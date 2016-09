THE CITY OF PORT LOUIS 50TH ANNIVERSARY CUP : Captain Magpie conserve son invincibilité

Et de cinq pour Captain Magpie! Le pensionnaire de l’entraînement Rameshwar Gujadhur a étrenné son invincibilité samedi dernier en s’adjugeant une cinquième victoire en autant de sorties cette saison. De quoi ravir son entourage qui a toujours cru en son potentiel, même si 2015 fut une saison des plus laborieuses pour ce fils de Captain Al. Samedi dernier, c’est dans une course réservée aux chevaux détenant un rating 60 ou plus qu’il s’est illustré. Cette cinquième victoire de Captain Magpie a quelque part éclipsé la belle journée de l’entraînement Rameshwar Gujadhur qui s’est aussi signalé avec les bien cotés Chosen Dash et Blow Me Away et l’extrême outsider Ocean Hunter. Ces quatre chevaux ont tous bénéficié de l’apport de Donavan Mansour qui creuse l’écart en tête du classement des jockeys avec 29 victoires, soit sept de mieux que son plus proche poursuivant Swapneel Rama et neuf sur le troisième Rye Joorawon, tous deux bredouilles samedi dernier.

Même s’il se mesurait à plus forte partie, Captain Magpie avait une belle carte à jouer, car non seulement avait-il hérité de la corde, il était aussi un des chevaux le plus véloces du lot. Dès qu’il s’est emparé de la position tête et corde, d’aucuns savaient que le plus difficile avait été fait. Et les errements des uns et les mauvaises inspirations des autres lui ont davantage facilité la tâche…

Captain Magpie fut sollicité de sa 2e ligne pour prendre la position tête et corde alors que Terminator, qu’on pensait pouvoir lui mener la vie dure à l’avant, se montra lent. Tandragee eut une plaisante mise en action et alors qu’on s’attendait que Jean Pierre Guillambert le place tranquillement dans le sillage du meneur, le Britannique repris sa monture, laissant son compagnon d’entraînement Roman Manner se placer en toute quiétude dans cette position. Quant à Rye Joorawon, on eut l’impression qu’il voulait courir Chinese Gold plus en retrait, d’où sa décision de ne pas bounce son cheval au départ, ce qui a permis à Desert Sheik de le précéder.

À l’avant, Captain Magpie contrôlait bien l’épreuve. Everest tenta de se porter sur son arrière-main en début de descente mais Rakesh Bhaugeerothee comprit vite que Donavan Mansour n’allait pas lui faire de cadeau et il se résigna à rester au trois quart de la monture du Sud-Africain. A l’arrière, Recall To Life, à qui Bernard Fayd’herbe avait demandé un effort au 1000m, était arrivé pratiquement à la hauteur de Tandragee tandis que le duo de Maingard et Terminator fermaient le cortège.

Bien que Captain Magpie s’étendait librement à l’avant, tout était encore possible au passage de la route. On fut surpris de voir Bernard Fayd’herbe solliciter une seconde fois Recall To Life pour rester au contact alors que c’est de notoriété publique que ce coursier n’aime pas être bousculé dans un parcours. Au même moment, Jean-Pierre Guillambert prit la décision déboîter Tandragee.

Captain Magpie aborda la dernière ligne droite avec de solides prétentions. Jean-Pierre Guillambert choisit de passer à l’extérieur d’Everest dans un premier temps avant de se raviser. À l’avant Captain Magpie poursuivait sur le même rythme mais sous le poids de l’effort versa à l’extérieur dans les 100 derniers mètres. Au même moment, Tandragee pencha sur sa droite, ce qui obligea Guillambert à le reprendre. Ce qui fit que le but arriva trop tôt pour Tandragee, même si l’alezan refit du terrain sur la fin. Desert Sheik conclut aussi plaisamment pour s’octroyer le deuxième accessit alors que Chinese Gold et Recall To Life figurent au rayon des déceptions. Captain Magpie boucla les 1500m en 1.31.45.

Honorable 1.31.45 sur 1500m

Certes, le pénétromètre affichait 2.8 unités, mais la piste n’était pas dans le meilleur des états suite aux averses de la veille et cela se détériora au fil des courses. Ajouté à cela, les false rails placés à 3M75 des barres intérieures entre les 1250m et le dernier tournant constituaient un handicap d’environ 27 mètres sur un tour de piste et représentaient 1 seconde et 64 centièmes sur les parcours allant de 1365m à 1650m, et 22 centièmes de plus sur 1850m. Vu ces conditions, on peut parler de performance plus qu’honorable de quelques-uns des vainqueurs, à l’instar de Blow Me Away ou Captain Magpie. Ce dernier confirma qu’il est redoutable lorsqu’il a le loisir de dicter son propre rythme. En effet, le représentant de Rameshwar Gujadhur s’empara du commandement sans grand effort, parcourant les premiers 500m en 32.51. A titre de comparaison, la partie correspondante de l’épreuve de clôture fut couverte en 31.38. Ce n’est qu’à partir du poteau des 1000m que Captain Magpie accéléra le tempo. Il boucla les 1500m en 1.31.45. Ce qui le situe à 1.86 du class record de Soweto Slew. Suite à l’ajustement des chronos sans les false rails, Captain Magpie aurait réussi 1.29.81, soit un temps inférieur de 3 centièmes du temps référentiel de Kremlin Captain sur la distance cette saison. Suivant cette logique, Blow Me Away, surprenant meneur devant The Tripster, aurait pu remporter la cinquième épreuve en 1.23.76. Notons que Chinese Gold détient la meilleure marque cette saison sur 1400m avec un chrono de 1.24.15. Dans ce même ordre d’idées, on aurait pu enregistrer un class record dans la troisième épreuve disputée sur le kilomètre, le vainqueur Chosen Dash réalisant 57.35, car au tableau des ajustements, les false rails à 3M75 représentent 82 centièmes de seconde additionnels sur cette distance.

Burg termine en 35.16

En analysant les temps fractionnés des différentes épreuves, on pouvait prédire que les chevaux allaient terminer à la vitesse du vent dans la quatrième épreuve. Ceci en raison du train relativement lent imprimé par le meneur Translunar. A titre de comparaison, il réalisa 44.69 sur les premiers 700m, soit 1.33 de plus que Captain Magpie et 1.96 que League Of Legends pour les parties correspondantes des sixième et huitième épreuves respectives. Si la victoire revint à Sir Earl Grey qui sprinta en 36.00 sur les derniers 600m traditionnels, quatre autres chevaux ont terminé encore plus fort. Le meilleur finisseur se nomme Burg qui fut crédité de 35.16 pour avoir refait 6.95L entre le poteau des 600m et le but. Sans doute aurait-il pu se montrer plus dangereux s’il avait bénéficié d’un meilleur rythme en course. Pont D’Avignon termina, lui, en 35.31, mais il obtint un meilleur rang à l’arrivée vu qu’il évoluait dans une position plus avancée. Dustan (35.51) et Beach In a Bottle (35.94), qui retrouvaient la compétition après un break, terminèrent également en moins de 36 secondes. Ils méritent d’être suivis de près la prochaine fois.