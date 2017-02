CITÉ MALNOURI : Hélène et Alain Changé, handicapés, “Nous vivons un cauchemar”

Le 3 janvier, le destin de la famille Changé à Cité Malnouri, Rose-Hill, a connu un autre bouleversement. Hélène, 59 ans, a été prise d’une congestion qui l’a condamnée à être constamment alitée. Jusque-là, elle passait ses jours à prendre soin de son époux, qui se déplace uniquement à l’aide d’un déambulateur depuis un accident de travail survenu il y a neuf ans. Avec un fils maçon qui a du mal à trouver du travail et une maison qui risque d’être en proie à un court-circuit à chaque fois qu’il pleut, leur quotidien comporte son lot d’angoisse et de tristesse.

En ce samedi matin, alors qu’une grosse averse arrose copieusement Cité Malnouri, au pied du Corps de Garde à Rose-Hill, Alain Changé nous accueille dans son humble demeure. L’ancien maçon se présente à nous en se déplaçant difficilement à l’aide de son déambulateur. Tant bien que mal, il ouvre la portière de sa cour et nous invite à entrer dans la maison. “Je ne sens plus mes pieds depuis longtemps”, nous dit-il, l’air dépité. Traversant le sol marbré inondé de sa cour, nous voilà dans la demeure des Changé.

Alain Changé nous présente sa femme, qui est allongée sur un lit depuis bientôt deux mois suite à une congestion. Il nous raconte leur histoire et a du mal à garder son calme. Assis sur son sofa, son déambulateur à portée de main, Alain Changé scrute tour à tour les grosses gouttes de pluie à l’extérieur et les boîtiers de connexion d’électricité de sa maison. Le plafond pas crépi fuit et l’eau commence à s’incruster dans la maison et dans les boîtiers de connexion électriques. Dehors, l’eau a déjà envahi le sol marbré. Une grosse angoisse ronge Alain Changé à l’intérieur. “Sak fwa lapli tonbe, mo gagn traka ki delo rant dan bwat konexion e fer partou sote.”

Décharge électrique.

Cette angoisse est décuplée pour une raison bien précise. Il y a neuf ans, une décharge électrique l’a condamné à abandonner son métier de maçon et à se déplacer péniblement à l’aide d’un déambulateur. “Mo enn dimounn kinn tromatize ar kouran”, dit-il. Un souvenir pénible qui est gravé dans sa mémoire. “Je travaillais sur le toit d’une maison à Terre Rouge quand ma règle en aluminium a touché un fil électrique. J’ai reçu une décharge qui m’a propulsé du toit jusqu’au sol. J’ai eu le bassin écrasé. Je suis resté dans le coma pendant trois jours et j’ai passé trois mois à l’hôpital. Depuis, je ne peux plus travailler”, confie-t-il douloureusement.

À deux mètres du sofa, sa femme est toujours allongée dans son lit, le regard perdu au loin. La tristesse se lit sur son visage. Pas un sourire, pas une lueur d’espoir n’est visible dans ses yeux. Depuis le 3 janvier, elle ne quitte son lit que pour aller aux toilettes ou dans la salle de bains. La raison : une congestion aussi soudaine que violente, qui lui a paralysé ses fonctions motrices. “J’étais en train de vaquer à mes occupations quand j’ai commencé à me sentir mal. Je suis allée dans la cuisine me faire un jus de limon afin d’essayer de faire baisser ma tension et je suis tombée. J’ai passé quatre jours à l’hôpital et je suis alitée depuis que je suis rentrée. Je ne peux plus bouger sans qu’on m’aide.”

Un vrai calvaire.

Mari et femme se retrouvent dans la même situation, ne pouvant s’occuper d’eux-mêmes tout seuls. Leur fils fait ce qu’il peut. Maçon de métier, il a du mal à trouver du travail pour arrondir les fins de mois. Avec les dépenses en couches pour sa mère, la nourriture et les va-et-vient à l’hôpital, la situation est très compliquée à gérer. Quand il trouve du travail, il doit laisser ses deux parents livrés à eux-mêmes. “Quand nous sommes seuls à la maison, c’est très pénible. Je dois compter sur l’aide de mes voisines pour pouvoir aller aux toilettes. C'est très inconfortable comme situation”, confie Hélène Changé.

Pour l’un comme pour l’autre, l’incapacité de bouger est un vrai calvaire. “Depuis neuf ans, c’est moi qui m’occupais de mon mari. Mais depuis le 3 janvier, je suis dans l’incapacité de m’occuper de moi-même; je ne peux plus l’aider. J’étais une femme très active, toujours en train de faire quelque chose. Ce qui m’attriste le plus, c’est de ne pas pouvoir aller faire un tour, comme c’était le cas avant mon accident. J’allais souvent au marché. Désormais, je ne peux plus bouger. Souvent, je pleure. Je ne peux retenir mes larmes quand je pense à la situation dans laquelle nous sommes. Nous vivons un cauchemar”, dit-elle, les yeux mouillés.

Pour Alain Changé, le ciment était toute sa vie, ainsi que le bricolage. “Mo pe viv enn sitiasion bien pa bon. Mo sima mank mwa, mo ti abitie touletan pe debrouye, pe kase ranze. Get sa meb la : mo mem kinn ranz sa ar mo lame. Zordi zour, mo nepli kapav fer nangne.”

Si vous souhaitez aider la famille Changé, contactez la rédaction de Scope.