CID - INCIDENTS DEVANT LES CASERNES LUNDI : Trois charges retenues contre l'ex-ministre Devanand Rittoo

Devanand Rittoo, membre du Ptr et ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, s'est rendu hier matin dans les locaux de la CID de Port-Louis (Sud), en présence de son homme de loi, Me Rama Valayden, suite aux incidents survenus lundi dernier devant l'entrée principale des Casernes centrales. Trois charges ont été retenues contre lui, soit « assaulting police », « obstructing road » et « taking part in unlawful assembly ». Après avoir comparu devant la cour de Port-Louis hier après-midi, l'ancien ministre a dû signer une reconnaissance de dette de Rs 10 000. Me Valayden, lui, a fait une demande à la cour pour que les images CCTV de la police soient préservées, requête qui a été agréée par la magistrate.

Lundi après-midi, un policier affecté à la CID de Port-Louis avait consigné une déposition contre Devanand Rittoo, qu'il accuse de l'avoir agressé avec un blouson, lundi matin, lors des échauffourées devant les Casernes centrales. L'ex-ministre et d'autres sympathisants s'étaient auparavant rendus au QG du Ptr, Square Guy Rozemont, afin de soutenir leur leader, Navin Ramgoolam, qui devait alors se rendre au CCID pour y être interrogé sur les Rs 220 millions saisis à son domicile. Le même jour, la police avait procédé à l'arrestation de deux partisans rouges, en l'occurrence un planteur de 48 ans de Poudre-d'Or–Hamlet et un marchand ambulant de 43 ans de Vallée-Pitot, tous deux accusés de s'être opposés aux forces de l'ordre. Ces derniers ont comparu devant le tribunal de Port-Louis le même jour, où des charges provisoires ont été retenues contre eux. La police n'avait cependant pas objecté à leur remise en liberté.

À noter que Me Yatin Varma, dont les services avaient dans un premier temps été retenus hier matin par l'ancien ministre le Jeunesse et des Sports, n'a pas été autorisé à le représenter car « il se pourrait qu'il soit convoqué la semaine prochaine à la CID Sud avec une vingtaine d'autres sympathisants du Ptr » dans le cadre de cette enquête. « Je les attends de pied ferme », a déclaré Me Yatin Varma au Mauricien.