CINDY DUVAL-KOUAMÉ : La cheville ouvrière de La Case du Pêcheur

Cindy Duval-Kouamé met déjà toute son énergie et sa passion au service de La Case du Pêcheur. Elle a insufflé une deuxième vie à un bout de terrain pittoresque et préservé au cœur de Bambous Virieux, en y érigeant un sanctuaire flottant perdu entre terre, mer et montagne, dans le respect de la nature.

C’est la success story d’une jeune enseignante de littérature anglaise qui s’est découvert un monde de possibilités. C’est aux Seychelles, où elle a vécu pendant dix-huit ans, que Cindy Duval-Kouamé commence sa carrière dans le professorat. En 2004, à l’aube de ses trente ans, c’est une Cindy déterminée qui rentre au bercail. “J’ai une personnalité extrovertie, et rester murée entre les quatre murs d’une classe n’est pas ce qui me convenait le plus”.

Se tournant vers un univers qui lui correspond mieux, elle commence au bas de l’échelle, en tant que guide touristique. Avec sa personnalité et son sens inné de la communication, elle gravit très vite les échelons. Au sein d’une autre compagnie, elle est nommée à un poste de haute responsabilité, et se voit en charge des bateaux et des catamarans de luxe.

Au four et au moulin.

En 2012, avec son partenaire Jean-Pierre Rambert, elle décide de se lancer dans l’aventure La Case du Pêcheur. Cindy Duval-Kouamé transforme ce lieu en véritable havre de paix, où il est possible de rompre avec la civilisation. Une maison d’hôte rustique, décorée dans le respect de la nature, qui rappelle l’île Maurice d’antan. Avec une équipe entièrement féminine, elle travaille jour et nuit, délaissant une vie familiale afin de faire vivre la Case du Pêcheur. Elle est au four et au moulin. Tout en gardant le sourire, elle est à la fois la gérante des lieux, s’occupe de la communication, se transforme de temps à autre en serveuse, et s’est même reconvertie en chef cuisinier. “Il faut bien commencer quelque part. Je n’ai pas de grande formation culinaire et j’ai appris sur le tas. Aujourd’hui, je ne suis pas peu fière de dire que je prépare le repas de Franck Dubosc, Yannick Noah ou encore de la princesse Stéphanie de Monaco, et j’ajoute ma touche personnelle.”

La carte invite à découvrir un repas typique et authentique, préparé avec des produits du terroir, où les fruits de mer se taillent la part du lion. Le cadre se prête même à l’élevage d’huîtres bretonnes, qui se fera bientôt à plus grande échelle. “Beaucoup de clients de grands hôtels qui sont à la recherche d’authenticité se tournent vers nous, car nous offrons un service différent dans un cadre unique. Le client peut même pêcher dans l’étang, et nous lui préparons son poisson pour le déjeuner.” La touche Case du Pêcheur, c’est également le masala fait maison, le rôti préparé à la casserole et des plats concoctés comme letan lontan dans des marmites à trois pieds.

Réputation internationale.

Tout est l’œuvre de Cindy Duval-Kouamé, même la décoration rustique, inspirée de ses racines kreol afrikin, où trônent la pierre, le bois, le bambou et le coquillage. “C’est le coin qui m’a inspirée et je me suis laissée guider par lui. C’est un lieu historique : lors de la bataille du Grand Port, le général Decaen, gouverneur de l’île de France, s’est réfugié là ou se trouve aujourd’hui notre cuisine.”

La Case du Pêcheur dispose de quinze chambres doubles, avec tout le confort moderne, veillant à la tranquillité du client. Des activités telles que des excursions en bateau sur les îles voisines sont proposées. Un bar, un coin barbecue et une boutique souvenir font également partie des lieux.

“Au cours de ses trois dernières années, nous avons offert à ce cadre une réputation internationale, recommandé par Trip Advisor. Nous avons reçu en 2014 à Madrid un trophée de qualité et d’excellence dans la restauration par le Global Trade Leaders Club. Le Daily Telegraph recommande également La Case du Pêcheur.” Hormis les touristes qui souhaitent découvrir la culture mauricienne d’antan, le lieu accueille également une grande clientèle mauricienne à la recherche d’une escapade, loin du brouhaha de la ville.

Quatre nationalités.

Cindy Duval-Kouamé estime qu’elle “a le don de faire marcher tout ce qui ne marche pas”. Sa personnalité et son sens de l’organisation ont contribué à forger la renommée de La Case du Pêcheur. “Même si je m’occupe de tout, j’ai aussi une équipe composée uniquement de femmes, que j’ai formée personnellement, qui m’épaule. Je délègue les responsabilités, tout en étant présente.”

Comme en témoignent ses quatre nationalités, la jeune femme n’est pas du style à ne pas voir plus loin que le bout de son nez. Mauricienne de naissance, elle est également seychelloise, américaine et ivoirienne. “La richesse n’est pas uniquement matérielle. Être citoyenne du monde permet de ne pas avoir de barrières, et de pouvoir s’adapter à toutes les situations”.

Derrière chaque grande femme, il y a un homme. M. Kouamé, qui travaille à New York, accepte le choix de son épouse de faire passer sa carrière avant sa vie de famille. “Il me soutient, me conseille et m’épaule, dans les bons comme les mauvais moments.”

L’objectif de la gérante de La Case du Pêcheur pour les prochaines années est de faire connaître encore plus ce petit bijou rustique à travers le monde.

Hors Texte

Recettes

Cindy Duval-Kouamé vous propose deux recettes très appréciées des habitués de La Case du Pêcheur : son fameux beignet au fromage adapté pour les végétariens, ainsi qu’une salade d’ourites. Bon appétit !

Beignets de fromage (10)

Ingrédients

200 g de farine

10 morceaux de fromage coupés en dès

Ciboulette émincée

Sel

Poivre

Préparation

Mélangez 200 g de farine avec de l’eau jusqu’à obtenir une pâte pas trop épaisse.

Ajoutez une pincée de sel et une pincée de poivre avec la ciboulette émincée.

Mettez à chauffer de l’huile dans une poêle ou une karay.

Une fois l’huile bien chaude, trempez les dés de fromage dans la pâte et incorporez dans l’huile chaude.

Remuez jusqu’à ce que les beignets soient dorés.

Servez avec de la sauce d’ail et du piment écrasé.



Salade d’ourites façon Case du Pêcheur

Ingrédients

200 g d’ourites déjà bouillies

Un quart de citron jaune

Un quart de poivron vert

Un quart de tomate

Une échalote moyenne émincée

Sel

Poivre

Une cuillerée d’huile d’olive

Une demi-cuillerée de jus de citron concentré

Préparation

Coupez finement le quart de citron, le poivron vert et la tomate en petits dés.

Émincez l’échalote.

Dans un bol, mélangez les 200 g d’ourites avec la tomate, le citron et le poivron.

Ajoutez une pincée de sel et de poivre, de l’huile d’olive et du jus de citron.

Mélangez bien et servez dans un bénitier, accompagné de tranches de pain fait maison.

Piment à ajouter au goût.