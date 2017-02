CITIZENS ADVICE BUREAU - ATELIER DE TRAVAIL : Pravind Jugnauth souligne l’importance de la réalisation rapide des projets

Des Citizens Advice Bureau (CAB) plus dynamiques, plus efficients et qui apportent satisfaction au public. C’est ce qu’a dit souhaiter le Premier ministre, Pravind Jugnauth, ce matin à l’occasion de l’ouverture d’un atelier de travail sur le thème “Revamping of Citizens Advice Bureau”. Le chef du gouvernement a souligné l’importance que les projets soient réalisés « dans les temps », et « particulièrement quand il y a une grosse somme d’argent pour un projet, que le travail soit exécuté au plus vite ». Et d’ajouter : « Il ne faut pas laisser notre attention se détourner des choses secondaires. Il faut se concentrer sur nos responsabilités. » Pour lui, l’avancement du pays sera un succès lorsque la population jouera aussi son rôle et « comprendra que le pays est comme sa maison ». Il a d’autre part annoncé un département dédié au Citizen’s Support au PMO.

Le Premier ministre a rappelé qu’il existait autrefois une grande disparité entre les villes et les villages, raison notamment pour laquelle sir Anerood Jugnauth a introduit dans les années 1989 les CAB, comme devait le rappeler le PPS Rajcoomar Rampertab. Pour Pravind Jugnauth, aujourd’hui, « Maurice devient comme une ville », ajoutant : « Les institutions comme les CAB doivent réfléchir sur la manière de s’adapter au monde dans lequel nous vivons en vue d’être plus efficients et de mieux répondre aux attentes de la population. » Les PPS, dit-il, jouent un rôle clé. « Dans le passé, et aujourd’hui aussi, ils agissent comme un pont entre la population et ils ont été à l’écoute de la population. » Avec l’arrivée des nouvelles technologies, selon lui, il convient de voir comment le public peut communiquer plus rapidement pour que les CAB puissent leur répondre dans les plus brefs délais. Tout en rappelant que le conférencier Tim Rogers avait observé qu’il y avait un manque de leadership dans le pays en 2012, il a souligné l’importance du leadership. « Il faut nous concentrer sur notre responsabilité. Il ne faut pas laisser notre attention se détourner par des choses secondaires. Nous avons un travail à faire. Faisons-le au mieux de notre capacité. »

Pravind Jugnauth a rappelé que quand le présent gouvernement est arrivé au pouvoir, la NDU « avait laissé Rs 800 M de dettes » et que, « malgré tout, Rs 850 M ont été allouées » à la NDU. « Nous avons relevé les défis. Nous avons 310 projets pour des routes, 310 autres pour des drains et 150 pour les loisirs et le sport. Nous avons déjà alloué des contrats pour des drains à Pereybère, Camp Carol et Argie. Des projets ont été retenus à Fond-du-Sac, Gebert et Gros-Billot. Nous avons un projet pour libérer la circulation entre Rose-Hill et Quatre-Bornes. »

Pour le Premier ministre, l’important est de réaliser les projets « dans les temps ». Il devait citer un exemple où, lors d’un “site visit”, il devait demander pourquoi le projet était bloqué. « On m’a dit qu’on attendait le “general clearance”. Ce n’est pas concevable qu’on ait voté de l’argent et qu’il y ait un blocage. Il faut savoir où est le blocage et quelle en est la cause. On attendait le “general clearance” depuis quatre à cinq mois. C’est inacceptable ! ».

Pravind Jugnauth a dit souhaiter « briser les barrières ». Il explique : « Ainsi, au niveau du PMO, nous révisons les structures qu’il y avait et nous mettrons sur pied un département dédié au Citizen’s Support. Il nous faut une interface avec les citoyens. » La population, de son côté, « a aussi son rôle à jouer », dit-il. Citant sa visite à Grand-Bassin hier, où il a constaté avec dépit des déchets jetés autour de ce lieu sacré, il poursuit : « Le gouvernement doit dépenser des fonds publics pour faire le nettoyage. Quand aurons-nous une culture où on réalisera que le pays est notre maison ? ».

Le secrétaire permanent, Oomaduth Jadoo, a rappelé que la NDU existe depuis 28 ans et qu'elle réalise chaque année des centaines de projets de construction, d’asphaltage de routes, de construction de ponts et de drains, entre autres. On dénombre par ailleurs 35 CAB à Maurice, dont une à Rodrigues. Une des fonctions des CAB, rappelle-t-il, est de fournir des informations et des conseils au public tout en les orientant vers les institutions concernées quand ils ont un problème. Les CAB organisent aussi des campagnes d’information sur des sujets d’actualité, tels la violence domestique, la drogue ou les droits humains. Ils travaillent en collaboration avec les Ong et les forces vices.

L’atelier avait pour but d’identifier les lacunes des CAB et de tenir compte des vrais besoins de la population en vue d’améliorer le fonctionnement de ces bureaux. Étaient présents à l’ouverture de l’atelier plusieurs parlementaires et PPS, des officiers du PMO, dont sir Bhinod Bacha, des représentants d’Ong, dont le président du MACOSS, Geerish Bucktowonsing, et des officiers de la NDU.