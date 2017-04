CINÉMA - PENDANT LE MOIS D'AVRIL : Blockbusters et films d'animation au MCiné

Mercredi à Trianon, MCiné, la chaîne de cinémas gérée par Rajesh Callicharan, a lancé la campagne “Vacances au cinéma”, qui offrira aux cinéphiles des blockbusters tels La belle et la bête, de Walt Disney, Fast and Furious 8 (avec Vin Diesel et Dwayne Johnson), qui sortira quasiment en même temps qu'en France grâce à des négociations avec les distributeurs français, et Baahubali 2 (The Conclusion). Seront aussi présentés Tous en scène, Lego Batman et la comédie romantique Noor (avec Sonakshi Sinha et Purab Kohli).

À partir du 21 avril sera proposé Noor, de Sunhil Sippy. Inspiré du roman Karachi, You're Killing Me, le film raconte l'histoire d'une journaliste de Mumbai, Noor Roy (Sonakshi Sinha), à la recherche de la vérité. Le 28 avril sera aussi projeté Baahubali (The Conclusion). Il s'agit de la suite de Baahubali: The Begginning, sorti en juillet 2015 et dirigé par S.S. Rajamouli, et que MCiné propose de revoir dans ses salles à un prix réduit (Rs 100). Le film avait engrangé des recettes de Rs 6 milliards à travers le monde.