CINÉMA : Que la magie du 7e art entre dans la vie…

Trente-deux jours de tournage dans des décors naturels si variés que la commanditaire, scénariste, actrice principale et productrice du film, Miselaine Duval, peine à nous en énumérer la liste. Cette semaine, l'équipe de tournage de Panik a établi ses quartiers sur le pont de Rivière-des-Anguilles, dont le paysage pittoresque et luxuriant devient, le temps d'une scène, le théâtre de l'angoisse et du désespoir… « Un film kaléidoscope », nous dit le réalisateur, Nicolas Fay. La réalité dialogue ici avec la fiction, le présent avec le passé, le rire se mêle aux larmes, et tout le monde reste fidèle à l'esprit Komiko, qui se nourrit du quotidien des quartiers pour confectionner ses joyaux de comédie mauricienne, à la fois insolents, amusants et critiques.

En gestation depuis une dizaine d'années, Panik est en tournage depuis le 8 mars. Cette comédie dramatique imaginée par Miselaine Duval s'incarne peu à peu sous les traits des Komiko, les talents prometteurs comme les piliers du café-théâtre mauricien, qui ont troqué les planches pour le plateau de tournage, le public pour l'œil du cameraman. Lire le scénario de ce film ne peut suffire quand on pense aux nombreux enrichissements qui y ont été ajoutés depuis le premier clap…

De nouveaux personnages pour permettre des flash-back ont été ajoutés, puis des témoignages, des pensées ou opinions, tout à fait réels cette fois, ont été introduits pour qu'à la fiction, avec tous les ingrédients de la comédie dramatique à l'américaine, se mêle le regard des Mauriciens ordinaires… Ce pari particulièrement audacieux qu'a décidé le réalisateur Nicolas Fay vient souligner de manière un peu maximaliste la démarche des Komiko qui, depuis toujours, proposent des chroniques humoristiques de la vie des familles, qui font le programme et le grand succès populaire du Kafé T@.

Si vous cherchez à confirmer la durée annoncée du film de 90 minutes, le réalisateur Nicolas Fay répond en souriant : « Inch Allah ! » Aussi passionné et déterminé dans la vie que celle qui lui a suggéré le scénario, Miselaine Duval, avec qui il tisse une belle amitié depuis dix ans, il reste ouvert sans retenue à toutes les audaces que ce premier long-métrage, les comédiens et l'île Maurice lui insufflent. Cette expérience a le goût de l'exploration pour cet homme qui reste épaté par le potentiel et le talent des comédiens qui l'entourent.

Pa koste !

Lorsque nous sommes arrivés sur place, quelques nuages menaçaient et la météo avait prévu de la pluie. L'urgence était donc à tourner d'affilée toutes les séquences de la scène du jour avant que le mauvais temps ne chamboule tout. Vêtues légèrement de la tunique verte des patientes, Mélissa en Cindy Pierre et Tessa en Miselaine Duval se tiennent côte à côte contre la balustrade du pont de Rivière-des-Anguilles. Probablement échappées de la clinique où elles devaient toutes deux accoucher, ces femmes, qui partagent le même homme, ont décidé d'en finir et lancent des invectives à toute personne qui tenterait de s'approcher pour les empêcher de sauter dans le vide.

Elles se tiennent le ventre et jettent des regards d'effroi autour d'elles. Un prêtre, des voisins, des amis ont été alertés et assistent à une vingtaine de mètres à la scène, impuissants et atterrés car elles ne cessent de menacer, répétant sur un ton de plus en plus persuasif : « Pa koste ! Pa koste ! ». Par petites touches, par petites remarques, le réalisateur demande à ses figurants de ne pas trop accentuer leurs expressions et leur attitude, de ne pas surjouer pour rester réaliste.

Pour tourner les différentes prises de cette scène, il fallait d'abord bloquer la circulation sur cette route très fréquentée, et aussi croiser les doigts pour qu'un habitant bricoleur, perché au sommet de la paroi rocheuse, ne fasse pas retentir son marteau en pleine prise de son. Deux policiers postés en amont et en aval du pont obtempéraient à chaque fois qu'un des opérateurs lançait « Bloke ! », mais rien n'a pu empêcher les coups de marteau, qui ont retenti dans un grand moment de silence.

Nicolas Fay nous situe le contexte : « Aujourd'hui, nous tournons la fin du film, au moment où le personnage principal, Michel Tambour, par le jeu de sa médiocrité, a repoussé les règles les plus extrêmes de l'infidélité et se retrouve face à une réalité qu'il n'a pas su avouer et affronter, à savoir qu'il a mis enceintes deux femmes, la sienne et sa maîtresse. Au-delà du fait que nous empruntons aux codes de la fiction anglo-saxonne traditionnelle, c'est-à-dire une zone de danger, l'infidélité dans laquelle se trouve notre héros, avec des gens qui regardent et qui vont juger avant d'avoir compris la situation, nous essayons de faire comme dans le cinéma de Dino Risi, qui consiste avant tout à montrer la société plutôt que de se concentrer sur la situation, cette histoire de mari infidèle. »

Cinéma du réel

« Demain nous aurons un grand nombre de figurants, mais outre l'effet de masse, ça m'intéresse particulièrement d'aller chercher le regard de la société, qui juge un homme que le spectateur connaît à ce moment du film. Peut-être même que certains d'entre eux auront de l'empathie pour ce misérable qui a quitté sa femme. Sans faire l'apologie de la polygamie, il a très bien aimé deux fois et certains hommes en sont capables. La problématique de Michel, dans ce film, est de ne pas avoir accouché, c'est-à-dire de ne pas avoir su dire la vérité suffisamment tôt. C'est un film sur l'infidélité mais aussi sur l'amitié, grâce à sa relation avec le meilleur ami de Michel, David, incarné par Wesley Duval, qui lui conseille de dire la vérité… »

L'introduction de gens du quotidien, qui ajoutera de la réalité à la fiction, est aussi héritée de Claude Lelouch et de la capacité du cinéaste à intégrer l'imprévu dans ses projets. « Chez Lelouch, il y a toujours le plan A, qui correspond à ce qu'on doit faire, et le plan B, qui relève de l'imprévu, comme lorsqu'il a filmé Annie Girardot en train de s'effondrer lorsqu'elle apprend que son compagnon la trompe au cours du tournage de “Vivre pour vivre”. »

Entre ces séquences riches en figurants, le réalisateur compte insérer des personnages un peu comiques, interprétés par les comédiens, tels le policier fou, l'infirmière secrètement amoureuse, le journaliste, etc. Notre interlocuteur nous fait comprendre que dans ce film, le curseur oscillera en permanence entre la comédie et le drame… Les Komiko apportent leur art de la légèreté et de l'humour, et lui la dimension dramatique. À ce propos, il ne cesse de vanter le potentiel tragique de ces grands clowns tristes que sont Alexandre Martin, « un Depardieu en puissance », Miselaine Duval et leurs acolytes. À écouter son enthousiasme, on finit par comprendre que sa venue, ici, ne doit rien au hasard.

« Qu'ils soient professionnels ou affectifs, tous les carrefours de ma vie se retrouvent ici en ce moment même », aime-t-il à dire. Son aventure mauricienne a commencé il y a dix ans par un tournage pour une firme de téléphonie mobile. Habitué aux plateaux à gros budgets, il découvre là des gens qui portent des caisses et qui passent l'instant d'après devant la caméra. Puis il s'étonne que les passants leur demandent des autographes dans les rues de Port-Louis. Bien que ne comprenant pas le créole à l'époque, il n'a jamais éprouvé autant de plaisir en allant au théâtre que lorsqu'il est allé voir sa première pièce signée Komiko… Avec Miselaine Duval, même si leur caractère fougueux fait parfois des étincelles, ça a tout de suite été « le coup de foudre amical », et ils se sont très vite promis de faire un film ensemble…



MISELAINE DUVAL : « Veut-on aider la création mauricienne ? »

Ce projet cinématographique, dont le budget de Rs 5 millions plus que modeste est essentiellement assumé par des sponsors privés, les mêmes qui soutiennent Komiko depuis des années, rencontre des obstacles qui posent question… Miselaine Duval, qui dirige une grande partie du projet, a beaucoup de « pourquoi » à lancer aux décideurs susceptibles de favoriser l'émergence du 7e art mauricien. « Maurice est en train de se tourner vers la cinématographie. Nous avons eu quelques grosses productions, telles “Lonbraz Kann” de David Constantin. Komiko tourne en ce moment son premier long-métrage et les structures qui encadrent ce secteur veulent que toute l'île Maurice devienne un plateau de tournage incontournable. Le Rebate Scheme est un très bon système qui encourage les producteurs à faire appel aux professionnels mauriciens, mais je voudrais savoir pourquoi l'aide plafonne à 30% du budget pour les Mauriciens et 40% pour les équipes étrangères… Souhaite-t-on soutenir la création mauricienne ou seulement les projets étrangers ? Les institutions et tous les décideurs concernés doivent réaliser que le cinéma représente toute une industrie, qui va bien au-delà de la stricte équipe de tournage… »

Elle poursuit : « Des structures, comme la MFDC ou le BoI, ont voulu nous aider à trouver des fonds et/ou solliciter les autorisations nécessaires pour les lieux de tournage, mais ils n'ont obtenu que des “non” en guise de réponse. Ces gens se donnent à fond pour nous aider et n'y arrivent pas ! Il y a une réflexion à mener pour comprendre pourquoi nous devrions être frustrés de ne pas avoir les lieux de tournage que nous espérons, pourquoi certains films ont ces aides, et d'autres pas. Cela se traduit par une réflexion très psychologique, voire même philosophique, pour l'acteur mauricien qui veut arriver à quelque chose.

Je suis très contente que de grosses productions viennent d'ailleurs, mais je serais encore plus contente en tant qu'artiste mauricienne si les productions mauriciennes pouvaient aller plus loin. Parce que c'est notre rêve à tous ! Mais pour y arriver, il y a un gros travail de professionnalisation à accomplir à tous les niveaux. Car si même les structures censées le faire ne parviennent pas à débloquer les choses, c'est qu'il y a un problème… Veut-on développer juste les investisseurs étrangers ou les artistes mauriciens aussi ? Est-ce que la cinématographie mauricienne inclut les artistes et créateurs mauriciens aussi ? On se le demande ! »

Luc Besson pour mentor

Nicolas Fay a commencé sa carrière en tant que monteur, comme le lui avait alors conseillé le cinéaste Luc Besson, qui tournait Nikita à l'époque. « Si tu as une écriture visuelle, cela ne sert à rien de devenir assistant réalisateur », lui disait-il notamment. Avec l'avènement du numérique, notre homme s'est peu à peu spécialisé dans les effets spéciaux, ce qui l'a amené à accéder à une part de ses rêves en travaillant pour des gens comme Jean-Paul Goude ou Roman Polanski, pour ne prendre que ces exemples. « Quand on entre dans le métier avec Luc Besson pour mentor, quand on a travaillé avec lui, on n'a plus peur de rien. »

De plus en plus sollicité pour son expertise en effets spéciaux, notre interlocuteur s'est un jour souvenu des paroles de ce dernier, de Martin Scorcese aussi, qui disaient que « l'important, c'est l'histoire, pas ce qu'il y a autour »… Lorsqu'il tournait des films publicitaires à gros budget par exemple, il avait en fait envie de filmer les acteurs au repos, parfaitement libres de leurs mouvements. Pendant quatre ans, il est venu, grâce à un ami basé à La Réunion, tourner des films publicitaires dans l'océan Indien. Puis une nouvelle aventure sur la promotion de Ratatouille pour Disneyland Paris le conduit pendant deux ans aux États-Unis, une expérience dont il dit modestement qu'elle a fini de le former.

Il retrouve Luc Besson en train de préparer Valérian et la Cité des Mille Planètes, qui lui dit : « Tu n'es pas un réalisateur de commandes. Il faut que tu tournes tes propres histoires. » Il réalisait en même temps, avec un pincement au cœur, qu'il ne travaillerait plus avec lui. Donc acte ! En 2016, il réalise Pourquoi pas ?, son premier film personnel, un court-métrage qui sera sélectionné à Cannes et commandé par France Télévision. Quand Miselaine Duval l'appelle, il sait qu'il s'engagera pour premier long-métrage et que, bien sûr, ce ne sera pas facile… Il met sa vie entre parenthèses pour un an, contracte un crédit personnel pour tenir financièrement et commence à préparer le film en travaillant avec une psychologue sur le thème de l'infidélité et de l'amour.