Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a lancé hier la campagne nationale de nettoyage Clean Up Mauritius. L’objectif est d’inviter tous les Mauriciens à prendre conscience de l’importance de garder le pays propre et l’embellir, et de les inviter à prendre des actions civiques dans ce sens. En compagnie de son épouse Kobita et de deux de ses filles, le PM a mis la main à la pâte hier en faisant une heure de marche pour collecter les ordures. À l’issue de cette marche, Pravind Jugnauth a qualifié de « lamentable » l’attitude des Mauriciens. « Les Mauriciens sont irresponsables, ils doivent suivent l’exemple de Rodrigues », dit-il.

L’idée de la campagne nationale de nettoyage Clean Up Mauritius est d’inviter tous les citoyens à assurer la propreté de leur environnement, des villes, des villages et du pays en entier en vue de la célébration en mars 2018 du 50e anniversaire de l’accession de Maurice à l’indépendance. Le coup d’envoi a été donné au Centre de Jeunesse de Floréal. Les ministres Anil Gayan, Yogida Sawminaden, Soodesh Callychurn, Leela Devi Dookun, Showkutally Soodun, Etienne Sinatambou, Stephan Toussaint ainsi que certains députés étaient présents. À l’issue du dévoilement du logo pour cette campagne Moris mo Zoli Pays, le PM et d’autres ministres ont marché du Centre de Jeunesse de Floréal jusqu’à Vacoas pour collecter les ordures. Muni de gants et d’un sac-poubelle, Pravind Jugnauth n’a pas hésité à ramasser les ordures éparpillées çà et là, et même celles devant la maison des gens.

Également présentes à cet événement, l’épouse du PM, Kobita Jugnauth, ainsi que deux de ses filles, qui ont également mis la main à la pâte. « C’est un bon exemple que donne le Premier ministre. Il faut que tout le monde prenne conscience et commence à nettoyer pour garder le pays propre », a déclaré Kobita Jugnauth. À l’issue de cette marche, le PM, dont le sac-poubelle était déjà bien rempli, a qualifié de « lamentable » l’attitude des Mauriciens. « Sa ti bout monn marse la, mo’nn trouve ki kalite bann morisien iresponsab. Bizin intansifie sa kanpagn-la, ek double zefor », a-t-il dit. Et d’affirmer que tout le monde doit mettre la main à la pâte car il faut cultiver un sentiment de civisme envers son pays. Faisant allusion à sa récente visite à Rodrigues, Pravind Jugnauth a invité les Mauriciens à prendre exemple sur cette île qui, dit-il, comprend un peuple qui sait comment garder son pays propre. Il s’est ensuite rendu au Centre communautaire de Telfair, à Moka, pour un déjeuner avec les Senior Citizens. À noter qu’un comité présidé par le vice-Premier ministre Showkutally Soodhun a mobilisé tous les acteurs et parties prenantes dans le cadre de cette campagne. Toute une série d’activités est prévue avant le 12 mars et se poursuivra jusqu’à 2018. « Il s’agira d’introduire une culture de discipline, de respect de l’environnement et de propreté dans tout le pays », souligne-t-il.



AFFAIRE SOBRINHO : « Les propos de Paul Bérenger sont farfelus »

Invité par la presse à commenter l’affaire Alvaro Sobrinho, le Premier ministre a qualifié les propos tenus par Paul Bérenger de « farfelus ». « Mo demann Paul Bérenger vinn avek prev, vinn montre mwa se ki li pe dir », a déclaré Pravind Jugnauth. Il a par ailleurs salué le courage de Xavier-Luc Duval et de Rezistans ek Alternativ qui ont logé une affaire en Cour pour contester le fait qu’il soit devenu Premier ministre. « Paul Bérenger ne fait que parler, mais ne fait rien. Tout comme quand je suis devenu Premier ministre, il a fait beaucoup de bruit, mais action zéro. Il ne fait que des bla-bla », a soutenu Pravind Jugnauth. Pour ce qui est des Berlines d’Alvaro Sobrinho, le PM a affirmé qu’il ouvrira une enquête s’il a des noms.