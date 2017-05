CIEL LTD : Rs 1 milliard de profits nets

Le groupe CIEL Ltd a réalisé pour les neuf mois se terminant au 31 mars 2017 des bénéfices nets de l'ordre de Rs 1 milliard, soit une progression de 44,1% par rapport au montant enregistré pour la période correspondante du précédent exercice financier.

Le chiffre d'affaires du groupe s'est accru de 9% pour atteindre Rs 15,3 milliards avec un apport particulier des pôles « Hotels & Resort » et « Healthcare ». Les revenus avant impôts, intérêts, dépréciation et amortissements se sont élevés à Rs 2,3 milliards, soit en hausse de 10%. Quant aux profits nets attribuables aux actionnaires, ils se situaient à Rs 409 millions, en augmentation de Rs 149 millions. « Ces résultats sont très encourageants et reflètent principalement l’amélioration de nos résultats opérationnels, notamment au niveau de notre pôle Hôtels and Resorts. Nous comptons poursuivre dans cette voie avec un focus particulier sur nos récents investissements, que ce soit à Maurice ou à l’étranger », souligne Jérôme De Chasteauneuf, directeur financier du groupe, dans une communication officielle.

Passant en revue les performances respectives des cinq pôles d’activités, la direction de CIEL Ltd observe d'abord que le « Textile cluster » demeure l’un des principaux contributeurs aux résultats nets du groupe grâce à la très bonne performance du segment « Woven ». La restructuration majeure du cluster « Knitwear » dans un marché difficile a cependant pesé sur les résultats de CIEL Textile, comparé à ceux du précédent exercice financier. De plus, les coûts associés au lancement d’une nouvelle usine pour l’activité « Knits », en Inde, ont également négativement impacté les résultats du pôle textile. Les revenus totaux se sont chiffrés à Rs 7,9 milliards (-Rs 16 millions) alors que les profits avant item non récurrents et taxe ont atteint Rs 479 millions (-Rs 72 millions).

Pour ce qui est du segment « Hotels & Resorts », les résultats sont en nette amélioration grâce à un inventaire complet d'hôtels depuis décembre 2016 et à la nouvelle stratégie de prix au sein des établissements opérant sous la marque Sun Resorts. « Bien que les coûts exceptionnels de fermeture du Kanuhura (Maldives) ont largement diminué, le repositionnement et le lancement de cet hôtel après sa réouverture pèsent sur les finances de Sun Ltd », fait-on ressortir. Les revenus de ce pôle ont atteint Rs 4,7 milliards, contre Rs 3,9 milliards pour la même période de 2015-2016, alors que les profits avant item non récurrents et impôt ont augmenté de Rs 84 millions pour passer à Rs 213 millions.

S'agissant du pôle « Finance », les résultats s’expliquent par la bonne performance de ses actifs bancaires, à savoir BNI Madagascar et Bank One. Les revenus ont grimpé de Rs 1,4 milliard à Rs 1,6 milliard et les bénéfices de Rs 596 millions à Rs 602 millions. Pour ce qui est du pôle « Agro & Property », les bons résultats, explique le groupe, sont principalement liés à la performance d’Alteo, qui a affiché des volumes de ventes en hausse au niveau de ses opérations étrangères (Tanzanie et Kenya). De plus, la hausse des prix du sucre sur l’ensemble des marchés a eu un impact positif.

Concernant le pôle « Healthcare », les résultats (Rs 1,2 milliard de revenus et Rs 45 millions de profits avant item non récurrents et taxe) incluent les performances de Fortis Clinique Darné et Wellkin Hospital (ex-Apollo Bramwell Hospital), hôpital nouvellement acquis par The Medical & Surgical Centre Ltd (MSCL). Le pôle a été impacté par les pertes prévues et encourues post-acquisition des opérations de Wellkin Hospital. À l’étranger, l'International Medical Group a positivement contribué aux résultats des opérations en Ouganda tandis que le climat économique instable au Nigeria continue d’affecter la performance d’Hygeia Nigeria Ltd. La direction du groupe CIEL s'attend pour l'année financière 2016-17 à une amélioration des résultats des opérations, et ce en dépit d'un environnement des affaires difficile dans certains secteurs.