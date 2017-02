CII : Maurice invitée à participer au « 12th CII EXIM Bank Conclave »

Maurice a été invitée par la Confédération de l’industrie indienne (CII) à participer au « 12th CII EXIM Bank Conclave » sur le projet de partenariat Inde-Afrique, qui se tiendra à Delhi les 9 et 10 mars prochains. Cette invitation fait suite à la visite à Maurice, la semaine dernière, d’une délégation de la CII comprenant plusieurs capitaines de l’industrie indienne dans le domaine des infrastructures, des technologies de l’informatique, du textile et des services financiers.

Le CII Exim Bank Conclave constitue un pont entre l’Inde et l’Afrique dans le domaine des affaires. Ces conclaves ont à chaque fois réuni non seulement des hommes d’affaires indiens et africains, mais également des chefs d’État et de gouvernement. Quelque 2 915 projets d’une valeur de USD 327,12 milliards ont été discutés et réalisés durant les 11 précédentes éditions.

Durant sa visite à Maurice, la délégation indienne avait rencontré plusieurs personnalités mauriciennes, dont la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, le Premier ministre Pravind Jugnauth, le ministre des Infrastructures publiques Nando Bodha, ainsi que les ministres des Coopératives Sunil Bholah et le ministre du Commerce Ashit Gungah. D’autre part, le haut-commissariat indien et la MCCI avaient organisé une réunion d’affaires durant laquelle le ministre des Finances, Vishnu Lutchmeenaraidoo, avait invité les opérateurs indiens à utiliser le potentiel mauricien, soit le Special Partnership Vehicle, pour investir en Afrique. Il avait à cette occasion indiqué que Maurice avait signé des accords avec plusieurs pays africains, dont le Ghana et le Sénégal, en vue de la création des zones économiques spéciales dans lesquelles les manufacturiers indiens pouvaient investir. Des accords de coopération ont été conclus avec d’autres pays, dont le Kenya, le Mozambique et la Tanzanie. Par ailleurs, Maurice est un membre actif de la SADC et du COMESA et envisage d’adhérer la Communauté africaine, dont les fondateurs sont le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda. La possibilité d’une coopération triangulaire entre l’Inde, Maurice et les principales nations africaines a également été envisagée.

Pour S. Kuppusamy, dirigeant de la CII, le potentiel de coopération entre Maurice et l’Inde est considérable dans tous les domaines. Il a observé que la Divine Life Society avait utilisé Maurice comme base pour toucher les pays africains, ce qui devait également être possible dans le domaine commercial.

Le président de la MCCI, Azim Currimjee, s’était pour sa part longuement appesanti sur l’importance du CECPA entre Maurice et l’Inde. Il s’est réjoui que les discussions dans ce domaine avaient commencé et avait souhaité une conclusion rapide des discussions. Ajit Gupte, Joint Secretary, s’était appesanti pour sa part sur les lignes de crédit proposées par le gouvernement indien pour le développement infrastructurel en Afrique. Le haut-commissaire indien, Abhai Thakur, avait finalement insisté sur le fait que le gouvernement indien se tenait prêt à financer des projets mauriciens initiés aussi bien par le gouvernement que par le secteur privé.