CINÉMA - EN SALLE : Ozzy, la Grande évasion

Film d’animation d’Alberto Rodríguez, Nacho la Casa

Avec les voix de Ramzy Bedia, Antoine Duléry, Armelle

Durée : 1h31

Synopsis

Ozzy, un adorable chien, fait le bonheur de ses maîtres. Ceux-ci devant partir quelques mois à l’étranger le confient à un luxueux hôtel pour chiens. Ils ignorent qu’en réalité Blue Creek est une prison. Ozzy ne se laissera pas faire. Avec l’aide de ses copains de cellule, il fera tout pour retrouver la liberté.

Les créateurs de Ozzy, la Grande évasion ont cherché à donner forme à un film d’animation qui soit une comédie d’aventures divertissante destinée à un public familial, et qui fasse aussi référence aux grands classiques des films de prison. Parmi ces derniers, nous pouvons compter La Grande évasion, Luke la main froide, À nous la victoire et Les Évadés.

Ce film qui plaira aux enfants est composé de belles aventures, riches en rebondissements et en clins d’œil aux grands classiques des films carcéraux.