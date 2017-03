CJSOI - LA SITUATION DE MAYOTTE : On continue à tourner en rond

La semaine dernière, nous faisions part dans ces mêmes colonnes du peu d’espoir qu’une solution soit trouvée sur le dossier de la participation de Mayotte, comme une entité légale, tant au sein de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l’océan Indien (CJSOI) qu’au sein du comité international des Jeux des îles (CIJ). La réunion ministérielle extraordinaire de mercredi dernier à l’hôtel Maritim, Balaclava (Maurice), a accouché d’une souris. Les trois propositions faites sont les mêmes que celles de la réunion ministérielle du 18 juillet 2016, tenue à Ivato, à Madagascar.

Les 9es Jeux des îles de l’océan Indien de 2015, à La Réunion, avaient été marqués par le boycott des Comoriens après que Mayotte eut défilé, lors de la cérémonie d’ouverture, avec le drapeau français au stade olympique de St Paul. Afin d’éviter de se retrouver avec le même problème lors des jeux de 2019, à Maurice, il était plus qu’urgent qu’une décision soit trouvée à l’issue de la réunion ministérielle extraordinaire de la CJSOI, soit la place qu’occupe Mayotte, dans le paysage sportif régional, et également le drapeau sous lequel ses athlètes défileront lors des prochains jeux de la CJSOI et des JIOI.

Toutefois, aucune solution n’a été trouvée à l’issue de cette réunion extraordinaire à laquelle ont assisté tous les ministres de la Jeunesse et des Sports de la CJSOI, soit Maurice, La Réunion, Seychelles, Madagascar, Comores, Djibouti et Mayotte. À la place, la CJSOI se retrouve en présence de trois propositions, les mêmes que celles de juillet 2016. Madagascar, par l’intermédiaire de Jean Anicet Andriamosarisoa, également président de la CJSOI, a une fois encore renouvelé sa proposition faite en mai 2016 lors de la réunion des experts à Mayotte. Il plaide pour que soit hissé un drapeau unique de la CJSOI, tout en permettant aux athlètes de tenir leur drapeau national pendant les cérémonies de victoire. Déjà à Mayotte, l’idée n’avait pas vraiment convaincu, d’où la décision de Maurice, du Djibouti et des Seychelles de s’abstenir. Les Comores n’étaient eux pas présents.

Hymne et drapeau français

Pour sa part, Maurice a proposé, mercredi dernier, l’utilisation d’un drapeau unique de la CJSOI avec mention des noms des îles pour la cérémonie de remise de médailles. Quant à La Réunion et Mayotte, ils ont proposé que les athlètes Mahorais puissent utiliser, en toute occasion nécessitant l’utilisation d’un drapeau, celui de la France et plus généralement arborent les symboles de l’État français (hymne et drapeau).

Au final, c’est la proposition mauricienne qui a été retenue, alors qu’il a été suggéré que La Réunion et Mayotte (France-Océan indien) utilisent le même drapeau et le même hymne, et aussi de présenter une seule sélection nationale. La troisième proposition retenue stipule que la formule de la charte actuelle soit maintenue. Ces trois propositions ont été adoptées par ceux présents, à l’exception de la Réunion qui s’est elle abstenue. Le comité ministériel a ainsi souhaité que la France choisisse l’une de ces propositions.

C’est alors que La Réunion et Mayotte ont formulé une quatrième proposition émise par le ministre français de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, qui est d’utiliser des symboles de l’État français (hymne et drapeau). Soulignons que cette dernière proposition n’a pas été au goût des autres pays membres. Contacté hier, le ministre Stephan Toussaint a dit espérer qu’une solution diplomatique soit trouvée avant la prochaine réunion ministérielle prévue le 26 septembre aux Seychelles.

À noter que la périodicité des jeux de la CJSOI passe désormais à quatre ans, comme déjà évoqué dans le passé dans ces mêmes colonnes. Au cas où le Djibouti n’arriverait pas à organiser les jeux, la question sera discutée lors de la réunion des experts de mai (4 au 7) aux Comores.