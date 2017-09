CJSOI 2018 : Djibouti confirme l’organisation

La 11e édition des Jeux de la CJSOI se déroulera définitivement à Djibouti en avril de l’année prochaine. La confirmation a été obtenue au cours de la réunion ministérielle tenue aux Seychelles lundi et à laquelle participait Stephan Toussaint, ministre mauricien de la Jeunesse et des Sports. Ce sera la première fois que Djibouti abritera cette manifestation et les représentants de ce pays se sont montrés rassurants au cours de cette réunion ministérielle en présentant des photos des différentes infrastructures.

Les disciplines à l’affiche seront le football masculin, l’athlétisme (masculin et féminin), le handball (masculin et féminin), le tennis de table (masculin et féminin) et la pétanque (masculin et féminin). Ce sera la première fois que cette discipline sera inscrite à cette compétition. Au niveau culturel, une compétition de théâtre sera également programmée. Concernant le litige qui oppose les Comores et Mayotte, il a été décidé que le statu quo soit maintenu concernant la Charte des Jeux et les drapeaux. C’est ainsi que les représentants de Mayotte défileront avec le drapeau des Jeux.