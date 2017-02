CJSOI — RÉUNION EXTRAORDINAIRE DES MINISTRES CE MERCREDI : Mayotte, drapeau… Histoire de tourner en rond

En marge de l'organisation des 10e Jeux des îles à Maurice, il est impératif de trouver une solution à deux questions qui minent l'organisation du sport dans l'océan Indien, soit la place qu'occupe l'île française, nommément Mayotte, et la toute dernière épine : le drapeau sous lequel les athlètes de cette même île s'identifient. Il est impératif de trouver une solution afin d'éviter la cacophonie dans laquelle le Conseil International des Jeux (CIJ) et le COJI Réunion s'étaient engouffrés dès les premières minutes des 9e JIOI, à La Réunion en 2015.

La réunion extraordinaire des ministres de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'océan Indien (CJSOI), qui se tiendra à Maurice ce mercredi à l'hôtel Maritim, apportera-t-elle les solutions souhaitées de part et d'autre ? Rien n'est moins certain.

Car la présence des athlètes mahorais tant aux Jeux de la CJSOI qu'aux Jeux des îles et, tout récemment, le fait que ces mêmes athlètes brandissent le drapeau français, sont tant de questions sur lesquelles la CJSOI tourne en rond depuis plusieurs mois. Pour preuve, le 18 juillet de l'année dernière, à la réunion des ministres de la CJSOI tenue dans la Grande Île, ministres et experts ne sont pas parvenus à trouver un terrain d'entente sur ces deux questions. La proposition du président de la CJSOI, le Malgache Jean Anicet Andriamosarisoa, en vue d'utiliser le drapeau et l'hymne de la CJSOI pour l'ensemble des cérémonies, dont celle de remise de médailles, n'avait pas trouvé un écho favorable.

En outre, à l'agenda de la réunion extraordinaire des ministres de la CJSOI mercredi est inscrite la tâche de revoir de fond en comble la charte des Jeux de la CJJSOI, dont la prochaine édition pourrait être confiée au Djibouti. Une affaire à suivre.