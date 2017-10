CINÉMA - EN SALLE : Thor Ragnarok

Film fantastique de Taika Waititi

Avec Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett

Durée : 2h10

Synopsis

Privé de son puissant marteau, Thor est retenu prisonnier sur une lointaine planète aux confins de l’univers. Pour sauver Asgard, il va devoir lutter contre le temps afin d’empêcher l’impitoyable Hela d’accomplir le Ragnarök – la destruction de son monde et la fin de la civilisation asgardienne. Mais pour y parvenir, il va d’abord devoir mener un combat titanesque de gladiateurs contre celui qui était autrefois son allié au sein des Avengers : l’incroyable Hulk…

Pas de repos pour les dieux. Qu’ils soient chauves, bruns ou blonds. Puisque le mal, qu’il soit d’ici, au Parlement ou dans une autre planète, ne dort jamais. À peine remis de ses grosses émotions dans le dernier Avengers, voilà Thor contraint de se faire un brushing, de prendre son marteau et d’aller en guerre. Absent de Captain America : Civil War, il est de retour dans un grand badaboum. Alors qu’il s’offre une nouvelle coiffure, il sera épaulé de son ami vert, puisque Hulk fait aussi partie de l’aventure. Un autre mystère enfin dévoilé puisque la dernière fois, le monstre disparaissait sans laisser de trace, dans un avion lancé dans le ciel.

Thor : Ragnarok est la suite de Thor et Thor : Le Monde des ténèbres, sortis en 2011 et 2013. C’est aussi le dix-septième film de l’univers cinématographique Marvel et le cinquième film de la phase trois, après Captain America : Civil War, Doctor Strange, Les Gardiens de la Galaxie 2 et Spider-Man : Homecoming.

Le dieu qui lance la foudre.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Thor est une divinité et un superhéros appartenant à l’univers Marvel de la maison d’édition américaine Marvel Comics. Créé par l’éditeur Stan Lee, le scénariste Larry Lieber et le dessinateur Jack Kirby, le personnage de fiction apparaît pour la première fois dans le comic book Journey into Mystery #83 d’août 1962.

Le personnage de Thor est basé sur son homologue de la mythologie nordique. Il est l’un des principaux dieux du panthéon nordique, et fut vénéré dans l’ensemble du monde germanique. D’après ces textes scandinaves, Thor est un dieu guerrier, le plus fort de tous. Il symbolise la force, la valeur, l’agilité et la victoire. Il lance la foudre, apaise ou excite les tempêtes.

Diffusée en avril 2017, la première bande-annonce de Thor : Ragnarok a totalisé 136 millions de vues en 24 heures, se plaçant ainsi à la troisième place des trailers les plus vus derrière Ça et Fast and Furious 8, mais devant La Belle et la Bête.