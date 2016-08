THE CITY OF PORT LOUIS 50TH ANNIVERSARY CUP — (60+) — 1500M : Recall To Life à l’épreuve de Captain Magpie

C’est un duel Captain Magpie-Recall To Life qui se profile à l’horizon dans cette épreuve réservée au chevaux détenant un rating de 60 ou plus sur 1500m. Ces deux chevaux ont été tellement dominateurs cette saison que nous croyons fermement que la victoire devrait se jouer entre eux.

Invaincu en quatre sorties cette saison, Captain Magpie a tout écrasé sur son passage. Au delà de sa complicité avec Donavan Mansour, on notera qu’il est plus détendu dans un parcours, ce qui lui permet de conserver suffisamment de ressources pour bien terminer. Du reste, toutes ses victoires ont été acquises avec beaucoup d’aisance et on dira même qu’il n’a jamais été poussé à fond. Ce samedi, c’est à plus forte partie qu’il aura affaire mais ce qui plaide en sa faveur, c’est son avantage au handicap et sa position préférentielle dans le parcours. À défaut d’imposer sa loi, qui reste sa tactique favorite, Captain Magpie peut aussi suivre handy comme il l’a déjà démontré lors de la 9e journée. Ses partisans n’auront donc aucun souci à se faire si d’aventure Terminator ou à un degré moindre Roman Manner décide de contrarier ses plans à l’avant. Au 350m, on le voit capable de prendre le first run sur Recall To Life qui, comme l’a souvent rappelé son entourage, ne doit être monté que dans les derniers 300m. La différence de poids aidant, nous pensons que Captain Magpie sur sa forme actuelle, peut contrer le finish dévastateur de Recall To Life.

Ce dernier est aussi un tout autre cheval cette année. Auteur de trois victoires consécutives, le hongre bai brun a beaucoup progressé depuis que son entourage lui a trouvé la bonne formule. Doté d’une courte mais puissante accélération, il aura contre lui de concéder plusieurs longueurs à son principal adversaire durant le trajet. Son jockey devra s’assurer que Captain Magpie n’ait pas déjà fait le trou dans la dernière courbe car tout bon finisseur qu’il est, il se retrouvera devant une tâche herculéenne pour reprendre celui-ci.

Qui peut donc arbitrer ce duel? Tandragee, de par sa valeur intrinsèque, ne peut être sous-estimé. Il se fait vieux certes, mais il peut toujours se montrer compétitif à l’occasion. Il sera associé à Jean-Pierre Guillambert qui a rarement déçu sur les coursiers de la famille Gujadhur. Tandragee sera tout juste derrière les animateurs et à la faveur d’une fin de course limpide, il peut causer la surprise.

Roman Manner a déjà remporté une victoire cette saison mais en compagnie moins relévée. Rapide au départ, nous le voyons dans le groupe de tête et pourquoi pas mener le peloton, mais jusqu’où tiendra-t-il?

Everest fut battu à la régulière par Recall To Life lors de leur dernière confrontation après avoir pourtant eu tout en sa faveur. En évidence à l’entraînement, le gris n’aura une chance que s’il évolue sur la forme qui lui avait permis d’être le dauphin de One Cool Dude dans la Coupe d’Or 2015.

Desert Sheik n’a aussi pas fait le poids face à Recall To Life lors de la 19e journée. Coursier pas facile à piloter de par son grand gabarit, il s’est toutefois montré plus à l’aise sur 1500m qui semble être sa distance de prédilection. Mais on le voit plus pour un accesit.

Au finish, on devrait aussi retrouver Chinese Gold qu’on aurait tort d’éliminer prématurément, lui qui sera le poids plume de la course. On se souvient qu’il aurait pu causer la surprise face au grand Kremlin Captain lors de la 10e journée, n’était-ce un coup du sort qui l’a obligé à changer de ligne en pleine ligne droite. S’il retrouve cette forme, il aura son mot à dire.

Quant à Terminator, ses chances ne s’annoncent guère évidentes dans ce lot.