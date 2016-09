CINÉMA - DU 11 AU 15 OCTOBRE : Les ateliers 2016 d’Île Courts

Les candidatures pour participer aux ateliers de formation professionnelle, qui se tiennent pendant le Festival de cinéma Île Courts, du 11 au 15 octobre prochain, peuvent être présentées jusqu’à lundi 19 septembre. Ces séances de formation s’articulent autour de quatre types de compétences propres au secteur cinématographique : l’écriture, la réalisation, la production et la technique. Un atelier supplémentaire a été ajouté cette année à l’intention des blogueurs et des journalistes culturels.

L’écriture se penche particulièrement cette année sur l’animation, avec Benoît Chieux, qui est lui-même dessinateur et scénariste de films animés, également réalisateur et directeur artistique au studio Folimage. Du côté de la production, les stagiaires pourront découvrir les explications de Fred Eyriey, de Lithops à La Réunion, sur ce métier, la question des droits d’auteur et les modèles de financement existants. Marie Raynal revient pour animer le stage de direction d’acteur, mais cette fois-ci, elle s’adressera à ceux qui avaient participé à l’atelier d’écriture de fiction, l’an dernier, « Chercher du regard ». Professeur au lycée de l’image et du son d’Angoulême, et directeur du festival Courant 3D, François Serre parlera de montage et mixage sonore en audiovisuel. Enfin, le stage de blogging et journalisme culturel sera assuré par deux spécialistes : Stéphane Huët, qui est blogueur sur la plate-forme Mondoblog de Radio France International, et Claire Diao, une journaliste burkinabée, spécialisée dans les cinémas d’Afrique. Le titre de ce nouveau stage : Blog me if you can. Précisions et dossiers de candidature sur www.porteursdimages.org.

CONFÉRENCE : Vestiges et histoires de la 2e guerre mondiale au Japon

« The war and individuals, families and universities — A research on remnants and stories related to World war II » : cet intitulé sur les vestiges et histoires hérités de la Seconde guerre mondiale vus à travers les individus, les familles et universités est le titre d’une conférence que présente Takeyuki Tokura demain, vendredi 2 septembre, de 11 h à 12 h 30 à l’Université de Maurice (Amphi ou ELT 2 à la New engineering tower). Ce chercheur, Associate professor, fait partie du Fukuzawa Memorial Center for Modern Japanese Studies, attaché à la Keio university.

Basée à Tokyo, cette université privée a été fondée en 1890 par Fukuzawa Yukichi, qui avait déjà créé auparavant une école privée d’études occidentales. Penseur de l’ère Meiji, entrepreneur et enseignant, Fukuzawa Yukichi a aussi été un théoricien politique, dont les idées sur le gouvernement et les institutions sociales ont influencé un Japon de son vivant en pleine mutation. D’une famille de samouraïs peu fortunés, cet homme a néanmoins voyagé en occident, aux États-Unis et en Europe, et même publié les réflexions que lui ont inspirés ces périples, dans un ouvrage particulièrement lu à l’époque. Être visionnaire, considéré comme l’un des fondateurs du Japon moderne, il a créé dans la foulée son école privée puis son université.