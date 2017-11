CINEMA - EN SALLE : Jigsaw

Epouvante-horreur de Michael Spierig, Peter Spierig avec Matt Passmore, Tobin Bell, Callum Keith Rennie. Durée 1h32

Synopsis

Après une série de meurtres qui ressemblent étrangement à ceux de Jigsaw, le tueur au puzzle, la police se lance à la poursuite d'un homme mort depuis plus de dix ans. Un nouveau jeu vient de commencer… John Kramer est-il revenu d'entre les morts pour rappeler au monde qu'il faut sans cesse célébrer la vie, ou bien s'agit-il d'un piège tendu par un assassin qui poursuit d'autres ambitions ?

Saw, au cas où les meurtres sanglants auraient embrumé vos esprits de rouge, est une série de films qui met en scène un tueur surnommé « Jigsaw » ou le « Tueur au Puzzle ». Celui-ci place ses victimes choisies (des personnes qu'il juge ingrates pour la vie qui leur est donnée : des violeurs, des tueurs, des drogués etc.) en leur indiquant la manière de rester en vie. Or, celle-ci n'est possible qu'au prix d'un nécessaire sacrifice impliquant presque toujours une mutilation extrême. Ce personnage singulier élabore ses propres jeux et imagine des tests ayant pour but de faire une introspection personnelle où la personne qui passe l'épreuve découvre la « vérité » et prend pleinement conscience du sens de sa vie. La série de films est caractérisée par plusieurs éléments : une violence extrême et souvent suggérée par un montage épileptique mais aussi des scènes de torture très sanglantes à l'aide de pièges et de mécanismes particulièrement meurtriers, des flash-back qui permettent de rapporter des faits antérieurs, du suspense, ou encore la révélation finale.

Jigsaw est donc le 8e opus de la saga Saw, lancée en 2005 sous la houlette de James Wan. Les 7 épisodes ont rapporté en tout 870 millions de dollars de recettes mondiales. Si la mise en chantier du 8e opus de la saga a mis 7 ans à voir le jour, c'est notamment dû au fait que le 7e volet, Saw 3D, était vraiment censé être le dernier. Suite à la performance en demi-teinte de Saw 6 au box-office, les producteurs ont renoncé à faire un final en 2 parties pour finalement ne faire qu'un film. Le studio Lionsgate a fini par exprimer l'intérêt de remettre au goût du jour la franchise en 2012 en la rebootant. Après moult négociations et tergiversations, décision a été prise en 2016 de faire une suite directe à l'épisode 7 en faisant revenir le célèbre personnage de John Kramer/Jigsaw, le tueur au puzzle, incarné par Tobin Bell.

Les nouvelles aventures de Cendrillon

Comédie française de Lionel Steketee avec Marilou Berry, Josiane Balasko, Arnaud Ducret. Durée 1h30.

C’est l’anniversaire de Julie mais elle semble être la seule à s’en souvenir… Jusqu’à ce que Marco, l’homme qu’elle aime secrètement, l’appelle et lui annonce qu’il va passer chez elle pour lui déposer son fils car la baby-sitter a eu un contretemps. Julie est effondrée, tout le monde la considère comme une boniche. Seule avec ce petit garçon, particulièrement odieux, Julie décide de lui raconter l’histoire de Cendrillon… enfin presque.

Puisque cela avait marché avec Alladin dans le film de 2015 avec Kev Adams, autant faire de même avec les autres contes et leur réinventer une histoire. Cette fois, c’est Cendrillon qui passe à la trappe. Au programme, une relecture moderne et décalée de contes à travers un personnage racontant une histoire ainsi que le parti pris esthétique haut en couleur.

Haute en couleur, cette comédie chorale ne fait pas dans la finesse, mais offre un spectacle délirant.