CJSOI – SAISON 2017 : L'athlétisme aux Seychelles pour démarrer

La réunion ministérielle de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'océan Indien (CJSOI) s'est tenue le 1er mars, à Maurice. En attendant qu'une solution durable soit trouvée à l'épineux dossier mahorais, les Seychelles abriteront la toute première compétition de l'année, soit l'athlétisme, du 24 au 30 mars. Six pays devraient y prendre part, à savoir Maurice, Réunion, Mayotte, Djibouti, Madagascar et Seychelles. À ce stade, les Comores n'ont pas fait part de leur intention de faire le déplacement dans l'archipel. Chaque nation pourra présenter une sélection de huit athlètes (garçons et filles) et de deux entraîneurs.

Cette compétition en athlétisme sera également étendue aux handisportifs. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Maurice dispose des atouts nécessaires pour réaliser une grosse performance aux Seychelles. Parallèlement, les Seychelles organiseront, pendant la même période, une action jeunesse dans l'archipel, soit une formation avec pour thème « La jeunesse et ses valeurs ». Suivra en mai (4 au 7) la tenue de la réunion des experts aux Comores. Cette rencontre revêtira de toute son importance surtout après l'échec des discussions sur le dossier Mayotte, le 1er mars, à Maurice.

Les experts auront ainsi à se pencher, une fois de plus, sur ce dossier en vue d'une éventuelle sortie de crise. Car à ce stade, c'est toujours le statu quo avec la position adoptée par la France qui a formulé une proposition pour que Mayotte et La Réunion utilisent des symboles de l'Etat français (hymne et drapeau). Ce qui n'avait pas vraiment plu aux autres pays membres présents. Lors de la réunion des Comores, il sera également question de la tenue des prochains jeux que devrait organiser Djibouti. Des jeux qui, précisons-le, se dérouleront désormais après chaque quatre ans et entre l'organisation de deux Jeux des îles.

Selon le communiqué émis par la CJSOI après la réunion ministérielle du 1er mars, c'est le Djibouti qui aura la responsabilité d'abriter les prochains jeux. Ce pays devait organiser les 9e jeux en janvier 2014, mais n'avait pu le faire après avoir subi une attaque terroriste. Au cas où Djibouti n'arriverait toujours pas à respecter ses engagements, les experts se pencheront alors sur l'éventualité que les jeux soient organisés dans un autre pays. À noter que les retombées de cette réunion des experts seront ensuite déposées à la table des discussions de la prochaine réunion ministérielle programmée pour le 26 septembre aux Seychelles.



Tournoi de boxe à Maurice

Soulignons l'organisation, cette année, d'une autre compétition, à l'intention des nageurs et des handisportifs à La Réunion. Les Réunionnais ont prévu de tenir cette compétition du 3 au 5 juin prochain et, à ce stade, quatre pays seront engagés, à savoir Maurice, Seychelles, Madagascar et La Réunion. Chaque pays sera représenté par une sélection de dix nageurs (garçons et filles) et sera accompagné de deux entraîneurs. Maurice abritera, elle, un tournoi de boxe en août et ce sera à l'Association mauricienne de Boxe de confirmer la période. Cinq catégories seront représentées et chaque sélection sera accompagnée de deux entraîneurs. Les pays qui devraient participer sont Seychelles, La Réunion, Madagascar, Mayotte et Maurice.

À noter que la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES) soutiendra la CJSOI dans ses actions comme c'est le cas depuis maintenant plusieurs années. Trois actions sont concernées à travers l'organisation des sessions de formation sur la jeunesse et l'environnement. D'ailleurs, pour la formation d'octobre prochain à Djibouti, la CJSOI sollicitera l'expertise d'un expert CONFEJES.

À noter que 2017 prendra fin par la célébration de la traditionnelle journée de la jeunesse de l'océan Indien et dont le thème choisi cette année sera: « Accompagner les jeunes d'aujourd'hui pour en faire les décideurs de demain ». Cette activité se déroulera simultanément dans tous les pays membres de la CJSOI le 9 décembre.