CIM FINANCE: Vishuene Vydelingum nommé directeur général

Vishuene Vydelingum, professionnel comptant plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, a été nommé aux fonctions de directeur général de Cim Finance Ltd à partir du 1er novembre 2017.

Diplômé de l’Université Paris XIII, ingénieur-maître en banque et finance avec spécialisation dans les marchés dérivés, Vishuene Vydelingum a travaillé pendant plusieurs années dans le secteur bancaire local. Il a d’abord occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de la Barclays Bank Mauritius Ltd, dirigeant les stratégies nationales et africaines de cette institution. Il s’est joint ensuite à la Maubank Ltd en tant que chef exécutif du département de Corporate Banking. À ce poste, il a contribué au développement et à la mise en œuvre de stratégies pour assurer tout un éventail de services et produits à l’intention des entreprises et des commerciaux, entre autres.

« Nous sommes impatients d’accueillir Vishuene à Cim Finance. Il nous apporte sa riche expérience dans les services financiers et nous sommes certains qu’il mènera avec brio les prochaines phases de croissance et les ambitions de développement de notre entreprise pour les années à venir », déclare Mark van Beuningen, CEO de Cim Group, dans un communiqué de presse.

Présent sur le marché du crédit depuis 1987, Cim Finance emploie aujourd’hui environ 600 personnes et opère quelque 80 comptoirs à Maurice et à Rodrigues. Elle est réglementée par la Banque de Maurice (BoM) comme institution non-bancaire pour la prise de dépôts et détient une licence de la FSC comme institution de financement du crédit. Cim Finance est également engagée dans des activités de Leasing et de Factoring.