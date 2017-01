CITÉ STE-CATHERINE - AGRESSION DE POLICIERS : Les suspectes libérées sous caution hier

Une quadragénaire, une adolescente de 16 ans et sa sœur aînée de 20 ans avaient été appréhendées par le personnel du poste de police de Saint-Pierre jeudi. Suite à leur comparution devant le tribunal de Moka hier, elles ont été libérées sous caution.

La plus âgée des trois suspectes, une habitante de Cité Ste-Catherine de 47 ans, sur qui pèse la charge de “rogue and vagabond”, a fourni une caution de Rs 1 600 et signé une reconnaissance de dettes de Rs 10 000. L’adolescente de 16 ans, également domiciliée à Cité Ste-Catherine, s’est, elle, acquittée d’une caution de Rs 1 600 et a signé une reconnaissance de dettes de Rs 20 000. Une charge de “assaulting police” a été logée contre elle. Sa sœur aînée, sur qui pèse la même charge, a été libérée moyennant une caution de Rs 5 000 et une reconnaissance de dettes de Rs 20 000.

Mercredi, les trois suspectes avaient donné du fil à retordre aux forces de l’ordre lorsqu’elles ont fait irruption au poste de police de Saint-Pierre. La quadragénaire était à la recherche d’un maçon de 24 ans après que ce dernier ait eu des démêlés avec sa fille. Elle aurait injurié les policiers sur place alors que le jeune homme consignait une déposition au même moment.

Peu de temps après, un proche de la quadragénaire – un jeune de 22 ans –, très remonté, s’était présenté au même endroit et aurait agressé un policier lorsque celui-ci l’avait sommé de se calmer. Il était toutefois parvenu à prendre la fuite. Enfin, l’adolescente et sa sœur étaient arrivées quelques minutes plus tard et auraient agressé des policiers qui tentaient d’éviter une bagarre.

À l’heure où nous mettions sous presse, le jeune homme de 22 ans était toujours recherché. Une source indique qu’il a pris contact avec les enquêteurs et qu’il prévoyait de se livrer à la police en présence de son homme de loi. Une charge de “assaulting police” devrait être logée contre lui.