre cas de chute de vendredi à dimanche, les victimes ayant toutes été admises à l’unité des soins intensifs (ICU) de différents centres de santé. Un policier de 45 ans et une fillette de deux ans et demi figurent parmi les victimes.

En route vendredi après-midi pour son troisième « shift » à l’hôpital psychiatrique de Brown Séquard, le constable Emrith a été intrigué par l’installation dangereuse de fils électriques sur le bâtiment du Swastika Hall, situé rue Louis Pasteur, à Curepipe. Ce quadragénaire est alors monté au premier étage pour une vérification lorsqu’il a fait une lourde chute. Il a été immédiatement transporté par le Samu à l’hôpital Jawarharlall Nehru de Rose-Belle, où il a subi une intervention chirurgicale. Selon le personnel soignant, l’homme porte des blessures à la tête et souffre d’une lésion articulaire, d’une fracture de la clavicule et des côtes ainsi que d’une perforation de la rate. Le policier a été placé sous respiration artificielle et son pronostic vital est engagé.

La police de Curepipe a ouvert une enquête sur cette affaire, mais également sur une autre rapportée hier après-midi impliquant une fillette de deux ans et demi à Cité Malherbes. Cette dernière était en compagnie de ses grands-parents pour fêter la Pâques lorsqu’elle a été retrouvée en sang sur le sol. La petite aurait déjoué la vigilance des adultes et est tombée du premier étage d’un bâtiment, où la fête avait lieu. Elle a été transportée dans une clinique de Floréal, où elle est admise à l’unité des soins intensifs. Son état de santé est jugé inquiétant.

Par ailleurs, un marchand de fruits de 43 ans a été retrouvé inerte samedi avec des blessures à la tête à côté d’un arbre, rue Couvent de Lorette, à Rose-Hill. C’est un gardien qui a alerté la police en tombant sur la victime au cours d’une inspection. La victime, âgée d’une quarantaine d’années, a été évacuée à l’hôpital Victoria, à Candos. Son état de santé est jugé sérieux. Selon la police, il cueillait des fruits de cythère sur un arbre lorsqu’il est tombé. Un sac rempli de ces fruits a d’ailleurs été retrouvé sur place.

Enfin, la police de Rivière-du-Rempart s’est rendue samedi près d’une maison de jeu dans la localité, où un trentenaire a été retrouvé grièvement blessé sur le sol. Ce dernier a été emmené à l’hôpital de Flacq, où il a été placé à l’ICU. Selon la police, cet habitant de Plaine-des-Roches aurait fait une chute. Elle n’a cependant pas encore déterminé le déroulement exact de l’accident. L’enquête suit son cours.