CINÉMA INDIEN : Judwaa 2

Avec Judwaa 2, Bollywood nous ressert la recette des masala movies des années 90, avec une histoire de jumeaux séparés à la naissance. Judwaa, réalisé par le même David Dhawan et sorti en 1997, narrait l’histoire de deux frères jumeaux, interprétés par Salman Khan, qui ont une vision totalement différente de la vie : Prem, qui est calme et mature, et Raja, qui est totalement différent de son frère jumeau.

Dans ce remake, le spécialiste des comédies David Dhawan dirige son fils Varun Dhawan dans le double rôle de Raja et Prem. Le long-métrage a été partiellement tourné à Maurice, surtout pour les séquences des chansons. David Dhawan avait déjà dirigé son fils dans la comédie à succès Main Tera Hero (2014). L’acteur est entouré de Tapsee Pannu et Jacqueline Fernandez. Salman Khan fait une apparition spéciale, en guise de clin d’œil au premier volet.

Divertissement familial.

L’histoire de Judwaa 2 reprend dans les grandes lignes celle du premier volet : Prem et Raja sont des jumeaux séparés dès la naissance, mais leurs réflexes sont génétiquement liés. La bande-annonce du film, sortie depuis le mois dernier, laisse deviner une comédie familiale, avec tous les poncifs de la comédie indienne : scénario absolument improbable, comique dénué de toute finesse et grosses ficelles que l’on tire de façon bien appuyée. Mais dans une année où le cinéma commercial a été très faible, il y a fort à parier que le public est en manque de pur divertissement familial. Et c’est précisément ce que Judwaa 2 semble proposer.

Varun Dhawan a l’air de se faire plaisir dans un registre qu’il commence à bien maîtriser. Après le succès de Badrinath Ki Dulhania en début d’année, il revient dans une comédie grand public destinée à attirer la grosse foule dans les salles. Tapsee Pannu n’aura certainement pas un rôle profond à la Pink ou à la Naam Shabana, mais elle illumine l’écran à chaque apparition et confirme son charme évident, en plus de son talent naturel.

Au final, Judwaa 2 semble réunir tous les éléments d’un bon divertissement : de l’humour, de l’action, un peu de romance, des chansons efficaces.