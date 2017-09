CIEL (FERNEY TRAIL 2017) : "Bouze Moris", pari gagné !

Succès sportif, populaire et d’affluence pour la dixième édition du CIEL Ferney Trail le week-end dernier. Le pari illustré par le slogan Bouze Moris adopté cette année, est gagné. Plus de 3 000 personnes d’une douzaine de nationalités ont pris le départ des quatre courses au programme, dont une vingtaine de personnes à déficience intellectuelle ou handicapées sur le Sun Resorts 4 km, accompagnées de membres du personnel de CIEL et de la Fondation CIEL Nouveau Regard. Cette initiative, symbole de la solidarité qui a animé cette dixième édition, a été possible grâce au partenariat avec Inclusion Mauritius, un collectif de 12 ONG qui encadre des personnes à déficience intellectuelle ou handicap physique. Un handicapé physique a également vécu la formidable expérience de la découverte du parcours du Nando’s 10 km —qui a attiré 2 000 participants — en étant porté en joëlette par des traileurs.

La course reine du CIEL Ferney Trail, la Mauritius Union 50 km, a été remportée chez les hommes par le Mauricien Romain Bayol avec une avance de 12 secondes sur le Réunionnais Yann Sipili. La Mauricienne Marie-Louise Le Du a été couronnée chez les dames sur la même distance. Les meilleurs traileurs mauriciens sur distance moyenne et longue s’étaient retrouvés sur cette épreuve, qui vise à prendre une dimension internationale lors des prochaines éditions. La course était aussi très disputée sur le deuxième parcours le plus difficile, celui de la Bank One 20 km, qui a vu la victoire du Mauricien Simon Desveaux en catégorie masculine et de Candice de Falbaire chez les dames.

Au-delà de la compétition, ce 10e CIEL Ferney Trail était une grande fête sportive et populaire, aux couleurs mauriciennes et pour tous les groupes d’âge, dont les enfants (à partir de 6 ans), alignés sur le Sun Resorts 4 km. Tous les participants ont pu profiter d’une organisation de haut niveau et d’une ambiance fun sur tous les parcours, y compris sur les points de ravitaillement qui étaient animés par les sponsors de chaque course.

Le début de chaque épreuve, à l’ombre d’un quadricolore géant, ajoutait à la touche mauricienne que donnait déjà le design des t-shirts des participants et l’ambiance typique de la culture locale dans le village du CIEL Ferney Trail, proche de la ligne de départ/arrivée dans la cour de l’ancienne usine de Ferney. Ce village était le point de rencontre de tous les participants, de leurs proches et des spectateurs. Animé en permanence par les organisateurs et les sponsors, il a vibré pendant une heure au rythme d’un concert de Mr Love, avant la remise des prix vers 13h.

Le SUN Kids Corner, avec jeux et snacks pour les enfants, la "photo cabine" de Bank One, les points de restauration avec le gibier de la Vallée de Ferney, des samousas, beer tent, etc., participaient à cette ambiance pour faire Bouze Moris. Cette mobilisation pour un vivre ensemble et une activité sportive impliquait aussi la préservation d’un sanctuaire naturel unique à Maurice, la Vallée de Ferney, abritant des espèces végétales et animales très rares, dont la crécerelle de Maurice. Les participants et leurs proches ont pu découvrir ce site naturel et ses alentours, avec des vues à couper le souffle sur les pentes et la mer du sud-est de l’île.

Outre le groupe CIEL et les sponsors des quatre courses, les partenaires de cette dixième édition Ferney Trail étaient la MTPA, Tropic Knits Group, Helios, Salomon, Crystal, Rentacolor, ROAG, Farmstead, RSVP Event et La Vallée de Ferney. « Le CIEL Ferney Trail est un moment fort pour nous car nous célébrons ici la force des relations humaines, de la solidarité, du dépassement de soi et du vivre ensemble. C’est une grande fête mais également l’occasion, sous notre tagline Bouze Moris, d’inviter les citoyens mauriciens à construire ensemble l’île Maurice de demain », dit Jean-Pierre Dalais, Group Chief Executive de CIEL.

« Je suis fier de finir en faisant flotter le drapeau mauricien. C’était cool d’avoir des Réunionnais sur la course et ça la rendait plus difficile. Le parcours est superbe et très dur. Je suis parti assez vite et je me sentais bien pour faire une bonne performance. J’ai accéléré et j’ai souffert de crampes, qui m’ont vraiment fait souffrir sur la fin », déclare Romain Bayol, vainqueur du Mauritius Union 50 km chez les hommes.

« Le parcours était magnifique. C’est ma quatrième participation au Ferney Trail. Si la santé et la forme le permettent, je vais peut-être remettre mon titre en jeu », indique de son côté Louise Le Du, qui a remporté cette même course chez les dames.

Rs 400 000 recueillies

Cette dixième édition a permis de recueillir Rs 400 000, qui seront remises à Inclusion Mauritius et à la Vallée de Ferney Conservation Trust afin de soutenir leurs activités. Le Ferney Trail a engagé un partenariat cette année avec Inclusion Mauritius, une organisation qui regroupe 12 ONG travaillant sur des projets de soutien et d’accompagnement pour les personnes souffrant de déficience intellectuelle et de handicap physique. Cette initiative permet de renforcer la participation du Ferney Trail dans l’inclusion de tous les Mauriciens à ses activités et au caractère fédérateur de l’événement, sous son slogan Bouze Moris. Inclusion Mauritius recevra ainsi Rs 200 000 pour cette première année de collaboration. La Vallée de Ferney Conservation Trust bénéficiera également de Rs 200 000 qui aideront à la préservation de ce site écologique unique.

LES PODIUMS 2017

Mauritius Union 50 km

Dames

1. Lisa Marie Louise Le Du (Maurice) 8h23'44

2. Sabine Busviah-Leroux (Maurice) 9h08'

3. Nadia Dabyseesaram (Maurice) 9h32'

Hommes

1. Romain Bayol (Maurice) 5h45'15

2.Yann Sipili (Réunion) 5h45'27

3 – Patrice Chan Seem (Maurice) 5h51'30

Bank One 20 km

Dames 1

1. Candice de Falbaire (Maurice) 2h16'48

2. Sabrina Rabot (Maurice) 2h18'55

3. Guianella Marie-Louise (Maurice) 2h20'28

Hommes

1. Simon Desveaux de Marigny (Maurice) 1h35'36

2. Nitish Jhugursing (Maurice) 1h36m43

3. Raj Kushal Dursun (Maurice) 1h40'42

Nando’s 10km

Dames

1. Olga Firsova (Maurice) 46'45

2. Christianne Louis (Maurice) 56'04

3. Ambre Fenouillot de Falbaire (Maurice) 1h00'05

Hommes

1. Dhavind Custneea (Maurice) 40'58"

2. Jonathan Cotte (Maurice) 41'8

3. Jean Christophe Mootoosamy (Maurice) 42'43

Maurice Sun Resorts 4 km

Dames

1. Maeva Julie (Maurice) 23'05

2. Tessa Bellerose (Maurice) 24'18

3. Machella Février (Maurice) 24'27

Maurice Hommes

1. Sonoo Hurry (Maurice) 18'19

2. Jordan Jolicoeur (Maurice) 19'11

3. Thomas Eynaud (Maurice) 19'13