CINÉMA : Le Petit Spirou

Synopsis

Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin professionnel tout tracé. Quand sa mère lui annonce qu’il intégrera dès la rentrée prochaine l’école des grooms, Petit Spirou, avec l’aide de ses copains, va profiter de ses derniers jours de classe pour déclarer sa flamme à Suzette. Et pas n’importe comment. Ils décident de vivre une aventure extraordinaire.

Le Petit Spirou est l’adaptation en prises de vues réelles de la célèbre bande dessinée franco-belge signée Tome et Janry, comprenant 18 albums depuis 1990. Il existe également une série animée de 78 épisodes de 13 minutes chacun inspirée de la fameuse bande dessinée du même nom.

Tout comme l’univers de la série Spirou et Fantasio, Le Petit Spirou vit ses aventures dans un monde contemporain qui se modernise au fil du temps. Alors que Spirou fut le plus souvent représenté en héros exemplaire, sans désavouer les qualités morales qui caractérisent son incarnation adulte, Le Petit Spirou, lui, est un enfant en avance sur son âge, souvent turbulent et volontiers provocateur. Poussant à l’extrême la logique des vêtements de groom (rouges) porté par Spirou devenu adulte, Le Petit Spirou porte une version pour enfant du costume de chasseur hôtelier. Toute sa famille est d’ailleurs revêtue de vêtements rouges similaires.

Rouge comme tabou.

Le sujet dominant de la série est l’évocation humoristique de “tabous” partiellement liés à l’enfance comme : l’éducation sentimentale et l’éveil aux “mystères” de la sexualité; les vertus mitigées de l’éducation physique (quand dispensée par un professeur fumeur et grand consommateur de bière); le statut des animaux dans le monde humain, entre objets d’affection et denrées alimentaires; le respect de l’environnement; l’usage de la religion, de l’histoire et de la (bonne) morale dans l’éducation; le sort des personnes âgées et leur occasionnelle infantilisation dans la société moderne; d’une façon générale, les petits et grands paradoxes du monde adulte telles qu’observés par un enfant.

Sacha Pinault trouve dans Le Petit Spirou son premier rôle au cinéma. Nicolas Bary tenait à engager un enfant n’ayant jamais joué pour préserver son naturel. Pour trouver la perle rare, des centaines d’enfants ont été rencontrés.

Autres adaptations.

Soulignons qu’un film adapté de la bande dessinée Spirou sortira début 2018 : il s’agit des Aventures de Spirou et Fantasio, réalisé par Alexandre Coffre (Une pure affaire, Eyjafjallajökull, Le Père Noël) et porté par les très à la mode Thomas Solivérès dans la peau de Spirou et Alex Lutz dans celle de Fantasio.

Le Petit Spirou fait partie de ces nombreux films français adaptés de bandes dessinées. Parmi eux, nous pouvons citer Rosalie Blum, Boule & Bill et sa suite, Tamara, Astérix et Obélix : au service de Sa Majesté, L’élève Ducobu, Les vacances de Ducobu, Sur la piste du Marsupilami, Seuls, Adèle Blanc-Sec, Lucky Luke, Largo Winch et sa suite, Astérix aux Jeux Olympiques, Iznogoud, Les Dalton, Blueberry, Michel Vaillant, L’Outremangeur, Le Nouveau Jean-Claude, Astérix et Obélix : mission Cléopâtre, Astérix et Obélix contre César, Les Bidochon, Fais gaffe à la gaffe, Tintin et les oranges bleues, Tintin et le mystère de la toison d’or, Le Petit Nicolas, Les Vacances du petit Nicolas, Benoît Brisefer : les taxis rouges ou encore Valérian et la Cité des mille planètes. Prochainement, il y aurait, en plus des Aventures de Spirou et Fantasio : Bécassine, Tamara 2, Les Blagues de Toto, Les Vieux fourneaux, Kid Paddle, Gaston Lagaffe, Raoul Taburin, Astérix en Corse, Cédric et Le Chat du Rabbin.