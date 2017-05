CIJ — DÉSACCORD SUR LES CONDITIONS DE PARTICIPATION : Un combat vieux de 40 ans

C'est sans aucun doute le plus vieux combat sportif de la région. Qu'importe ses acteurs, depuis le temps, personne ne semble avoir trouvé de solution. Pour cette raison, Thierry Grimaud, membre du CROS de La Réunion, a proposé de mettre en place un comité de juristes venant des pays membres de la région pour tenter de trouver un terrain d'entente. Une proposition qui survient après la menace de l'île Soeur de ne pas participer aux prochains Jeux des îles de l'océan Indien, qui se tiendront à Maurice. À l'origine de cette affaire, l'amendement à l'Article 7, qui fut connu au départ comme l'Article 28 puis 26, et qui concerne les athlètes des îles résidant à l'étranger. La Réunion voit en ce changement de loi une « discrimination » à son encontre. Le problème relève dès lors d'une question diplomatique plus qu'autre chose.

Essayons de remonter dans le temps pour voir comment ce problème a été géré et pourquoi, malgré le consensus de 2013 qui avait mené à l'Article 7, ce combat perdure. Pis, il s'est depuis amplifié depuis 2015.

L'Article 7 a pour but de définir les conditions de participation des athlètes de La Réunion et de Mayotte, et celles des athlètes des autres îles. Être natif de l'île, être licencié auprès du mouvement sportif de l'île durant trois années civiles continues, incluant celle des jeux, et avoir été licencié au moins cinq ans dans l'île constituent quelques-unes des trois conditions à respecter afin d'être éligible pour faire partie du Club Réunion et Club Mayotte.

Les premières salves sur cette polémique furent lancées lorsque Jean-Louis Prianon, alors au bataillon de Joinville et de Jean-Yves Morel, en équipe de France de natation, fut appelé à défendre les couleurs de La Réunion. En 1985, l'article 26 devient alors le fameux Article 28. Une clause qui impose comme condition aux athlètes Réunionnaius d'être natif de l'île et de « ne pas avoir transféré ses intérêts moraux et matériels hors de son île ou résider dans celle-ci depuis au moins trois ans ». Un Article contre lequel Jean-Pierre Ducart, en tant que président du CROS de La Réunion dans les années 90', s'est battu de toute son âme. Allant jusqu'à fâcher Maurice en 1993 aux Seychelles— la délégation mauricienne n'avait pas défilé lors de la cérémonie de clôture. L'Article 28 avait eu comme conséquence l'exclusion des Kréopolitains, mais aussi des sportifs naturalisés des autres îles.

1990 (3e Jeux Madagascar) : l'Article 28 est modifié, notamment le passage sur « les intérêts moraux et matériels », qui disparaissent de la Charte des Jeux. Sont précisés les cas des résidents et non-résidents de La Réunion en fonction de s'ils sont natifs de l'île ou non.

1993 (4e Jeux Seychelles) : l'Article 28 est de nouveau épuré et ouvre grand la porte au retour des Kréopolitains. La notion de résidence se dissout dans le texte, mais le CIJ n'est pas parvenu pour autant à s'avancer que pour les non natifs. Jean-Louis Prianon ou Daniel Sangouma notamment ont pu porter les couleurs de La Réunion. Maurice, sur ordre du gouvernement d'alors, décide de boycotter la cérémonie de clôture des premiers jeux seychellois. Ils décident aussi de quitter les jeux.

1998 (5e JIOI Seychelles): après leur réintégration en 1995 lors d'une réunion du CIJ à St-Denis et l'arrivée du modérateur, le Malgache Henri Roger, à la tête du CIJ, Maurice est finalement retournée à la table du CIJ. L'Article 28 devient plus ou moins celui que l'on connaît aujourd'hui, avec la notion d'années de licences et non plus de résidence qui est introduite.

2003 (6e Jeux Maurice) : la notion de « natif non-résident » disparaît. Deux conditions sont introduites pour représenter La Réunion, alors que pour les autres pays membre du CIJ, seule la nationalité est exigée. Il s'agit d'« être natif de l'île » ou « pour les non-natifs justifier d'une licence durant les trois années précédant les jeux ou y avoir été licencié cinq ans ».

2007 (7e JIOI Madagascar): l'Article 28 est consolidé et est étendu aux Mahorais, qui font officiellement leur entrée aux jeux.

2011(8e Jeux Madagascar) : l'Article 28 devient l'Article 15 sans être amendé, puisque c'est la Charte des Jeux qui fut largement modifiée.

2015 (9e JIOI Réunion): l'Article 15 devient l'Article 7 après que la Charte fut amendée pour faire de la place aux Règlements Intérieur du CIJ en 2013. Est ajoutée une clause concernant les autres îles qui demandent que « les concurrents qui ont acquis la nationalité de l'île dans les six mois précédant la date d'engagement nominatif doivent avoir été licenciés au moins un an avant la date d'ouverture des jeux dans une discipline sportive de l'île pour laquelle ils concourent ».



LE LIBELLÉ DE L'ARTICLE 7

III. PARTICIPATION

Art.7 Conditions d'admission des îles

1. Seules les îles membres du CIJ sont invitées à participer aux JIOI. Pour être admis à participer aux Jeux des îles de l'océan Indien, tout concurrent doit :

a) Respecter les conditions des articles de la Charte Olympique relatifs à la participation aux Jeux Olympiques et leurs textes d'application (code d'admission et nationalité).

b) Satisfaire aux conditions des règles des fédérations internationales

Toutefois, les concurrents qui ont acquis la nationalité de l'île dans les six mois précédant la date d'engagement nominatif, doivent avoir été licenciés au moins un an avant la date d'ouverture des jeux dans une discipline sportive de l'île pour laquelle ils concourent.

2. En outre pour la Réunion ou Mayotte, le sportif doit répondre à une des conditions suivantes :

(a) Être natif de l'île

(b) Être licencié auprès du mouvement sportif de l'île durant trois années civiles continues incluant, celle des jeux

(c) Avoir été licencié au moins cinq ans dans l'île

Réactions

Franco Quirin, député MMM: « La fraternité et la solidarité à rude épreuve »

Sollicité par Week-End suite à cette menace réunionnaise qui plane sur les 10e JIOI, le député du MMM et aussi responsable du dossier sport au sein de ce parti espère qu'une solution soit trouvée au plus vite. « Je comprends qu'à ce jour le CIJ n'a rien reçu d'officiel du CROS de La Réunion sur son éventuel retrait des JIOI. Mais je comprends aussi que l'Article 7 de la Charte des Jeux pose un sérieux problème. Ayant été témoin de ce qui s'est passé à La Réunion en 2015 autour de cet Article, je pense qu'il est important qu'une solution soit trouvée au plus vite afin de ne pas mettre en péril l'organisation des 10e JIOI à Maurice », estime le député de la circonscription N° 20.

Franco Quirin est d'avis que la balle est désormais dans le camp du CIJ, qui devra agir vite. « Confirmation officielle ou pas du CROS de La Réunion, il est un fait qu'il y a un problème qui met à rude épreuve la fraternité et la solidarité au sein du CIJ et par extension au sein des pays de la région. Il est vrai aussi que La Réunion sent que sa suprématie sportive dans l'océan Indien est en danger et qu'elle se doit de réagir. Cependant, j'espère qu'elle n'ira pas au bout de sa logique et qu'une solution soit trouvée pour le bien du sport dans la région », déclare le député mauve.

Michael Glover, CEO du COJI 2003 : « Arrêtons l'hypocrisie et soyons fair-play »

Pour celui qui fut Chief Executive Officer (CEO) du Comité d'Organisation des Jeux des îles à Maurice en 2003, il est important aujourd'hui que les membres du CIJ aient une attitude différente. « Les Réunionnais suggèrent que le CIJ apporte un amendement au règlement qui stipule qu'un athlète devrait être licencié dans un club local trois ans avant les jeux. Je vous dirais qu'ils ont raison, car il est temps d'évoluer », soutient Michael Glover à Week-End. Ce dernier rappel que « plusieurs de nos athlètes ne vivent pas à Maurice et sont licenciés dans des clubs étrangers ».

L'ex CEO du Trust Fund for Excellence in Sports a soutenu financièrement la préparation des athlètes, dont la nageuse Heather Arseth, la badiste Kate Foo Kune, qui est licenciée d'un club en France et défend les couleurs de ce même club dans les compétitions européennes, tout comme Nicki Chan Lam, le triple sauteur Jonathan Drack, le pongiste Jean Michel Ramsamy ou encore les footballeurs, appelés au sein du Club M, mais qui ne sont pas nés à Maurice.

Sans détour, Michael Glover déclare : « arrêtons l'hypocrisie et soyons fair-play, amendons les règlements ». Il rappelle ainsi que « quant à celui qui clame que ce n'est pas un souci si la Réunion ne participe pas, cette personne n'a pas compris l'esprit des jeux : 500 sportifs en moins, quid du spectacle ? quid du petit 'nisa morisien' à battre les Réunionnais ? Les Jeux des îles sans eux seraient comme un curry sans piment ! »