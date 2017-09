CINÉMA - EN SALLE : Seven Sisters

Science-fiction/thriller de Tommy Wirkola

Avec Noomi Rapace, Glenn Close, Willem Dafoe

Durée : 2h04

Synopsis

2073. La Terre est surpeuplée. Le gouvernement décide d’instaurer une politique d’enfant unique, appliquée de main de fer par le Bureau d’Allocation des Naissances, sous l’égide de Nicolette Cayman. Confronté à la naissance de septuplées, Terrence Settman décide de garder secrète l’existence de ses sept petites-filles. Confinées dans leur appartement, prénommées d’un jour de la semaine, elles devront partager une identité unique à l’extérieur, simulant l’existence d’une seule personne : Karen Settman. Si le secret demeure intact des années durant, tout s’effondre le jour où Lundi disparaît mystérieusement…

Le scénario original de Seven Sisters a figuré sur la célèbre blacklist des scénarios les plus prometteurs n’ayant pas encore trouvé de financement. Bien ficelée, cette dystopie portée par la performance de Noomi Rapace est la belle surprise de cette fin d’année.

Magistrale, Noomi Rapace dépasse le simple jeu des apparences et du travestissement de l’acteur, du grimage et du maquillage. À chaque personnage, elle a trouvé une personnalité, leur associant des musiques et des parfums propres. Sa manière de les faire exister de manière différenciée, dans un jeu stupéfiant, est éblouissante.