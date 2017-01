CJSOI—ACTIVITÉS: Réunion ministérielle extraordinaire à Maurice le 1er mars

Ce sera finalement Maurice qui abritera la réunion ministérielle extraordinaire de la Commission Jeunesse et Sports de l'océan Indien (CJSOI). Cette réunion prévue le mercredi 1er mars permettra de remettre à jour la Charte des Jeux. Par ailleurs, une réunion des experts se déroulera aux Comores du 4 au 7 mai.

Vu le tug of war entre les Comores et Mayotte, une solution devait être trouvée, pour rappel, lors de la réunion ministérielle prévue à Madagascar en août de l'année dernière dans le cadre de la 10e édition des Jeux de la CJSOI. Toutefois, l'item concernant les amendements à être apportés à la Charte des Jeux devait être retiré de l'ordre du jour. Il avait ensuite été proposé que cet item soit discuté lors d'une réunion prévue aux Comores.

Toutefois, le ministre malgache de la Jeunesse et des Sports et également président de la CJSOI, Jean-Anicet Andriamosarisoa, avait objecté en souhaitant que la réunion se déroule dans un pays neutre. Sollicités, les représentants des Seychelles avaient refusé en raison de la tenue des élections générales, tandis que Maurice par l'entremise de l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Yogida Sawmynaden, avait finalement donné son accord pour l'organisation.

Pour rappel, ce conflit entre les Comores et Mayotte, qui avait débouché sur le walk-out de la délégation comorienne lors de la cérémonie d'ouverture des derniers Jeux des îles à La Réunion en 2015, avait poussé à certaines décisions lors des derniers Jeux de la CJSOI. C'est ainsi que le drapeau des Jeux devait être hissé lors de la remise de médaille à un sportif mahorais, alors que la remise de médailles devait être effectuée au son de l'hymne des Jeux.

Pour ce qui est de la réunion des experts, elle permettra de finaliser les activités de cette saison et d'évoquer les prochains Jeux de la CJSOI prévus à Djibouti l'année prochaine. Il nous revient que Maurice devrait abriter deux activités cette année, un tournoi de boxe en août et une formation sur la protection de l'environnement et les changements climatiques.

La première activité regroupera les jeunes pugilistes de Maurice, des Seychelles, de La Réunion, de Madagascar et Mayotte. Quant à la Journée de la Jeunesse de l'océan Indien, elle se tiendra en décembre dans tous les pays membres. Le thème choisi sera l'accompagnement des jeunes d'aujourd'hui pour en faire des décideurs de demain.