CIJ—CÉRÉMONIE DE CLÔTURE—JIOI 2019: Le sport en fête du 19 au 28 juillet

La prochaine édition des Jeux des îles prévue à Maurice en 2019 se déroulera du 19 au 28 juillet. Cette décision a été entérinée au cours de la réunion du Conseil international des Jeux (Cij) tenue à l'hôtel InterContinental à Balaclava lundi et mardi. Autre grosse décision prise : l'inclusion de la voile et du beach-volley. Ce qui portera à quatorze le nombre de disciplines à l'agenda de cette édition qui coïncidera avec le 40e anniversaire de cette manifestation.

Tous les 1 900 sportifs et dirigeants ne seront pas logés dans un même lieu et le traditionnel Village des Jeux ne sera cette fois pas en opération. Si la plupart se retrouveront dans les hôtels de la région de Balaclava et de Pointe-aux-Piments, les délégations d'athlétisme seront par contre logées à Flic-en-Flac, soit non loin du stade Germain-Commarmond à Bambous où se dérouleront les compétitions.

« Ce sera donc un Village des Jeux éclaté avec une zone de regroupement pour les activités de loisirs pour faciliter les rencontres avec les jeunes au travers d'animations culturelles et de loisirs », souligne-t-on au niveau du Cij. Il est également à noter que les engagements définitifs ont été fixés au 30 avril 2019, tandis que les frais de participation devront être réglés par les délégations un mois avant leur arrivée au Village.

Au cours de cette réunion, il a aussi été décidé qu'un temps de réunion sera mis en place afin de débattre des questions litigieuses suite aux JIOI 2015 et aux deux dernières réunions du Cij. Le statu quo sera observé pour l'article 7 qui prévoit une date butoir pour l'éligibilité d'un sportif licencié auprès de sa fédération et qui s'entraîne ou évolue à l'étranger.

Pas de modification donc à la Charte des Jeux, mais les membres présents ont statué sur le principe de modifications qui devront faire l'objet d'une rédaction définitive afin d'être intégrés à la Charte ou au règlement intérieur. Soit avoir un drapeau, une devise ou un hymne commun pour tous les Jeux, effectuer un parcours de la flamme entre les différentes îles avant son arrivée à l'île organisatrice, ajouter aux missions du Cij un programme d'éducation à l'environnement et de culture, tout en consolidant l'action Camp des Jeunes, la création d'une commission de juristes afin d'examiner les cas litigieux d'accréditation, préciser que le nombre de disciplines, dont l'athlétisme et la natation (obligatoires), doit être au moins de dix dont cinq devront être choisies entre le badminton, le basket-ball, le football, le volley-ball, le tennis de table, la voile, la boxe et le cyclisme.

La décision a également été prise sur un statu quo pour le droit au vote de Mayotte en raison de la dimension politique de cet item. Quant à la prochaine réunion du Cij, elle se déroulera les 16 et 17 février 2018.

L'ARTICLE 7 EN QUESTION: Éligibilité de trois ans en aval de l'ouverture des Jeux 2019

Si aucune décision n'a été prise concernant le pays qui abritera les Jeux de 2023, par contre, le Cij s'est prononcé de manière précise sur la date butoir imposée et les conditions qui se rattachent à l'éligibilité des sportifs à représenter leur pays. C'est ainsi que trois ans ont été imposés et cette période prend effet à partir de la date d'ouverture des 10es Jeux (19 juillet 2019), remontant jusqu’au 19 juillet 2016.

Cette limite stricte fixée semblait encore floue pour les délégués mauriciens présents. Mais à l'heure des questions, le président Antonio Gopal a levé un coin du voile en répondant que « c'est trois années civiles à compter à partir du 19 juillet 2019 et que la question sera traitée par voie de communiqués avec les îles. »

« Nous avons essayé de trouver des solutions pour faire en sorte que tous les sportifs soient natifs de leur pays, licenciés et y vivent trois au moins avant les Jeux », a-t-il poursuivi.

Mais interrogé plus tard, Alain Lasnier, secrétaire adjoint au Cij, nous a apporté plus de clarté. « La charte des Jeux préconise trois années civiles assorties d'une licence dans son pays. C'était imprécis. Mais là, on a précisé que cette limite prend effet en aval à partir de l'ouverture des Jeux en 2019. Tout le monde avait l'air d'accord pour changer l'article de la charte à la prochaine réunion. Nous avons relevé des inégalités de traitement et un point de discrimination dans l'article 7 à l'égard des sportifs réunionnais et Mahorais. Il faut évoluer sur le point », a-t-il soutenu.

On a laissé entendre que La Réunion aurait même menacé de remettre en cause sa participation aux Jeux si aucune solution n'était trouvée. Mais Alain Lasnier s'est voulu plus rassurant en nous déclarant que « le problème est que nous n'avons pas vraiment eu des rencontres pour en discuter en profondeur. Mais il ne faut pas s'alarmer, nous serons bien là en 2019 et les Jeux auront bien lieu à Maurice. »

Selon des indications, les modifications devraient être apportées à une autre partie de l'article 7 qui souligne que le sportif doit aussi être licencié dans son pays d'origine durant cinq ans. C'est précisément cette clause qui provoqua des incidents autour de la participation de la volleyeuse Myriam Kloster. « Si la présente résolution était appliquée, ce problème n'aurait pas eu lieu. De plus, d'autres volleyeurs auraient été disqualifiés. Donc, il faudrait aussi modifier cette partie de l'article pour éviter à l'avenir toute récidive », affirme-t-on.

S'agissant de l'organisation des Jeux 2023, il est vrai que les Maldives auront exprimé leurs intentions, mais la décision à ce sujet ne sera prise que dix-huit mois avant l'échéance de 2019, a fait valoir le président du Cij. Mais il précise aussi que « même La Réunion et Madagascar peuvent se porter candidates vu qu'on ne procède plus par rotation pour désigner les pays. Tous les pays membres du Cij, y compris les Comores et les Maldives, peuvent postuler. Les Maldives ont commencé à créer un certain intérêt autour de 2023 ayant déjà un plan pour construire une piscine. Mais avoir envie ne suffit pas. Il faut les moyens et faire preuve de volonté pour honorer tous les engagements liés à la construction d'infrastructures et d'accommodations principalement. »