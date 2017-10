CINÉMA : Blade Runner 2049

Science-fiction/thriller de Denis Villeneuve

Avec Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto

Durée : 2h43

Synopsis

En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les humains et leurs esclaves créés par bioingénierie. L’officier K est un Blade Runner : il fait partie d’une force d’intervention d’élite chargée de trouver et d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux ordres des humains. Lorsqu’il découvre un secret enfoui depuis longtemps et capable de changer le monde, les plus hautes instances décident que c’est à son tour d’être traqué et éliminé. Son seul espoir est de retrouver Rick Deckard, un ancien Blade Runner, qui a disparu depuis des décennies…

Ce film est la suite du célèbre Blade Runner de Ridley Scott, sorti en 1982. Trente-cinq ans après, Harrison Ford reprend son rôle qui a contribué à la réputation de celui qui a aussi été Han Solo et Indiana Jones. Le rôle principal revient cette fois à Ryan Gosling, mais Blade Runner garde toujours une bonne allure, faisant de ce film le digne successeur de l’épisode I. “Une suite d’une écrasante puissance, mêlant parfaitement le contemplatif au narratif. Le cinéaste canadien reste fidèle à l’esprit du film d’origine, sur le fond comme sur la forme. Une grande et belle surprise”, dit la critique.

Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?

Pour comprendre ce nouveau film, une incursion dans le passé est primordiale. Le scénario du film de 1982 s’inspire assez librement du roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? écrit par Philip K. Dick, à qui le film est dédié. Il se situe à Los Angeles en 2019 et met en scène Rick Deckard, interprété par Harrison Ford, un ancien policier qui reprend du service pour traquer un groupe de réplicants, androïdes créés à l’image de l’Homme, menés par l’énigmatique Roy Batty (interprété par Rutger Hauer).

Le développement du projet ainsi que le tournage du film sont difficiles. Les producteurs, peu satisfaits de la version du réalisateur, opèrent quelques changements, modifiant notamment la fin du film. À sa sortie, le film est un échec commercial aux États-Unis et est accueilli durement par la critique. Il remporte néanmoins trois BAFTA Awards ainsi que le prix Hugo et rencontre le succès dans le reste du monde.

Film culte.

La réputation du film s’améliore avec les années, notamment lorsqu’une version Director’s cut, approuvée par Ridley Scott, sort en 1992. Cette version instaure plus clairement le doute quant à l’identité réelle de Rick Deckard et renforce donc la thématique principale du film, qui est un questionnement sur notre humanité. Le style visuel du film et son ambiance néo-noire en font désormais une référence de la science-fiction, et plus particulièrement du mouvement cyberpunk. Il est sélectionné en 1993 par la National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès pour être conservé en raison de son importance et, en 2007, par l’American Film Institute dans son classement des cent plus grands films américains de tous les temps, à la 97e place.

Il a acquis depuis lors un véritable statut de film culte et est considéré comme un film majeur de l’histoire du cinéma car précurseur de différents styles grâce à l’utilisation de thèmes récurrents. Nombre d’autres films, de séries télévisées et de jeux vidéo s’en sont inspirés.