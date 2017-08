CIMETIÈRE DE BOIS-MARCHAND: La profanation de tombes condamnée par la Chambre de commerce chinoise

Ce n’est pas la première fois que des actes de vandalisme sont commis au cimetière de Bois-Marchand. Vendredi dernier, un énième cas s’est produit, un caveau ayant été profané au grand dam d’une famille venant tout juste de perdre un des siens. Pour Llyod Lai, président de la Chambre de commerce chinoise (CCC), « il n’est pas possible qu’on n’ait même plus de respect pour les morts, qu’on vienne ouvrir un caveau à peine une personne enterrée ». La CCC et d'autres sociétés chinoises souhaitent que la passerelle passant par ledit cimetière soit déplacée, que le cimetière soit clôturé et que sa sécurité soit assurée par un vigile. Elle demande aux autorités de prendre les actions adéquates pour prévenir de tels actes.

« C’est un acte que nous condamnons fortement ! Ce problème ne date pas d’hier. Mais à chaque fois, des plaintes ont été faites en vain auprès des autorités. Des dépositions ont été faites à la police, le conseil de district a été alerté. De même, l’ancien ministre des Administrations régionales nous avait même convoqués pour que des démarches soient entreprises, mais jamais rien n’a été fait », martèle Lloyd Lai. S’agissant du dernier cas, ce qui est encore plus déplorable, selon le président de la CCC, c’est que la famille en question vient d’enterrer le défunt vendredi et que le caveau a été saccagé durant le week-end. Le problème, indique-t-on, est que le cimetière n’est pas clôturé. « N’importe qui peut y entrer. Un mur avait été érigé par les autorités mais une passerelle a été construite pour que les piétons traversent l’autoroute. Mais pour pouvoir accéder à cette passerelle, les piétons doivent passer par le cimetière, car une partie de la passerelle surplombe l’autoroute et une autre le cimetière, ce qui augmente les risques de vandalisme. » Le président de la CCC se dit d’avis que « tant que la passerelle sera là, le cimetière ne pourra être clôturé ».

Concernant les motivations des vandales, Lloyd Lai a son idée : « Certains pensent qu’il y a des objets de valeur dans les cercueils. Si autrefois tel pouvait parfois être le cas autrefois, ce n’est plus le cas aujourd’hui. » Tout a commencé, selon lui, depuis l’ouverture du tronçon du Nord. « Autrefois, il y avait un large cimetière. Le tronçon est venu le scinder en deux. L’autre partie du cimetière compte un vigile, mais pas celui de gauche. » La CCC et les sociétés chinoises réclament de fait que le cimetière soit clôturé et qu’un vigile en assure la sécurité.

RODRIGUES: De l'argent disparaît dans un poste de police

La CID de Port-Mathurin, à Rodrigues, a ouvert une enquête sur un cas de disparition d'argent au poste de police de la localité. Environ Rs 75 000, argent saisi comme pièce à conviction dans une affaire de paris illégaux, ont été substituées dans une enveloppe alors que la cour avait donné gain de cause à l'accusé. La police devait lui rendre l'argent saisi lors de son arrestation quand des policiers ont découvert que la moitié de la somme manquait. Or, peu après, la totalité de l'argent a été retrouvée dans l'enveloppe. Une enquête est en cours pour déterminer qui a temporairement pris cette somme avant de la remettre à sa place.

QUATRE-BORNES: Quarante plants de cannabis saisis chez un mécanicien

Une équipe de l'ADSU de la Western Division a débarqué mardi au domicile d'un mécanicien de 26 ans à La Source, Quatre-Bornes, pour une fouille. Pas moins de 40 plants de cannabis, mesurant entre 9 et 20 cm, ont été saisis. Le suspect a été traduit en justice le même jour pour son inculpation provisoire. Il demeure en détention préventive, la police ayant objecté à sa remise en liberté conditionnelle.

RIVIÈRE-DES-ANGUILLES: Un motocycliste grièvement blessé

Un motocycliste de 67 ans a été retrouvé mardi matin avec des blessures à la tête dans la région de Rivière-Dragon. Ce retraité de Camp-Diable gisait à côté de sa moto quand le Samu est arrivé. Il a été transporté à l'hôpital Jawaharlal Nehru de Rose-Belle, où il est admis à l'unité des soins intensifs. Son état de santé est jugé sérieux. La police de Rivière-des-Anguilles a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident.

CRÈVE-CŒUR: Deux arrestations pour vol avec violence

Une sexagénaire marchait mardi à Crève-Cœur quand deux malfrats l'ont agressée avant de lui voler son sac à main, contenant Rs 4 800 ainsi qu’une clé et des documents personnels. Lors d’une patrouille, la police a pu mettre la main sur un récidiviste de 22 ans et son complice de 25 ans. Ces deux habitants de Poudre-D'Or ont été positivement identifiés par la victime.

PORT-LOUIS: Des câbles de Mauritius Telecom volés

Au cours d'une inspection mardi rue d'Entrecasteaux, à Port-Louis, un responsable de Mauritius Telecom a noté la disparition de plusieurs mètres de câbles souterrains estimés à Rs 150 000. Le délit a été commis entre le 23 juillet et le 7 août. La police a ouvert une enquête.

FLACQ: Les bijoux d’une sexagénaire disparaissent

Une habitante de Riche-Mare, Flacq, âgée de 62 ans, a rapporté le vol de ses bijoux qu'elle avait laissés dans son commerce, dans la localité. Le préjudice s'élève à Rs 86 000.

BLUE-BAY: Des équipements de voile volés dans un club

L'instructeur d'un club de voile de Pointe-Jérôme, Blue-Bay, a rapporté à la police la disparition de plusieurs équipements dans son club de même que de chaussures et d'accessoires électriques. Le butin est estimé à Rs 85 000.

NOUVELLE-FRANCE: Attaqué dans un parking

Un helper de 42 ans a été attaqué mardi par un malfrat armé dans le parking d'un commerce à Nouvelle-France alors qu'il effectuait une livraison. L’agresseur lui aurait donné des coups avant de s’enfuir avec Rs 56 000, somme qui était en possession de la victime et qui représente le paiement de différents clients.