CINÉMA - EN SALLE : Ça

Épouvante-horreur d’Andrés Muschietti Avec Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard

Durée : 2h15

Synopsis

À Derry, dans le Maine, sept gamins ayant du mal à s’intégrer se sont regroupés au sein du “Club des Ratés”. Rejetés par leurs camarades, ils sont les cibles favorites des gros durs de l’école. Ils ont aussi en commun d’avoir éprouvé leur plus grande terreur face à un terrible prédateur métamorphe qu’ils appellent “Ça”…

Car depuis toujours, Derry est en proie à une créature qui émerge des égouts tous les 27 ans pour se nourrir des terreurs de ses victimes de choix : les enfants. Bien décidés à rester soudés, les Ratés tentent de surmonter leurs peurs pour enrayer un nouveau cycle meurtrier. Un cycle qui a commencé un jour de pluie lorsqu’un petit garçon poursuivant son bateau en papier s’est retrouvé face à face avec le Clown Grippe-Sou…

Il s’agit d’une adaptation cinématographique du roman Ça de Stephen King, publié le 15 septembre 1986. King, pour rappel, est le maître des thrillers, avec plus de 350 millions d’exemplaires vendu à travers le monde. C’est le premier film d’une série de deux, basée sur le roman de Stephen King. Le second film n’a pas encore de date de sortie, mais sa production doit débuter en 2018, selon son réalisateur, Andrés Muschietti. Le premier film adapte la première partie du roman, qui se déroule pendant l’enfance des personnages. Le second film est donc l’adaptation de la seconde partie du roman, celle du retour des personnages, devenus adultes, à Derry.

Une première adaptation existe déjà; il s’agit de la mini-série Il est revenu, réalisée par Tommy Lee Wallace, diffusée en deux parties en novembre 1990. Ça y est interprété par Tim Curry. L’interprétation de ce dernier a permis à cette première adaptation de Ça d’obtenir le titre d’œuvre culte. Le film n’est cependant pas un remake de cette première œuvre, mais une réadaptation de l’œuvre de Stephen King.

Ce film bénéficie d’une bonne critique. “La poésie, pure ou morbide, de Ça fait de lui un très grand récit d’apprentissage et, ce qui ne gâte rien, un excellent film d’horreur”, écrit le site Cinéma Teaser. Ouest France résume le tout en disant : “Un film effrayant, drôle et réussi.”

Overdrive

Action/thriller d’Antonio Negret

Avec Scott Eastwood, Freddie Thorp, Ana de Armas

Durée : 1h33

Synopsis

Les frères Andrew et Garrett Foster sont des pilotes d’exception, mais aussi des voleurs d’exception. Leur spécialité : voler les voitures les plus chères au monde. À Marseille, ils parviennent à dérober une sublime Bugatti 1937, joyau de l’exceptionnelle collection de Jacomo Morier, parrain de la mafia locale. Ce dernier décide alors d’utiliser leur talent à son profit contre son ennemi juré, Max Klemp. Mais s’ils acceptent de rentrer dans ce jeu, c’est qu’ils ont en réalité conçu un coup d’une audace inégalée.

Dans la veine de la saga Fast & Furious, Antonio Negret signe un film jubilatoire, teinté d’ironie. Overdrive est produit par Pierre Morel, le réalisateur de Taken, et écrit par les scénaristes de 2 Fast 2 Furious, Michael Brandt et Derek Haas. À noter que Scott Eastwood, qui incarne le personnage principal, a récemment joué dans Fast & Furious 8, un autre film d’action faisant la part belle aux voitures et autres cascades impressionnantes.