CJSOI : Trois propositions émises quant au litige Comores/Mayotte

Tenue en un jour, soit mercredi à l'hôtel Maritim à Balaclava, la réunion ministérielle de la Commission Jeunesse et Sports de l'océan Indien (CJSOI) a débouché sur trois propositions émises quant au litige qui oppose les Comores à Mayotte. Si une quatrième proposition émise par l'État français, à travers son ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick Kanner, n'a pas recueilli un avis favorable des autres pays membres, les trois autres reviendront sur le tapis au cours de la prochaine réunion des experts et de la prochaine réunion ministérielle.

Ces trois propositions sont premièrement l'utilisation d'un drapeau unique de la CJSOI avec mention des noms des îles pour la cérémonie de remise de médailles, deuxièmement que La Réunion et Mayotte (France océan Indien) utilisent le même drapeau et le même hymne, tout en présentant une seule sélection nationale, et troisièmement que la formule de la Charte actuelle soit maintenue.

Il est à noter que la première proposition avait été émise par la partie mauricienne représentée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint. Par contre, la proposition avancée par la France faisait état de l'utilisation des symboles de l'État français tels que son hymne et son drapeau.

Vu la complexité de ce litige, tout avait été mis en œuvre afin que cette réunion se déroule dans une atmosphère cordiale et consensuelle. Les représentants de Maurice, des Comores, de Mayotte, de Madagascar et des Seychelles ont ainsi pu trouver un terrain d'entente afin de ne pas pénaliser les athlètes mahorais. Et ce, en attendant un dénouement au cours de cette année.

Une autre décision prise a été que la Charte soit amendée afin de permettre à un concurrent, natif d'un pays membre, ayant résidé durant les deux années au lieu de trois années précédant les Jeux d'y participer. De plus, un nouvel hymne sera créé en mettant à contribution la créativité des artistes locaux.

Au cours de cette réunion, il a également été décidé que les Jeux de la CJSOI se dérouleront tous les quatre ans, entre deux éditions des Jeux des îles. Depuis la première édition en 1995, cette échéance se tenait chaque deux ans. Pour ce qui est des activités de jeunesse, ils seront désormais considérés comme des concours au même titre que les activités sportives. Et ce, afin de susciter l'esprit de créativité.

Il est à noter que l'absence des représentants de Djibouti à cette réunion a créé une situation quelque peu ambiguë. D'autant que ce pays compte organiser les prochains Jeux de la CJSOI l'année prochaine. On s'attend désormais que Djibouti soit représenté à la prochaine réunion des experts prévue aux Comores du 4 au 7 mai. Si tel n'est pas le cas, une décision importante sera prise lors de la réunion ministérielle qui se déroulera aux Seychelles le 26 septembre. L'organisation des Jeux pourrait alors être confiée aux Seychelles, selon un système de rotation.