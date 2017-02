CJSOI—RÉUNION MINISTÉRIELLE EXTRAORDINAIRE: Vers une solution au litige Comores/Mayotte

Le litige entre les Comores et Mayotte, qui n'a que trop duré, trouvera-t-il son dénouement lors de la réunion ministérielle extraordinaire de la Commission Jeunesse et Sports de l'océan Indien (CJSOI) ? Cette fonction, dont les travaux se dérouleront sur un jour, est prévue mercredi prochain à partir de 9h30 à l'hôtel Maritim à Balaclava. Elle sera marquée par la présence des ministres ou délégués de Maurice, Madagascar, Comores, Réunion, Seychelles, Mayotte et Djibouti.

Après les discours de Stephan Toussaint, ministre mauricien de la Jeunesse et des Sports, et de Jean-Anicet Andriamosarisoa, président de la CJSOI et ministre malgache de la Jeunesse et des Sports, l'item principal qui sera au centre des discussions sera donc ce litige entre les Comores et Mayotte.

Pour rappel, ce sujet devait être discuté lors de la dernière réunion ministérielle prévue à Madagascar l'année dernière dans le cadre de la 10e édition des Jeux de la CJSOI. Toutefois, elle avait été retirée de l'ordre du jour et une proposition avait été émise afin que cet item soit discuté lors d'une réunion prévue aux Comores. Cependant, le président de la CJSOI avait objecté en arguant que la réunion se tienne dans un pays neutre. D'où le choix de Maurice, suite au désistement des Seychelles.

Il faut savoir que ce conflit entre ces deux îles avait atteint son point culminant lors de la cérémonie d'ouverture des derniers Jeux des îles à l'île à La Réunion en 2015. La délégation comorienne avait effectué un walk-out et les représentants du Conseil International des Jeux avaient par la suite pris la décision de faire jouer l'hymne des Jeux et non l'hymne du pays lors de la remise des médailles.

Qui plus est, lors des Jeux de la CJSOI, le drapeau des Jeux avait été hissé en haut du mât lors de la remise de médaille à un sportif mahorais. D'autres motions seront également à l'ordre du jour, tandis qu'une réunion des experts est prévue aux Comores du 4 au 7 mai.