CLASSEMENT AFRICAIN : L’aéroport international SSR primé par ACI World

L’aéroport international sir Seewoosagur Ramgoolam s’est distingué lors de l’attribution des 2016 Airport Service Quality (ASQ) Awards décernés par l’Airports Council International World (ACI World). L’aéroport mauricien s’est classé premier en Afrique dans sa catégorie (aéroports accueillant plus de deux millions de passagers par an).

L’aéroport international SSR a devancé deux concurrents sud-africains, à savoir le King Shaka International Airport de Durban (2e) et l’aéroport international de Cape Town (3e). En 2015, Plaisance avait précédé les aéroports de Cape Town et de King Shaka (2e ex aequo) ainsi que celui de Johannesburg (3e) dans la même catégorie. Selon le dernier relevé annuel publié par Statistics Mauritius, l’aéroport de Plaisance a enregistré des arrivées et départs de 1 628 763 et de 1 628 813 personnes respectivement en 2016. Le nombre de passagers dans les deux cas a augmenté d’environ 10 % par rapport à 2015.

Pour leur part, les Sud-Africains pourront se réjouir de la première place attribuée en 2016 au Bram Fisher International Airport de Bloemfontein dans la catégorie des aéroports traitant moins de deux millions de passagers par an. Ce même aéroport s’est aussi démarqué au niveau africain pour avoir affiché le taux d’amélioration le plus élevé concernant la qualité des services.

Les ASQ Awards sont décernés chaque année depuis 2006 par ACI World après un sondage effectué auprès des passagers le jour qu’ils entreprennent leurs voyages. Plus de 300 aéroports (environ 80 pays) à travers le monde sont parties prenantes de l’exercice. « ASQ is the only global airport survey based on measuring passengers’ satisfaction taken while they are at the airport. Some 600 000 passengers per year are interviewed prior to boarding their flight and asked to rate their satisfaction with the airport’s services », souligne ACI World. Cette organisation indique qu’en 2015, plus de la moitié des 7 milliards de voyageurs à travers le monde sont passés par des aéroports certifiés ASQ.

La 27e assemblée générale d’ACI pour le continent africain et au niveau mondial se tiendra à Maurice en octobre 2017. ACI regroupe 623 opérateurs de 1 940 aéroports répartis dans 176 pays.