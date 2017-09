CIEL FERNEY TRAIL 2017 —BOUZE MORIS : La course nature et l’inclusion sociale

« C’est l’occasion pour les traileurs et randonneurs de profiter de cette nature sauvage, parfois jusqu’au sommet des montagnes rarement accessibles, et peut-être de pouvoir admirer une des magnifiques et rares crécerelles de Maurice qui habitent la Vallée… »L’identification de nouveaux enjeux par le Groupe CIEL, le sponsor principal du de la 10e édition du CIEL Ferney Trail se traduit cette année par des propositions en faveur de corridors écologiques à parcourir et de projets d’inclusion sociale. Pour preuve les recettes des quatre courses (Sun Resorts 4km, Nando’s 10km, Bank One 20km, Mauritius Union 50km) qui aura lieu le 9 septembre 2017, seront intégralement versées à des projets écologiques et sociaux. A noter, le soutien à Inclusion Mauritius regroupant 12 ONG qui aident les personnes souffrant de handicap mental.

Pour sa dixième édition en 2017, le CIEL Ferney Trail propose des activités à vocation de préservation de la biodiversité. Le trail, loin de ville dans l’ambiance de la Vallée de Ferney et du village offrira évasion sur les sentiers de randonnées rares. Outre le défi sportif, on prévoit une animation musicale et bien d’autres surprises. Il s’agit de prendre en considération les attentes des sportifs, d’améliorer la qualité environnementale et sociale de lieux. Cette définition d’ordre écologique n’est pas nouvelle pour les organisateurs de la course. « Le CIEL Ferney Trail connaît un succès grandissant et reste le seul événement du genre à Maurice à porter un label écologique fort et unique, puisqu’il est associé à la célèbre Vallée de Ferney et sa forêt endémique protégée. Les organisateurs mettent à l’honneur cette année encore la nature et la protection de ce site, l’un des derniers sanctuaires naturels de Maurice, qui s’étale sur 200 hectares. Tous les départs et arrivées ont lieu au centre d’accueil de la Vallée de Ferney et tous les parcours traversent la forêt de la Vallée… »

Cette course est un formidable moyen de faire découvrir à des sportifs, les territoires et sentiers les plus beaux, les plus reculés les plus pentus ou encore les moins carrossables. Le trail est une affaire de passionnés et l’ambiance qui y règne est chaleureuse et respectueuse de la nature. Les organisateurs du CIEL Ferney Trail s’attendent à une course nature et à une manifestation populaire. Ils promettent aux spectateurs, aussi bien dans la zone

Les points de ravitaillement seront aussi très animés, en plus d’offrir aux participants le matériel, les boissons et la nourriture nécessaires. « Cette dixième édition du CIEL Ferney Trail s’annonce passionnante, aussi bien pour les participants que pour les organisateurs. Nous avons préparé des parcours magnifiques et qui représenteront un beau défi pour celles et ceux qui seront présents pour le sport et la compétition. De plus, l’édition 2017 apportera son lot de découverte, de loisirs et de fun, avec une touche mauricienne particulière. Nous voulons faire « Bouze Moris », dans le sport, dans la conscience écologique, et dans le sens d’appartenance à notre pays. Nous donnons rendez-vous à toutes et à tous pour une édition 2017 pleine de surprises », dit Jean-Marc Rivet, le directeur de course du CIEL Ferney Trail. Le slogan « Bouze Moris » vise à inciter les gens à se lancer dans l’effort. Les sportifs iront jusqu’au bout pour une noble cause : CIEL Ferney Trail a engagé un partenariat cette année avec Inclusion Mauritius, une organisation qui regroupe douze ONG travaillant sur des projets de soutien et d’accompagnement pour les personnes souffrant de handicap mental. Cette initiative permet de renforcer la participation du CIEL Ferney Trail dans l’inclusion de tous les Mauriciens à ses activités et au caractère fédérateur de l’événement, sous son slogan « Bouze Moris »…

Grâce à un partenariat avec Rod Trail, le CIEL Ferney Trail accueillera aussi une chaise spéciale (habituellement utilisée sur le Trail de Rodrigues) qui sera utilisée pour porter un handicapé moteur sur le parcours de 20km.

Les participants peuvent déjà s’inscrire pour l’une des quatre courses du CIEL Ferney trail, jusqu’au 9 août 2017, sur http://www.ferneytrail.com/fr/inscription/inscription-2017.